Haas är i dag vd för brittiska chipbolaget Arm och har tidigare arbetat på Nvidia. Hans bakgrund gör honom till ett tänkbart namn när styrelsen nu ska hitta en permanent ledare för bolaget.

Har hyllat sin tidigare chef

Haas kommenterade Huangs avgång vid en techkonferens och kallade sin tidigare chef för en ”legendar”.

Uppgifterna om att han kan vara aktuell för vd-posten har ännu inte kommenterats av vare sig Nvidia eller Arm.

Rekryteringsfirman Heidrick & Struggles har fått uppdraget att hitta en efterträdare och ska även ha kontaktat andra tänkbara kandidater.

Bloomberg rapporterar att Haas har kontaktats som en del av rekryteringsprocessen.

Vd-frågan är också viktig för investerarna.

Jensen Huang har under tre decennier varit en central kraft bakom Nvidias strategi och tillväxt. Hans avgång har därför väckt frågor om bolagets framtida ledning och förmåga att behålla sin position inom AI-industrin, rapporterar Reuters.