Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras

DNB
DNB går mot strömmen och köper aktier i Intellego. En kontroversiell satsning på ett bolag med både problem och potential.
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget.

Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i en stor order visade sig vara ett mindre tyskt bolag, vilket fick kursen att rasa.

Analysfirman Montega Analys har därefter bedömt att företaget fortfarande är omöjligt att värdera förtroendefullt på grund av bristande transparens, skriver Omni Ekonomi.

För bolagets del är det här inga små frågor, det handlar om att backa upp tillväxten med kontroll, och det har hänt mer än en gång att bolaget fått varningsbågar från marknadens håll.

DNB:s köp – satsning eller rusning?

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att DNB nu går in som ägare i Intellego. Enligt rapporten från Finansavisen öppnar förvaltaren för stor uppsida “om de fick till en bråkdel” av den potential som bolaget pekar på.

DNB överraskar marknaden med ett köp i Intellego. (Foto:
Gorm Kallestad/TT)

DNB:s agerande tyder på en tro på att riskpremien är rätt prisad och att de tror att bolaget kan vända, eller åtminstone att insatsen är begränsad i förhållande till möjlig vinst.

Men frågetecknen är fortsatt många.

Vad innebär det för sparare?

Att ett stort finanshus som DNB går in signalerar att Intellego inte nödvändigtvis är en avskriven aktie, men för sparare innebär detta köp inte att riskerna försvunnit.

Det handlar snarare om ett högriskspel, en möjlighet med stor potential men även med stor osäkerhet.

De observerade problemen kring kund­fordringar, kassaflöde och redovisning gäller fortfarande och har ackumulerats över tid.

Om du följer Intellego bör du göra det med ett fokus på bolagets förmåga att leverera på sina löften,och att säkra mer robusta bevis för affärerna, snarare än att luta dig på “bankköp” som automatisk trygghet.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

