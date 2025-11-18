Dagens PS
Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror

Marknaden håller andan inför Nvidias rapport ikväll svensk tid.
Marknaden håller andan inför Nvidias rapport ikväll svensk tid. (Foto: Lee Jin-man/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

När AI-jätten Nvidia rapporterar på onsdag kväll är förväntningarna extremt höga. Siffrorna för världens största bolag kan eskalera eller vända senaste dagarnas börsfall.

Efter flera år av explosiv tillväxt står nu hela marknaden redo att analysera minsta detalj i rapporten – och framför allt hur bolaget guidar framåt.

Höga förväntningar på AI-drivna intäkter

Analytiker förväntar sig att Nvidia levererar ett resultat som motsvarar en intäktstillväxt på över 50 procent, med omsättning kring 54,8 miljarder USD enligt data som bland annat Reuters sammanställt.

Pressen på bolaget är stor – inte minst eftersom investerare redan prisat in fortsatt extrem tillväxt i aktien.

Datacentersegmentet väntas vara den stora motorn för kvartalet, och analytiker tror att AI-chipens efterfrågan fortfarande är mycket stark.

”Efterfrågan bör fortfarande se ganska solid ut i den rådande miljön”, säger Jimmy Chang, investeringschef på Rockefeller Global Family Office.

Från grafikkortstillverkare till AI-motor

Nvidia har de senaste åren rört sig från gaming-fokuserade grafikkort till att bli fundamentet i världens AI-infrastruktur.

I fjärde kvartalet 2025 rapporterade bolaget intäkter på 39,3 miljarder USD, en ökning med 78 procent.

Nyligen passerade bolaget 5 biljoner USD i börsvärde – ett historiskt rekord som gjort Nvidia till världens högst värderade bolag.

Den snabba kursuppgången har skapat en situation där marknaden inte bara förväntar sig starka siffror – utan nästan felfri leverans varje kvartal.

Nvidias guidance blir kvällens nyckel – och största risk

Med så högt ställda krav blir guidancen avgörande – alltså vad Nvidias vd Jensen Huang bedömer om tillväxten framåt.

Rapporten ska inte bara visa att Nvidia fortsätter växa snabbt – den måste också bekräfta att efterfrågan på AI-chip håller i sig i flera kvartal framöver.

”De antaganden som marknaden gör är positiva, de håller på att prissättas in i aktien, och hur bolaget guidar kommer att vara mycket viktigt”, säger Melissa Otto, forskningschef på S&P Global Visible Alpha till Reuters.

Investerares blickar riktas mot eventuella flaskhalsar i produktion, exportrestriktioner mot Kina och konkurrens från rivaler inom AI-acceleratorer.

En stark rapport kan ge aktien ytterligare skjuts – men minsta tveksamhet i prognosen riskerar att få marknaden att reagera kraftigt.

David Ingnäs
David Ingnäs

