Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.”
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning.
Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till att finansiella tjänster fungerar även i krig.
”Måste alltid fungera”
”Finansiella tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, även i krig. Det handlar om att betalningar – både elektroniska och kontanta – alltid måste fungera, att löner kan betalas ut i tid och att hushåll och företag har tillgång till sparande, lån och försäkringar”, sammanfattar Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för FI.
För att tjänsterna ska fungera krävs att de finansiella företagen bedriver ett eget beredskapsarbete. Det ska klara även de allvarligaste situationerna.
Finanssektorn som helhet måste även klara att jobba tillsammans i ett krisläge för att bygga upp gemensamma förmågor, klargör FI.
”Ställer nya krav”
”Planeringsinriktningen ger de finansiella företagen ingångsvärden till sin beredskapsplanering. Inriktningen uttrycker även en målbild som vi tillsammans kan jobba emot och vår förhoppning är att den ska göra det lättare för företagen att omsätta målen i handling”, säger Malin Alpen.
”Sverige har under flera decennier haft ett samarbete kring beredskapsfrågor mellan privata företag och myndigheter i den finansiella sektorn”, konstaterar generaldirektören.
”Det allvarliga omvärldsläget ställer nya krav på oss att utveckla sektorns beredskapsförmåga så att vi minskar risken för vi större och omedelbara avbrott.”
FI ska leda och fördela
Finansinspektionen är i formell mening ansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster.
Därmed ska FI förbereda hela finanssektorn för kris och krig och då även leda arbetet med att samordna beredskapsåtgärder.
