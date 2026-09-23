Persson ökar greppet om H&M – så kan ett utköp påverka småspararna

Så påverkas småspararna

Ett utköp från börsen skulle innebära att H&M:s mindre aktieägare till slut inte längre kan äga aktien på börsen. Om Perssonfamiljen når 90 procent kan den begära tvångsinlösen av resterande aktier, vilket innebär att minoritetsägarna får sina aktier inlösta mot ersättning.

Vid ett sådant förfarande fastställs lösenbeloppet genom en särskild process om parterna inte kommer överens. För småspararna blir därför priset vid ett eventuellt utköp en central fråga – en högre värdering av H&M före ett utköp skulle normalt ge bättre förutsättningar för ett högre lösenbelopp.

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Köptakten kan ta familjen till 90 procent

Familjen Persson har successivt ökat sitt ägande under flera år. I början av 2021 låg andelen på 49,5 procent, enligt Reuters.

Handelsbanken har också räknat på utvecklingen. I en analys som rapporterades av Placera i augusti bedömde banken att Perssonfamiljen kan komma nära 90 procent av kapitalet 2030 om den fortsätter köpa aktier för omkring 1 miljard kronor per år och återinvesterar utdelningarna.

Försäljningen har svårt att lyfta

Samtidigt fortsätter H&M:s vd Daniel Erver att försöka få fart på försäljningen. Försäljningen föll 1 procent under det första kvartalet och var oförändrad under det andra. H&M rapporterar sitt tredje kvartal på torsdag.

Aktien har samtidigt tappat mer än hälften av sitt värde sedan toppen 2015. Konkurrensen har hårdnat från både lågprisaktörer på nätet och Inditex som äger Zara.

Familjen dementerar inte – men bekräftar inget

Reuters har talat med både Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton och förvaltaren Peter Magnusson på Cicero Fonder. Båda ser ett framtida utköp som en möjlig förklaring till familjens fortsatta köp.

Deutsche Bank-analytikern Adam Cochrane räknar enligt Reuters med att H&M kan vara privatägt senast 2030.

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Persson-familjen har däremot inte bekräftat några planer på att avnotera H&M.

”Familjen Persson tror på bolaget, är långsiktiga ägare och har historiskt sett ökat sitt ägande över tid”, säger en talesperson för Ramsbury Invest till Reuters.