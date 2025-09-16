Nu är Norges räntedebatt på dagisnivå

Det är dags för ett nytt räntemöte hos Norges bank och i samband med den kommer centralbanken även att presentera helt nya prognoser.

Signalerna har varit tydliga med att en sänkning kan vara på väg, men flera överraskande nyheter gör att marknadens vanligaste astrologer, börsanalytikerna, nu är helt förvirrade, enligt Nettavisen.

Den så kallade marknaden har i princip gjort en helomvändning den senaste veckan.

”Ja, det var en kaotisk vecka. I förväg påpekades det att om det fanns något som kunde ställa in räntesänkningen i september, så var det just inflationssiffrorna och signalerna i det regionala nätverket”, säger Handelsbankens chefekonom Marius Gonsholt Hov hos Nettavisen.

”Vi är bland de banker som har landat på en oförändrad ränta från Norges Bank nästa vecka. Men jag vill också betona den stora osäkerheten kring utfallet. Det är i princip nära 50/50.”

Två orsaker till förvirring

Det finns två orsaker till att verkligheten rört om sumpen i botten av kaffekoppen och gjort alla räntegissare förvirrade.

Statistisk sentralbyrå, SSB, har presenterat nya inflationssiffror som var de förväntade, men som räddades av en stor sänkning av förskoleavgifterna, som egentligen inte säger något om priserna allmänt.

Norges bank hade heller inte inkluderat dem i sina prognoser. Den andra orsaken till förvirringen var nya siffror om att norska företag har svårt att hitta arbetskraft.

Barnomsorgspriserna ställer till det, menar Marius Gonsholt Hov.

”Sänkningen av barnomsorgspriserna bidrog till att hålla kärninflationen oförändrad på 3,1 procent i augusti. Men om man räknar bort denna sänkning var den årliga tillväxten 3,5 procent. Det är nästan dubbelt så högt som målet på 2 procent”, resonerar Hov.

