Larm om synskador från bantningsläkemedel

Patienterna hävdar att läkemedlen kan ha orsakat synskador. Bolagen tillbakavisar anklagelserna och menar att det saknas tillräckliga bevis för att läkemedlen ligger bakom problemen, rapporterar Wall Street Journal.

Misstänkt koppling till ovanlig ögonsjukdom

Bakgrunden är forskning som pekar på en möjlig koppling mellan vissa GLP-1-läkemedel och den ovanliga ögonsjukdomen NAION. Tillståndet kan leda till plötslig och i vissa fall permanent synförlust.

Forskningsläget är samtidigt inte entydigt och det är fortfarande en fråga om hur starkt sambandet mellan läkemedlen och sjukdomen är.

”Det måste finnas ett trovärdigt samband för att man ska kunna säga att det finns ett orsakssamband”, säger Harvardprofessorn Aaron Kesselheim till tidningen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har undersökt frågan sedan slutet av 2024 och har ännu inte beslutat om någon särskild varning ska införas. I vissa andra länder har information om NAION däremot lagts till i produktinformationen för vissa läkemedel.