En liten, plyschig leksak kallad Labubu har på kort tid blivit en global dundersuccé. Den har setts på kändisar och överträffar nu intäktsmässigt leksaksjättar som Barbie och Hot Wheels.
Labubu nära att bli en 10 miljarders affär i år
Denna sensationella popularitet har katapulterat dess tillverkare, Pop Mart, till oanade höjder, med rekordvinster som överraskar marknaden.
Rubriker som ”Labubu kan tjäna 1 miljard dollar i år” och ”Pop Mart slår rekord på Labubu-drivna intäkter” har cirkulerat i affärsvärlden och på sociala medier. Enligt Pop Marts finansiella rapport för första halvåret 2025 har leksaken, som tillhör The Monsters-serien, genererat intäkter på 4,81 miljarder RMB, motsvarande cirka 6,6 miljarder kronor.
Detta är en ökning med 668 procent jämfört med samma period föregående år och sätter The Monsters-serien på god väg att överstiga 10 miljarder kronor under året.
Som jämförelse sålde Barbie för 3,92 miljarder kronor och Hot Wheels för 6,58 miljarder kronor under samma period.
Den mystiska leksaken Labubu
Labubu, en karaktär i The Monsters-serien, designades av den kinesisk-holländska konstnären Kasing Lung och har blivit en av Pop Marts mest framgångsrika figurer. En stor del av framgången beror på den så kallade “blind box”-försäljningen, där kunden inte vet vilken specifik leksak som finns i förpackningen förrän den öppnas.
Kändisar som Blackpink-medlemmen Lisa, Kim Kardashian och Paris Hilton har bidragit till hypen genom att bära de små plyschleksakerna som accessoarer på sina designerhandväskor, vilket har skapat en global trend.
Företaget har rapporterat en total intäktsökning på 204 procent för första halvåret 2025, med en nettovinst som ökade med nästan 400 procent. Vinstmarginalen steg till 70,3 procent.
Pop Marts vd Wang Ning har som mål att företagets årliga intäkter ska mer än fördubblas till 30 miljarder yuan, vilket motsvarar cirka 45 miljarder kronor. Intäkterna från plyschprodukter, där Labubu ingår, ökade med 1 276 procent under perioden och utgjorde 44 procent av de totala intäkterna.
Global expansion ger stora vinster
Pop Marts affärsmodell med fokus på populära karaktärer har varit mycket lönsam. Företagets framgång i utlandet har varit särskilt anmärkningsvärd, med intäkter från den internationella marknaden som nu utgör över 40 procent av totala intäkter.
Intäkterna från Amerika, främst USA, ökade med över 1 100 procent till 2,26 miljarder RMB, cirka 3,4 miljarder kronor. Även i Europa och andra regioner har intäkterna ökat med 729,2 procent. Expansionen drivs av bland annat en ökning av antalet fysiska butiker, som globalt har ökat till 571.
Kinas nya favoritaktie har spetsiga öron och taggiga tänder
Det är inte Alibaba eller Tencent som stjäl rampljuset i Kina i år – utan en lurvig liten figur vid namn Labubu. Pop Mart, företaget bakom den oväntade
Utöver Labubu-serien har Pop Mart fler framgångsrika karaktärer som MOLLY, SKULLPANDA och CRYBABY, vilka också har genererat intäkter på över 1,5 miljarder kronor vardera under första halvåret.
Företaget satsar även på nya områden som animerade filmer och nöjesparker, med målet att bygga ett imperium liknande Disney, centrerat kring sina egna karaktärer.
Analytiker är optimistiska men påpekar också risker med den snabba värdeökningen. Den kraftiga tillväxten har lett till spekulationer om att aktien kan vara övervärderad, men experter framhåller företagets starka förmåga att utveckla nya framgångsrika serier och dess globala expansion som nyckelfaktorer för fortsatt tillväxt.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
