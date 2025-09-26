Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nu falnar Labubu-trenden – 100 miljarder borta på börsen

Den största Labubu-hetsen verkar ha lagt sig. Till bolaget Pop Marts glädje. Henrik Montgomery/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Det kinesiska leksaksföretaget Pop Mart har förlorat mer än 100 miljarder kronor i börsvärde sedan slutet av augusti, när hypen kring deras populära Labubu-dockor började avta.

Labubu-dockorna med kaninöron blev en global sensation i somras och lockade kändisar som sångerskan Lisa från BlackPinks och David Beckham.

Vissa sällsynta versioner har sålts för över 2000 procent av nypriset på andrahandsmarknaden, och rånare i Kalifornien genomförde till och med en stöld värd 300 000 kronor.

Men nu visar priserna på andrahandsmarknaden tydliga tecken på kollaps. Återförsäljare som tidigare kunde tjäna stora summor på dockorna paniksäljer nu sina lager när priserna rasat med hälften eller mer skriver CNBC.

Labubu nära att bli en affär på 10 miljarder

En liten, plyschig leksak kallad Labubu har på kort tid blivit en global dundersuccé. Den har setts på kändisar och överträffar nu intäktsmässigt

Fortfarande en framgångssaga för Labubu

JPMorgan skrev ner sin rekommendation för Pop Mart förra veckan, enligt Investing.com. De motiverade sin nedgradering med att:

“Vi tror att värderingen är prissatt för perfektion och att alla små fundamentala missar eller negativa medierapporter kan driva underprestation”.

Efter det föll Pop Marts aktie på börsen med 9 procent och totalt har man de senaste fem månaderna sett ett tapp på 20 procent. Totalt har ett börsvärde på nästan 13 miljarder dollar försvunnit enligt Bloomberg.

Trots nedgången är Pop Mart fortfarande upp över 190 procent sedan årsskiftet och handlas till nästan 23 gånger kommande 12 månaders vinstestimering.

Företaget har gått från att producera 3 miljoner plyschdjur månadsvis förra året till omkring 30 miljoner i dag för att möta efterfrågan.

Pop Mart välkomnar tappet

Pop Mart själva säger sig dock vara nöjda med att andrahandspriserna faller. “Våra produkter är gjorda för människor som verkligen känner samhörighet med konsten och glädjen de ger”, säger företaget till CNBC. “Om köp endast sker för att ‘tjäna pengar’ kommer denna modell att krascha.”

Ashley Dudarenok på analysföretaget ChoZan förklarar att Pop Mart tidigare lät andrahandspriserna stiga för att skapa begär, men nu övergår till en mer hållbar modell.

“Labubus andrahandsmarknad förstärkte leksakens popularitet betydligt. Samtidigt är det inte mycket hälsosamt långsiktigt, eftersom det alienerar dina riktiga kunder”, säger hon till CNBC.

Företaget arbetar nu med att expandera bortom sin “blind box”-strategi och investerar i originalanimering för att utveckla karaktärernas personligheter.

Den stora utmaningen framöver blir om Pop Mart kan skapa nästa stora hit när Labubu-hypen ebbar ut.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

