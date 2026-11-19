Nvidia letar efter en ny vd efter Jensen Huangs dramatiska avhopp. Nu pekas Arms vd Rene Haas ut som en huvudkandidat till toppjobbet. Han har själv ett förflutet på chipjätten och har beskrivit sin tidigare chef som en ”legendar”.
Nvidia jagar ny vd – nu pekas oväntat namn ut
Jakten på Jensen Huangs efterträdare har tagit fart.
Enligt uppgifter till Bloomberg, som TT rapporterar om, är Rene Haas en av de mest intressanta kandidaterna till att ta över världens ledande AI-chipbolag.
Haas är i dag vd för brittiska chipbolaget Arm och har tidigare arbetat på Nvidia. Hans bakgrund gör honom till ett tänkbart namn när styrelsen nu ska hitta en permanent ledare för bolaget.
Har hyllat sin tidigare chef
Haas kommenterade Huangs avgång vid en techkonferens och kallade sin tidigare chef för en ”legendar”.
Uppgifterna om att han kan vara aktuell för vd-posten har ännu inte kommenterats av vare sig Nvidia eller Arm.
Rekryteringsfirman Heidrick & Struggles har fått uppdraget att hitta en efterträdare och ska även ha kontaktat andra tänkbara kandidater.
Bloomberg rapporterar att Haas har kontaktats som en del av rekryteringsprocessen.
Vd-frågan är också viktig för investerarna.
Jensen Huang har under tre decennier varit en central kraft bakom Nvidias strategi och tillväxt. Hans avgång har därför väckt frågor om bolagets framtida ledning och förmåga att behålla sin position inom AI-industrin, rapporterar Reuters.
Flera tunga namn nämns
Haas är långt ifrån det enda namnet som förekommer i spekulationerna om vem som ska ta över Nvidia.
Bland de interna kandidaterna finns datacenterchefen Ian Buck. Även AMD:s vd Lisa Su har nämnts som en möjlig efterträdare.
USA:s president Donald Trump har i sin tur pekat ut Apples tidigare vd Tim Cook som det självklara valet.
Frågan om Huangs framtid har också levt vidare efter avgången. Den tidigare Nvidia-chefen har själv sagt att han är redo att återvända till bolaget.
Styrelsen har dock meddelat att den inte har för avsikt att återinsätta Huang på vd-posten. Arbetet med att hitta en permanent efterträdare fortsätter.
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