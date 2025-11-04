Stena Line köper Wasaline. Storrederiet tar över driften av färjelinjen Umeå-Vasa och får sin femte färjelinje i Östersjön.
Storrederiet köper nordliga färjelinjen
Mest läst i kategorin
Här blomstrar – och dör – Europas företag
Att driva företag innebär alltid ett risktagande. Risken ser dock väldigt olika ut beroende på var i Europa du befinner dig. Europa är en kontinent av kontraster. I vissa länder blomstrar entreprenörskapet och i andra stängs företagen snabbare än de hinner registreras. Nu kan en ny kartläggning från Eurostat visa var i Europa företagen spirar …
Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"
Varningen kommer från tre länder: Köp inte leksaker från Temu och Shein. Två tredjedelar av dem klarar inte säkerhetskraven. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein. Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s …
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024. Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta. Läs mer: Rikaste …
Nu ökar konkurserna igen: "Oroande"
17 procent fler aktiebolag gick i konkurs i Sverige under oktober, jämfört med oktober i fjol. Sett till hela året är Sverige i nivå med 2024. Konkurserna tog fart i oktober, visar Creditsafe i den månadsstatistik man presenterar. Antalet aktiebolag som gick i konkurs steg med 17 procent i jämförelse med motsvarande månad 2024, den …
Techjätten stämmer tidigare anställda: “Ljög om sina planer”
Techjätten Palantir har dragit två tidigare medarbetare inför rätta. Enligt bolaget ska de ha stulit hemlig information för att bygga ett konkurrerande AI-företag. Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i New York, riktas mot de före detta anställda Radha Jain och Joanna Cohen. Enligt Palantir har de brutit mot sina konkurrens- och sekretessavtal …
I en nu avslutad affär köper storrederiet Stena Line bolaget NLC Ferry Ab Oy/Wasaline och tar därmed över driften av färjelinjen mellan Umeå och finska Vasa.
”Det är med stor glädje och entusiasm som vi på Stena Line tar över ansvaret för Wasaline och rutten mellan två viktiga regioner och städer” säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.
Den nordliga färjelinjen mellan Umeå och Vasa ägs i dag gemensamt av de två kommunerna via det 50/50-ägda bolaget Kvarken Link.
Kvarken Link äger i sin tur NLC Ferry och arbetar under namnet Wasaline.
Tar över rutten men inte båten
Med det avtal som nu slutits köper Stena Line NLC Ferry och tar över driften av linjen medan fartyget, Aurora Botnia, som trafikerar rutten fortsatt kommer att ägas av de två kommunernas bolag Kvarken Link.
”Det är strategiskt viktigt att säkerställa att trafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter och har möjligheter att växa även i framtiden. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med utvecklingen inom miljö och effektivitet tillsammans med Stena Line”, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.
Klart i dag: Östersjöns första gröna färjelinje. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Två nöjda politiker
Umeå kommunstyrelses ordförande Hans Lindberg är också nöjd. Han menar att de två städerna tillsammans stärkt förbindelserna över havet och visat att det går att bygga en lönsam trafik.
”Det har skett i enorolig tid då infrastruktur, civilförsvar och beredskapsfrågor blivit mer aktuella. För oss i Umeå är det viktigt att vi nu tar steg som stärker motståndskraften och möjligheterna i vår del av världen”, påpekar Lindberg.
Nu är ändå läget här för att slussa in en ny ägare enligt Lindbergs motsvzarighet i Vasa, Frans Villanen:
”Nu är det dags att ta in en större aktör med kunskap, kunnande och resurser, som vi i städerna inte har. Vi är väldigt glada att vi har hittat en gemensam vision med Stena Line”, förklarar han.
Elfärjor kan vara lösningen för Stockholm. Dagens PS
20 färjelinjer i Europa
När Stena Line tar över trafiken Umeå-Vasa blir det rederiets femte rutt i Östersjön.
Tillträdet ska ske i början av 2026 efter ett formellt godkännande i de två kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Stena Line är i dag ett av Europas största färjerederier med 20 linjer över hela Europa. I Östersjön har rederiet sedan tidigare linjerna Trelleborg–Rostock, Karlskrona–Gdynia, Ventspils–Travemünde samt Nynäshamn–Liepaja.
Med köpet av Wasaline får man dock sitt första koldioxidneutrala rederi i Östersjön, ett mål Wasaline nått redan under 2025, trots att det ursprungliga målåret var 2030.
Rederiet som snart är störst på land. Dagens PS
Stena Line sjösätter fossilfria fartyg senast 2030. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Storrederiet köper nordliga färjelinjen
Stena Line köper Wasaline. Storrederiet tar över driften av färjelinjen Umeå-Vasa och får sin femte färjelinje i Östersjön. I en nu avslutad affär köper storrederiet Stena Line bolaget NLC Ferry Ab Oy/Wasaline och tar därmed över driften av färjelinjen mellan Umeå och finska Vasa. ”Det är med stor glädje och entusiasm som vi på Stena …
Hon är den enda som slår ChatGPT
Unga svenskar tar alltmer hjälp av ChatGPT och AI i sin privatekonomi. Men det finns en betydligt viktigare, möjligen oväntad, rådgivare. Var femte ung svensk använder redan ChatGPT för att få ekonomiska råd, enligt en ny undersökning från Yougov. Fintechföretaget Riverty, som beställt undersökningen, kan konstatera att medan äldre generationer föredrar finansiella experter av kött …
Lugnet vi alla väntat på? "Riksbanken har sänkt klart"
Efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana verkar svenska hushåll ha hittat en ny vardag.? "För andra månaden i rad uteblir den månatliga dramatiken i hushållens förväntningar kring boendeekonomin", konstaterar Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer. Nu väljer fler svenskar att binda sina räntor, färre tror på fler sänkningar och optimismen på bostadsmarknaden håller …
Slowember - minska stressen i November
November är en stressig månad för många. Av den anledningen välkomnar karriärcoach Nina Jansdotter initiativet Slowember, som påminner oss att ta det lite lugnare och bli mer medvetna. Slowember är ett initiativ och en månadsutmaning, från Friday Lab. En svensk nätverksplattform för personlig utveckling och återhämtning. De uppmuntrar oss att sakta ner tempot och öka …
Miljonattackerna mot företagen kom inifrån
Två män som tidigare jobbar med cybersäkerhet anklagas för flera cyberbrott. Männen ska ha hackat och utpressat amerikanska företag på mångmiljonbelopp, uppger CNN. Det var förra månaden som anklagelsepunkterna lämnades in mot de två männen till domstolen US Southern District of Florida. Två män som har bakgrund inom företag som jobbar med IT-säkerhet är huvudmisstänkta. …