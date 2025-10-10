Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Gör supervinst på Noba

Det har visat sig vara en supervinst sedan aktien har stigit rejält sedan noteringen och banken nu värderas till 43 miljarder norska kronor.

Fredriksen, som är utskriven ur Norge sedan 2006 och är cypriot på pappret, tecknade sig till kursen 70 som investerare blev inbjudna att teckna.

Supervinst innebär 600 miljoner kronor

Idag ligger aktien på 96 kronor vilket innebär att hans aktiepost är värd 600 miljoner kronor i runda slängar.

Efter Fabege är det redarens största innehav.

Rikast i Norge och Cypern

Trots att han alltså har sagt upp sitt norska pass för snart 20 år sedan räknas Fredriksen som Norges rikaste man, och affärsmannen som har ett rederi registrerat på Cypern – Frontline – som mestadels fraktar olja, är även Cyperns rikaste man.

Norskcyprioten, som dock numera bor i Dubai, har det riktigt gott ställt med sisådär motsvarande 247 miljarder svenska kronor, enligt FinansWatch.

Slipper betala skatt

Anledningen till att han kunnat lägga miljarderna på hög är till viss del skattemässiga skäl, där flytten gick till Cypern och sedan till London för att slutligen landa i Förenade arabemiraten.

Där kommer han kunna räkna pengarna i lugn och ro utan att några skattemyndigheter är ute efter honom.

I somras uppgav miljardären att Storbritannien ”börjar påminna mig mer och mer om Norge. Storbritannien har gått åt helvete, precis som Norge”.

