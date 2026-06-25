Fredsavtalet byter ut Nordens logistik- och fraktvinnare på börsen

När Hormuz stängde blev det mycket extra klirr i kassan för Frontline, som stigit 80 procent bara sedan årsskiftet. När sundet nu öppnar, försvinner en del av den drivkraften. Aktien föll 3,5 procent under torsdagen.

Fredsvinnaren är främst danska DSV

Här finns en hake som marknaden underskattar. De globala oljelagren tömdes under krisen, och när de ska fyllas på igen kan tankerefterfrågan hållas uppe ett tag till, något Realtid har följt på nära håll.

Den som tror på snabb normalisering riskerar att sälja tankarna ett kvartal för tidigt.

Den varaktiga vinsten ligger någon annanstans. Focus Money lyfter fram DHL och Fedex, men den mest näraliggande aktien för nordiska sparare är danska DSV.

Efter köpet av DB Schenker för drygt 156 miljarder kronor är bolaget världens största speditör. Modellen är kapitallätt och tjänar på volym snarare än på höga rater. En logistikmarknad som väntas växa från runt tio till fjorton miljarder dollar, alltså upp till cirka 136 000 miljarder kronor, fram till 2030 talar för just den modellen.

Så väljer du sida

För svenska sparare handlar valet mest om timing. Lägre energipriser dämpar dessutom inflationen och ger Riksbanken svängrum, vilket gynnar de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen. Men för fondspararna känns Gulfeffekten snarare via fondkontot än via fraktaktierna.

PS analys: Tankrarna har haft sin fest och bjöd på en rejäl rusning, men nu lutar det mot efterrätten. DSV och DHL erbjuder en tråkigare men hållbarare resa, byggd på strukturell tillväxt i stället för på en stängd farled. Vår bedömning är att rotera gradvis, men inte sälja krigsvinnarna förrän oljelagren är påfyllda.

ANNONS

Läs även: Svenska sparare fastnade i SpaceX-fällan – 4 000 miljarder borta

Läs även: Wallenberg och Sveriges tyngsta AI-bolag går ihop mot regeringen