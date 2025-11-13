Nu rustar Finansinspektionen för krig

Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning.

Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till att finansiella tjänster fungerar även i krig.

Göteborgs hamn: Ring så stänger vi. Dagens PS

”Måste alltid fungera”

”Finansiella tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, även i krig. Det handlar om att betalningar – både elektroniska och kontanta – alltid måste fungera, att löner kan betalas ut i tid och att hushåll och företag har tillgång till sparande, lån och försäkringar”, sammanfattar Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för FI.

För att tjänsterna ska fungera krävs att de finansiella företagen bedriver ett eget beredskapsarbete. Det ska klara även de allvarligaste situationerna.

Finanssektorn som helhet måste även klara att jobba tillsammans i ett krisläge för att bygga upp gemensamma förmågor, klargör FI.