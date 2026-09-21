Novo Nordisk lovar fler än fem nya potentiella storsäljare före 2030. Men beskedet räckte inte för att lugna marknaden. Aktien rasade på måndagen.
Novo lovar fem storsäljare till 2030 – aktien rasar
Novo Nordisk försöker lägga grunden för nästa tillväxtfas.
Den danska läkemedelsjätten räknar med att kunna lansera fler än fem nya läkemedel med potential att bli stora försäljningssuccéer före 2030, rapporterar CNBC.
Men investerarna var inte imponerade.
Aktien föll som mest omkring 8 procent på Köpenhamnsbörsen och handlades sent på eftermiddagen kring 259 danska kronor.
Siktar på miljardförsäljning
Vid bolagets kapitalmarknadsdag i London presenterade vd Mike Doustdar Novos planer för de kommande åren.
Bolaget räknar med att de nya läkemedlen ska ha potential att nå så kallad ”multi-blockbuster”-status.
Dessutom är målet att den riskjusterade försäljningen från läkemedelsportföljen ska överstiga 150 miljarder danska kronor, motsvarande omkring 226 miljarder svenska kronor, till 2035.
I prognosen ingår även produkter som redan finns i bolagets pipeline.
För åren 2026–2030 räknar Novo Nordisk med en intäktstillväxt i nivå med övriga läkemedelsindustrin. Någon mer detaljerad prognos lämnades inte.
Patentet hänger över Novo
Problemet för Novo är att dagens framgångar inte kan räknas hem för evigt. Den aktiva substansen semaglutid finns i både viktminskningsläkemedlet Wegovy och diabetesläkemedlet Ozempic. I USA löper patentskyddet ut 2032.
Det är särskilt känsligt eftersom den amerikanska marknaden stod för mer än hälften av Novos totala försäljning förra året.
”Elefanten i rummet”, enligt vd Mike Doustdar.
Han konstaterade att utgången av patentet och den ökade konkurrensen är frågor som investerarna med rätta fokuserar på.
”Vi har skapat en otroligt attraktiv marknad, och nu försöker nästan alla andra läkemedelsbolag, stora som små, ge sig in och konkurrera med oss. Vi måste vara redo för det”, säger Doustdar.
Vill vara större efter Wegovy-eran
Novo Nordisk planerar därför att bredda verksamheten och minska beroendet av dagens storsäljare. Bolaget räknar samtidigt med att patentutgången kommer att innebära prispress.
Ambitionen är att komma ut på andra sidan med ett större och betydligt mer diversifierat bolag än i dag.
Men marknaden verkar ha velat se något mer än långsiktiga löften. Per Hansen, sparekonom på Nordnet, säger till CNBC att investerare hade hoppats på någon form av projekt eller nyhet som snabbt kunde vända utvecklingen.
Någon sådan lösning presenterades inte.
”Av uppenbara skäl finns inte det miraklet”, säger han.