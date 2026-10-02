Nike krymper – 2,5 miljarder dollar ska sparas

Beskedet kommer efter ytterligare ett kvartal med fallande försäljning. Intäkterna uppgick till 11,2 miljarder dollar, en minskning med 4 procent från samma period i fjol. Vinsten föll samtidigt till 712 miljoner dollar från 727 miljoner.

För aktiemarknaden innebär beskedet att den pågående vändningen under vd Elliott Hill tar längre tid än väntat. Nike-aktien föll kraftigt efter rapporten och är ned omkring 47 procent sedan årsskiftet.

Aktien föll omkring 8,5 procent efter beskedet, enligt Reuters.

Kina är fortsatt stora problemet

En av de tydligaste svagheterna finns i Kina – Nike näst största marknad efter USA.

Försäljningen i Kina och övriga delar av regionen Greater China föll 22 procent till 1,18 miljarder dollar. Justerat för valuta var nedgången 26 procent. Det var framför allt skoförsäljningen som pressades, men även kläder och utrustning minskade, enligt bolaget.

Nike har haft svårt att dra nytta av den starka utvecklingen inom sport och löpning i Kina, där konkurrenter som On och Hoka har tagit marknadsandelar.

Problemen är inte begränsade till Kina. I Nordamerika ökade försäljningen visserligen med 2 procent, men utvecklingen för flera etablerade produkter är svag. Bland annat har försäljningen av klassiska Air Force 1-modeller bromsat in hos återförsäljaren Dick’s Sporting Goods, enligt WSJ.

Ska spara 2,5 miljarder dollar

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För att få ned kostnaderna lanserar Nike nu ett nytt omställningsprogram kallat Pace. Det innebär bland annat en ny organisationsstruktur med tre geografiska regioner, förändringar i den globala leveranskedjan och ytterligare effektiviseringar.

Programmet väntas ge besparingar på omkring 2,5 miljarder dollar fram till och med räkenskapsåret 2031. Samtidigt räknar Nike med omkring 1 miljard dollar i kostnader för omstruktureringen, huvudsakligen kopplade till personal.

Fler jobb ska bort. Nike har redan minskat personalstyrkan med omkring 800 lagerjobb i januari och 1 400 tjänster på huvudkontoret i april. De nya neddragningarna ska börja genomföras under 2027, men Nike har ännu inte angett hur många tjänster som berörs, enligt WSJ.

Kostnadsjakten syns redan i kvartalet. Rörelsekostnaderna minskade och bruttomarginalen steg till 42,8 procent från 42,2 procent. Det räckte dock inte för att väga upp försäljningsfallet.

Digital försäljning fortsätter falla

En annan utmaning är Nikes tidigare satsning på direktförsäljning till konsument. Nike Direct-försäljningen föll 8 procent under kvartalet och den digitala försäljningen minskade hela 13 procent, enligt bolaget.

Det är en viktig del av bolagets pågående strategiändring. Under Hill försöker Nike åter bygga upp relationerna med återförsäljare som bolaget tidigare hade dragit sig undan från för att prioritera egna kanaler.

Samtidigt ska bolaget stärka tre områden som pekas ut som särskilt svaga: Nike Sportswear, Jordan och Greater China. Nike räknar med en justerad vinst per aktie på 1,15–1,35 dollar för räkenskapsåret 2027, exklusive omkring 0,15 dollar i omstruktureringskostnader, enligt bolaget.

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