Nu falnar Labubu-trenden – 100 miljarder borta på börsen

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Labubu-dockorna med kaninöron blev en global sensation i somras och lockade kändisar som sångerskan Lisa från BlackPinks och David Beckham.

Vissa sällsynta versioner har sålts för över 2000 procent av nypriset på andrahandsmarknaden, och rånare i Kalifornien genomförde till och med en stöld värd 300 000 kronor.

ANNONS

Men nu visar priserna på andrahandsmarknaden tydliga tecken på kollaps. Återförsäljare som tidigare kunde tjäna stora summor på dockorna paniksäljer nu sina lager när priserna rasat med hälften eller mer skriver CNBC.

Fortfarande en framgångssaga för Labubu

JPMorgan skrev ner sin rekommendation för Pop Mart förra veckan, enligt Investing.com. De motiverade sin nedgradering med att:

“Vi tror att värderingen är prissatt för perfektion och att alla små fundamentala missar eller negativa medierapporter kan driva underprestation”.

Efter det föll Pop Marts aktie på börsen med 9 procent och totalt har man de senaste fem månaderna sett ett tapp på 20 procent. Totalt har ett börsvärde på nästan 13 miljarder dollar försvunnit enligt Bloomberg.

Trots nedgången är Pop Mart fortfarande upp över 190 procent sedan årsskiftet och handlas till nästan 23 gånger kommande 12 månaders vinstestimering.

ANNONS

Missa inte:

Kan nya Dior-kollektionen spela ut Labubu? Dagens PS

Företaget har gått från att producera 3 miljoner plyschdjur månadsvis förra året till omkring 30 miljoner i dag för att möta efterfrågan.