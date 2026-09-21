Patienter anklagar populära bantningsläkemedel för att orsaka allvarliga synskador. Nu stäms läkemedelsjättarna.
Larm om synskador från bantningsläkemedel
Ett antal patienter har lämnat in stämningar mot Novo Nordisk, som står bakom bland annat Ozempic och Wegovy, efter att ha drabbats av synproblem. Även Eli Lilly, tillverkaren bakom bland annat Zepbound, har mött liknande krav.
Patienterna hävdar att läkemedlen kan ha orsakat synskador. Bolagen tillbakavisar anklagelserna och menar att det saknas tillräckliga bevis för att läkemedlen ligger bakom problemen, rapporterar Wall Street Journal.
Misstänkt koppling till ovanlig ögonsjukdom
Bakgrunden är forskning som pekar på en möjlig koppling mellan vissa GLP-1-läkemedel och den ovanliga ögonsjukdomen NAION. Tillståndet kan leda till plötslig och i vissa fall permanent synförlust.
Forskningsläget är samtidigt inte entydigt och det är fortfarande en fråga om hur starkt sambandet mellan läkemedlen och sjukdomen är.
”Det måste finnas ett trovärdigt samband för att man ska kunna säga att det finns ett orsakssamband”, säger Harvardprofessorn Aaron Kesselheim till tidningen.
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har undersökt frågan sedan slutet av 2024 och har ännu inte beslutat om någon särskild varning ska införas. I vissa andra länder har information om NAION däremot lagts till i produktinformationen för vissa läkemedel.
Bolagen avvisar koppling till synskador
Novo Nordisk hänvisar bland annat till en bolagsfinanserad studie av randomiserade kliniska prövningar som inte visade någon ökad risk för NAION. Bolaget bestrider därför att läkemedlen skulle ha orsakat de aktuella skadorna.
Även Eli Lilly uppger att tillgängliga studier inte visar att GLP-1-läkemedel orsakar NAION. Företaget säger samtidigt att man fortsätter att följa forskningen och eventuella rapporter om ögonrelaterade biverkningar.
Växande marknad i Sverige
Frågan är också relevant på den svenska marknaden där intresset för medicinsk viktnedgång har ökat kraftigt.
Utöver läkemedelsbolagen har en rad svenska och Sverigeaktiva vårdaktörer etablerat sig inom området. Bland annat erbjuder Yazen, Dr Vikt och Velora medicinsk behandling för viktnedgång där läkemedelsbehandling kan vara en del av vården.
För svenska patienter som använder GLP-1-läkemedel blir utvecklingen därför något att följa, samtidigt som läkemedlen fortsätter att få en allt större roll i behandlingen av obesitas.
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