Labubu nära att bli en 10 miljarders affär i år

Denna sensationella popularitet har katapulterat dess tillverkare, Pop Mart, till oanade höjder, med rekordvinster som överraskar marknaden.

Rubriker som ”Labubu kan tjäna 1 miljard dollar i år” och ”Pop Mart slår rekord på Labubu-drivna intäkter” har cirkulerat i affärsvärlden och på sociala medier. Enligt Pop Marts finansiella rapport för första halvåret 2025 har leksaken, som tillhör The Monsters-serien, genererat intäkter på 4,81 miljarder RMB, motsvarande cirka 6,6 miljarder kronor.

Detta är en ökning med 668 procent jämfört med samma period föregående år och sätter The Monsters-serien på god väg att överstiga 10 miljarder kronor under året.

Som jämförelse sålde Barbie för 3,92 miljarder kronor och Hot Wheels för 6,58 miljarder kronor under samma period.

Den lilla dockan gör raketkarriär. (Foto: David Kristianto on Unsplash)

Den mystiska leksaken Labubu

Labubu, en karaktär i The Monsters-serien, designades av den kinesisk-holländska konstnären Kasing Lung och har blivit en av Pop Marts mest framgångsrika figurer. En stor del av framgången beror på den så kallade “blind box”-försäljningen, där kunden inte vet vilken specifik leksak som finns i förpackningen förrän den öppnas.

Kändisar som Blackpink-medlemmen Lisa, Kim Kardashian och Paris Hilton har bidragit till hypen genom att bära de små plyschleksakerna som accessoarer på sina designerhandväskor, vilket har skapat en global trend.

Från tonåringar till megakändisar vill ha dessa på sina väskor. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Företaget har rapporterat en total intäktsökning på 204 procent för första halvåret 2025, med en nettovinst som ökade med nästan 400 procent. Vinstmarginalen steg till 70,3 procent.

Pop Marts vd Wang Ning har som mål att företagets årliga intäkter ska mer än fördubblas till 30 miljarder yuan, vilket motsvarar cirka 45 miljarder kronor. Intäkterna från plyschprodukter, där Labubu ingår, ökade med 1 276 procent under perioden och utgjorde 44 procent av de totala intäkterna.