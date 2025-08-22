Kan nya Dior-kollektionen spela ut Labubu?

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Mode möter astrologi

En särskild del av kollektionen heter Zodiac Flowers. Här representerar blommor de tolv olika stjärntecknen. Varje väska blir som en personlig horoskopläsning i skinn och metall. Det är en tydlig blinkning till monsieur Dior själv, som var känd för sitt intresse för spådomar och tarotkort.

ANNONS

Man kan lätt föreställa sig dagens powerkvinnor i styrelserum och hotellobbys, bärandes på väskor som inte bara rymmer datorn och ett läppstift, utan också ett löfte om bättre möten, snällare chefer och lite mer champagne i livet.

Astrologin återfinns även i silkesscarfs. Foto: Dior

Läs mer: När glossiga gudar styrde världen Dagens PS

“Lyckan finns i detaljerna”

Modevärlden kan ibland ta sig själv på lite för stort allvar. Därför är det befriande med en kollektion som faktiskt vågar blanda lyx med en gnutta lekfullhet. En stjärna här, en fyrklöver där. Kanske är det just väskor som inte bara signalerar status, utan också självdistans som vi behöver.

Lyxig humor i en ny tid

Dior lyckas där många andra misslyckas. De gör lyx roligt igen. Och de gör det på ett sätt som samtidigt hyllar husets rika arv och den moderna kvinnans behov av att vara både unik och elegant. För vem vill inte ha lite extra tur i handväskan?

Bag charms från kollektionen. Foto: Dior

Fakta Perfect Weekend: Dior Lucky Capsule

ANNONS

Vad: Dior släpper en serie väskor, scarves och accessoarer med lyckosymboler

Dior släpper en serie väskor, scarves och accessoarer med lyckosymboler Var: Kollektionen finns på Dior och hos Harrods pop-up i London

Kollektionen finns på Dior och hos Harrods pop-up i London När: Tillgänglig från 21 juli 2025

Tillgänglig från 21 juli 2025 Varför: Som Dior säger: “Lyckan finns i detaljerna”

Som Dior säger: “Lyckan finns i detaljerna”

Fakta Perfect Weekend: Labubu

Det senaste samlarhysterin från Asien heter Labubu. Den lilla varelsen ser ut som en kanin på syra – spetsiga öron, sylvassa tänder och en blick som pendlar mellan gullig och psykotisk. Bakom figuren står designern Kasing Lung och det kinesiska bolaget Pop Mart, kända för att sälja sina leksaker i blindboxar. Det betyder att du inte vet vilken variant du får förrän du rivit upp kartongen.

I Hongkong och Shanghai köar fans i timmar för att lägga vantarna på de senaste släppen och på andrahandsmarknaden kan en ovanlig Labubu kosta lika mycket som en charterresa till Phuket. Fenomenet är ännu rätt obskyrt i Sverige, men vänta bara – nästa gång du passerar en designbutik i Stockholm kan det mycket väl vara Labubus sylvassa leende som stirrar på dig från hyllan.

Läs även: Han var populärast i Sommar News 5