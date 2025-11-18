Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Efter flera år av explosiv tillväxt står nu hela marknaden redo att analysera minsta detalj i rapporten – och framför allt hur bolaget guidar framåt.

Höga förväntningar på AI-drivna intäkter

Analytiker förväntar sig att Nvidia levererar ett resultat som motsvarar en intäktstillväxt på över 50 procent, med omsättning kring 54,8 miljarder USD enligt data som bland annat Reuters sammanställt.

Pressen på bolaget är stor – inte minst eftersom investerare redan prisat in fortsatt extrem tillväxt i aktien.

Datacentersegmentet väntas vara den stora motorn för kvartalet, och analytiker tror att AI-chipens efterfrågan fortfarande är mycket stark.

”Efterfrågan bör fortfarande se ganska solid ut i den rådande miljön”, säger Jimmy Chang, investeringschef på Rockefeller Global Family Office.