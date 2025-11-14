Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras

Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i en stor order visade sig vara ett mindre tyskt bolag, vilket fick kursen att rasa.

Analysfirman Montega Analys har därefter bedömt att företaget fortfarande är omöjligt att värdera förtroendefullt på grund av bristande transparens, skriver Omni Ekonomi.

För bolagets del är det här inga små frågor, det handlar om att backa upp tillväxten med kontroll, och det har hänt mer än en gång att bolaget fått varningsbågar från marknadens håll.

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att DNB nu går in som ägare i Intellego. Enligt rapporten från Finansavisen öppnar förvaltaren för stor uppsida “om de fick till en bråkdel” av den potential som bolaget pekar på.

DNB:s agerande tyder på en tro på att riskpremien är rätt prisad och att de tror att bolaget kan vända, eller åtminstone att insatsen är begränsad i förhållande till möjlig vinst.

Men frågetecknen är fortsatt många.