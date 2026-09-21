Novo lovar fem storsäljare till 2030 – aktien rasar

Patentet hänger över Novo

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Problemet för Novo är att dagens framgångar inte kan räknas hem för evigt. Den aktiva substansen semaglutid finns i både viktminskningsläkemedlet Wegovy och diabetesläkemedlet Ozempic. I USA löper patentskyddet ut 2032.

Det är särskilt känsligt eftersom den amerikanska marknaden stod för mer än hälften av Novos totala försäljning förra året.

”Elefanten i rummet”, enligt vd Mike Doustdar.

Han konstaterade att utgången av patentet och den ökade konkurrensen är frågor som investerarna med rätta fokuserar på.

”Vi har skapat en otroligt attraktiv marknad, och nu försöker nästan alla andra läkemedelsbolag, stora som små, ge sig in och konkurrera med oss. Vi måste vara redo för det”, säger Doustdar.

Vill vara större efter Wegovy-eran

Novo Nordisk planerar därför att bredda verksamheten och minska beroendet av dagens storsäljare. Bolaget räknar samtidigt med att patentutgången kommer att innebära prispress.

Ambitionen är att komma ut på andra sidan med ett större och betydligt mer diversifierat bolag än i dag.

Men marknaden verkar ha velat se något mer än långsiktiga löften. Per Hansen, sparekonom på Nordnet, säger till CNBC att investerare hade hoppats på någon form av projekt eller nyhet som snabbt kunde vända utvecklingen.

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Någon sådan lösning presenterades inte.

”Av uppenbara skäl finns inte det miraklet”, säger han.

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