Dagensps.se
Mode & Design

Kan nya Dior-kollektionen spela ut Labubu?

Med nya kollektionen från Dior får du ett stycke astrologi, ett uns vidskepelse och kanske en känsla av att universum är på din sida. Foto: Dior
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

I kollektionen Lucky Capsule anammar modehuset Dior den lekfulla trend vi ser med bland annat bag charms. Men till skillnad från fluffiga monster-gosedjur låter man hos Dior stjärntecken, fyrklöver och små bin flytta in på de klassiska modellerna, allt för att du ska få lite extra tur (och glamour) i tillvaron.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Eller som Dior själva kallar kollektionen: “En perfekt balans mellan modernitet och tidlös elegans”.

Man kan förstå varför. Modeindustrin har länge vetat att konsumenten inte bara köper ett plagg, man köper en story. Och i det här fallet får du inte bara en Dior, du får också ett stycke astrologi, ett uns vidskepelse och en känsla av att universum är på din sida.

Vad väljer du, tidlös elegans eller trendigt monster? Foto: Dior/Pop Mart

Från Lady Diana till Lady Dior

Kollektionen spelar också skickligt an på husets historia. Lady Dior-modellen dök upp redan 1995 när prinsessan Diana besökte Paris och resten är modehistoria.

Att varumärket nu kombinerar samma ikoniska siluett med små lyckosymboler är lika smart som när någon uppfann Espresso martinin. Det är klassiskt, men med en modern touch. Varumärket menar att bakgrunden till Lucky Capsule är att de ville förena arv och samtiden i en kollektion där detaljerna berättar hela historien.

Lady D-Joy Micro Bag från kollektionen Lucky Capsule. Foto: Dior
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Mode möter astrologi

En särskild del av kollektionen heter Zodiac Flowers. Här representerar blommor de tolv olika stjärntecknen. Varje väska blir som en personlig horoskopläsning i skinn och metall. Det är en tydlig blinkning till monsieur Dior själv, som var känd för sitt intresse för spådomar och tarotkort.

ANNONS

Man kan lätt föreställa sig dagens powerkvinnor i styrelserum och hotellobbys, bärandes på väskor som inte bara rymmer datorn och ett läppstift, utan också ett löfte om bättre möten, snällare chefer och lite mer champagne i livet.

Astrologin återfinns även i silkesscarfs. Foto: Dior

Läs mer: När glossiga gudar styrde världen Dagens PS

“Lyckan finns i detaljerna”

Modevärlden kan ibland ta sig själv på lite för stort allvar. Därför är det befriande med en kollektion som faktiskt vågar blanda lyx med en gnutta lekfullhet. En stjärna här, en fyrklöver där. Kanske är det just väskor som inte bara signalerar status, utan också självdistans som vi behöver.

Lyxig humor i en ny tid

Dior lyckas där många andra misslyckas. De gör lyx roligt igen. Och de gör det på ett sätt som samtidigt hyllar husets rika arv och den moderna kvinnans behov av att vara både unik och elegant. För vem vill inte ha lite extra tur i handväskan?

Bag charms från kollektionen. Foto: Dior

Fakta Perfect Weekend: Dior Lucky Capsule

ANNONS
  • Vad: Dior släpper en serie väskor, scarves och accessoarer med lyckosymboler
  • Var: Kollektionen finns på Dior och hos Harrods pop-up i London
  • När: Tillgänglig från 21 juli 2025
  • Varför: Som Dior säger: “Lyckan finns i detaljerna”

Fakta Perfect Weekend: Labubu

Det senaste samlarhysterin från Asien heter Labubu. Den lilla varelsen ser ut som en kanin på syra – spetsiga öron, sylvassa tänder och en blick som pendlar mellan gullig och psykotisk. Bakom figuren står designern Kasing Lung och det kinesiska bolaget Pop Mart, kända för att sälja sina leksaker i blindboxar. Det betyder att du inte vet vilken variant du får förrän du rivit upp kartongen.

I Hongkong och Shanghai köar fans i timmar för att lägga vantarna på de senaste släppen och på andrahandsmarknaden kan en ovanlig Labubu kosta lika mycket som en charterresa till Phuket. Fenomenet är ännu rätt obskyrt i Sverige, men vänta bara – nästa gång du passerar en designbutik i Stockholm kan det mycket väl vara Labubus sylvassa leende som stirrar på dig från hyllan.

Läs även: Han var populärast i Sommar News 5

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DiorLabubuMode
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS