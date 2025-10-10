Dagens PS
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken

John Fredriksen fortsätter att dra hem miljarderna, och gör nu ännu en supervinst genom Noba.
John Fredriksen fortsätter att dra hem miljarderna, och gör nu ännu en supervinst genom Noba.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank.

Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor.

Satsade på Fabege

Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där han köpte han in sig i det svenska fastighetsbolaget Fabege för två år sedan för att nämna ett exempel.

Han var även snabb in i svenska Noba Bank där han nu äger en stor aktiepost.

Enligt Holdings äger Fredriksen 6,3 miljoner aktier i nischbanken, skriver Dagens Næringsliv.

Gör supervinst på Noba

Det har visat sig vara en supervinst sedan aktien har stigit rejält sedan noteringen och banken nu värderas till 43 miljarder norska kronor.

Fredriksen, som är utskriven ur Norge sedan 2006 och är cypriot på pappret, tecknade sig till kursen 70 som investerare blev inbjudna att teckna.

Supervinst innebär 600 miljoner kronor

Idag ligger aktien på 96 kronor vilket innebär att hans aktiepost är värd 600 miljoner kronor i runda slängar.

Efter Fabege är det redarens största innehav.

Rikast i Norge och Cypern

Trots att han alltså har sagt upp sitt norska pass för snart 20 år sedan räknas Fredriksen som Norges rikaste man, och affärsmannen som har ett rederi registrerat på Cypern – Frontline – som mestadels fraktar olja, är även Cyperns rikaste man.

Norskcyprioten, som dock numera bor i Dubai, har det riktigt gott ställt med sisådär motsvarande 247 miljarder svenska kronor, enligt FinansWatch.

Slipper betala skatt

Anledningen till att han kunnat lägga miljarderna på hög är till viss del skattemässiga skäl, där flytten gick till Cypern och sedan till London för att slutligen landa i Förenade arabemiraten.

Där kommer han kunna räkna pengarna i lugn och ro utan att några skattemyndigheter är ute efter honom.

I somras uppgav miljardären att Storbritannien ”börjar påminna mig mer och mer om Norge. Storbritannien har gått åt helvete, precis som Norge”.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

