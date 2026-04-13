Novo Nordisk: Godisbjässens vd ska öka B2C-försäljningen

Konsumentmarknaden avgör

USA står redan för mer än hälften av Novo Nordisks intäkter, och är världens överlägset största marknad för viktminskningsläkemedel. Skillnaden mot Europa är att i USA är det konsumenten som väljer, inte bara läkaren.

Konkurrenten Eli Lilly vet om detta sedan länge och rör sig på hemmaplan med stor självsäkerhet. Novo Nordisk har, enligt vd Mike Doustdars egna ord, behövt lära sig förmågor bolaget tidigare saknade.

Att hämta den kunskapen från Mars är logiskt. Weihrauch har i decennier byggt globala konsumentvarumärken med starka emotionella associationer. Det är precis den kompetensen Novo Nordisk behöver för att konkurrera med Eli Lilly om den amerikanska patientens uppmärksamhet och lojalitet.

600 000 recept Wegovy direkt till patient

I januari lanserade Novo Nordisk Wegovy i tablettform direkt till konsument, utan det traditionella försäkringssystemet som mellanhand. På kort tid utfärdades 600 000 recept i USA.

Eli Lilly svarade snabbt med en konkurrerande produkt. Analytikern Evan Seigerman på BMO Capital Markets förväntar sig fortsatt aggressiva motdrag från Lilly.

PS analys: Rekryteringen av Weihrauch är det tydligaste beviset hittills på att Novo Nordisk förstår att läkemedelskampen i USA avgörs lika mycket av marknadsföringen som av klinikerna.

