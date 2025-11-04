Dagens PS
Storrederiet köper nordliga färjelinjen

Stena Line köper nordligt rederi
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Stena Line köper Wasaline. Storrederiet tar över driften av färjelinjen Umeå-Vasa och får sin femte färjelinje i Östersjön.

I en nu avslutad affär köper storrederiet Stena Line bolaget NLC Ferry Ab Oy/Wasaline och tar därmed över driften av färjelinjen mellan Umeå och finska Vasa.

”Det är med stor glädje och entusiasm som vi på Stena Line tar över ansvaret för Wasaline och rutten mellan två viktiga regioner och städer” säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Den nordliga färjelinjen mellan Umeå och Vasa ägs i dag gemensamt av de två kommunerna via det 50/50-ägda bolaget Kvarken Link.

Kvarken Link äger i sin tur NLC Ferry och arbetar under namnet Wasaline.

Tar över rutten men inte båten

Med det avtal som nu slutits köper Stena Line NLC Ferry och tar över driften av linjen medan fartyget, Aurora Botnia, som trafikerar rutten fortsatt kommer att ägas av de två kommunernas bolag Kvarken Link.

”Det är strategiskt viktigt att säkerställa att trafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter och har möjligheter att växa även i framtiden. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med utvecklingen inom miljö och effektivitet tillsammans med Stena Line”, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, är nöjd med det nya avtalet där Stena Line tar över den nordliga linjen Umeå-Vasa men inte behöver köpa fartyget. (Foto: Adam Ihse/TT)
Två nöjda politiker

Umeå kommunstyrelses ordförande Hans Lindberg är också nöjd. Han menar att de två städerna tillsammans stärkt förbindelserna över havet och visat att det går att bygga en lönsam trafik.

”Det har skett i enorolig tid då infrastruktur, civilförsvar och beredskapsfrågor blivit mer aktuella. För oss i Umeå är det viktigt att vi nu tar steg som stärker motståndskraften och möjligheterna i vår del av världen”, påpekar Lindberg.

Nu är ändå läget här för att slussa in en ny ägare enligt Lindbergs motsvzarighet i Vasa, Frans Villanen:

”Nu är det dags att ta in en större aktör med kunskap, kunnande och resurser, som vi i städerna inte har. Vi är väldigt glada att vi har hittat en gemensam vision med Stena Line”, förklarar han.

20 färjelinjer i Europa

När Stena Line tar över trafiken Umeå-Vasa blir det rederiets femte rutt i Östersjön.

Tillträdet ska ske i början av 2026 efter ett formellt godkännande i de två kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Stena Line är i dag ett av Europas största färjerederier med 20 linjer över hela Europa. I Östersjön har rederiet sedan tidigare linjerna Trelleborg–Rostock, Karlskrona–Gdynia, Ventspils–Travemünde samt Nynäshamn–Liepaja.

Med köpet av Wasaline får man dock sitt första koldioxidneutrala rederi i Östersjön, ett mål Wasaline nått redan under 2025, trots att det ursprungliga målåret var 2030.

