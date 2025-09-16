Nytt räntemöte hos Norges centralbank. Analytiker har gjort en helomvändning och tror nu inte längre på sänkt ränta. Här är förklaringarna.
Nu är Norges räntedebatt på dagisnivå
Det är dags för ett nytt räntemöte hos Norges bank och i samband med den kommer centralbanken även att presentera helt nya prognoser.
Signalerna har varit tydliga med att en sänkning kan vara på väg, men flera överraskande nyheter gör att marknadens vanligaste astrologer, börsanalytikerna, nu är helt förvirrade, enligt Nettavisen.
Den så kallade marknaden har i princip gjort en helomvändning den senaste veckan.
”Ja, det var en kaotisk vecka. I förväg påpekades det att om det fanns något som kunde ställa in räntesänkningen i september, så var det just inflationssiffrorna och signalerna i det regionala nätverket”, säger Handelsbankens chefekonom Marius Gonsholt Hov hos Nettavisen.
”Vi är bland de banker som har landat på en oförändrad ränta från Norges Bank nästa vecka. Men jag vill också betona den stora osäkerheten kring utfallet. Det är i princip nära 50/50.”
Norge har tagit över Rysslands roll. Dagens PS
Två orsaker till förvirring
Det finns två orsaker till att verkligheten rört om sumpen i botten av kaffekoppen och gjort alla räntegissare förvirrade.
Statistisk sentralbyrå, SSB, har presenterat nya inflationssiffror som var de förväntade, men som räddades av en stor sänkning av förskoleavgifterna, som egentligen inte säger något om priserna allmänt.
Norges bank hade heller inte inkluderat dem i sina prognoser. Den andra orsaken till förvirringen var nya siffror om att norska företag har svårt att hitta arbetskraft.
Barnomsorgspriserna ställer till det, menar Marius Gonsholt Hov.
”Sänkningen av barnomsorgspriserna bidrog till att hålla kärninflationen oförändrad på 3,1 procent i augusti. Men om man räknar bort denna sänkning var den årliga tillväxten 3,5 procent. Det är nästan dubbelt så högt som målet på 2 procent”, resonerar Hov.
Trodde på lägre inflation
Hov påpekar att Norges bank kommenterade barnomsorgspriserna för sex veckor sedan, men utan nya prognoser. Centralbanken såg att sänkningen skulle ge lägre inflation.
Bortsett från det är aktiviteten i den norska ekonomin bättre än väntat och en räntesänkning inte nödvändig, menar analytikerna.
Den stora frågan blir då, menar de, hur norska centralbanken ska kunna motivera en räntesänkning.
Hov och andra landar nu i att det inte blir någon räntesänkning denna vecka utan att den dröjer till december.
”Finns ingen anledning”
Nordeas Kjetil Olsen och Sara Midtgaard instämmer i analysen.
”Det finns ingen anledning för Norges bank att sänka räntorna nästa vecka, annat än att de i juni indikerade att de skulle göra det. Vi är ytterst osäkra på vad de kommer att göra, men vi tror att de kommer att hålla räntan oförändrad”, är deras slutsats.
Även DNB har förklarat att man inte tror på sänkt ränta före december. En sådan i december och en före sommaren 2026, är dess spådom just nu.
Som alltid när ekonomer gissar är det någon som väljer att sticka ut mot de andra och chansa på att just hen får rätt och kan sola sig i glansen av det.
I Norge är det chefekonom Kyrre Knudsen på Sparebank 1 Sør-Norge.
”Jag tror fortfarande på räntesänkning, även om det nu börjar närma sig en 50/50-chans för en sänkning”, säger Knudsen till Nettavisen.
Norges bank håller sitt räntemöte onsdag och meddelar sitt beslut torsdag klockan 10.00.
“Finns drag av Trumps ledarstil även här”. Dagens PS
Norge förlorar på att vara utanför EU – väntar medlemskap? Realtid
