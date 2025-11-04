Storrederiet köper nordliga färjelinjen

I en nu avslutad affär köper storrederiet Stena Line bolaget NLC Ferry Ab Oy/Wasaline och tar därmed över driften av färjelinjen mellan Umeå och finska Vasa.

”Det är med stor glädje och entusiasm som vi på Stena Line tar över ansvaret för Wasaline och rutten mellan två viktiga regioner och städer” säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Den nordliga färjelinjen mellan Umeå och Vasa ägs i dag gemensamt av de två kommunerna via det 50/50-ägda bolaget Kvarken Link.

Kvarken Link äger i sin tur NLC Ferry och arbetar under namnet Wasaline.

Tar över rutten men inte båten

Med det avtal som nu slutits köper Stena Line NLC Ferry och tar över driften av linjen medan fartyget, Aurora Botnia, som trafikerar rutten fortsatt kommer att ägas av de två kommunernas bolag Kvarken Link.

”Det är strategiskt viktigt att säkerställa att trafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter och har möjligheter att växa även i framtiden. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med utvecklingen inom miljö och effektivitet tillsammans med Stena Line”, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, är nöjd med det nya avtalet där Stena Line tar över den nordliga linjen Umeå-Vasa men inte behöver köpa fartyget. (Foto: Adam Ihse/TT)