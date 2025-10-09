Elon Musk kan få ut tiotals miljarder dollar från Teslas rekordstora ersättningspaket, även om han missar de flesta av bolagets ambitiösa mål, visar en genomgång av kraven.
Musk kan casha in – även om han gör ett dåligt jobb
I september erbjöd Teslas styrelse Elon Musk det största ersättningspaketet i företagshistorien. Paketets värde är upp till 878 miljarder dollar i aktier över tio år.
Styrelsen beskrev det som “Mars-shot milstolpar”. Dessa skulle kräva att Musk “helt transformerar Tesla och samhället som vi känner det” inom robotik och autonom körning, rapporterar Reuters.
Fantasilöner för chefer ny trend: “Som ett lotteri”
Nå de nästan omöjliga målen – och få en enorm ersättning. Den dealen vill nu allt fler chefer ha. Men det kan finnas risker, menar kritiker.
Musk kan nå enklare mål
Men verkligheten kan bli en helt annan. Enligt Reuters analys, som inkluderar expertutlåtanden från över ett dussin specialister inom ledarlöner, företagsvärderingar, robotik och fordonsindustrin, kan Musk tjäna mer än 50 miljarder dollar. Detta kan ske genom att uppnå bara ett fåtal av styrelsens enklare mål.
Genom att bara uppnå två av de lättaste målen, tillsammans med måttlig aktietillväxt, skulle Musk kunna få 26 miljarder dollar.
Det är mer än livstidslönerna för de åtta näst bäst betalda vd:arna tillsammans. Dessa inkluderar Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Tim Cook och Jensen Huang, enligt analysfirman Equilar.
Vaga målformuleringar öppnar för tolkning
Ett av målen kräver 10 miljoner prenumerationer på Teslas självkörande mjukvara. Dock innehåller det inget krav på att systemet faktiskt ska vara helt autonomt. Istället krävs bara ett “avancerat körningssystem”.
William Widen, professor vid University of Miami som specialiserat sig på autonom körning, kallar det för en “påhittad term” utan någon branschstandard, skriver Reuters.
Ett annat mål kräver en miljon robotaxibilar i kommersiell drift. Fyra experter inom autonoma fordon menar att det kan tolkas så att det tillåter människor att styra fordon på distans eller från passagerarsätet. Det är vad Tesla gör nu i sitt första småskaliga robotaxi-test i Austin, Texas, skriver Fortune.
Enklare väg till rikedom
Musks försäljningsmål för fordon är exceptionellt lätta att uppnå enligt fyra experter inom bilindustrin.
Läs även:
Musk tar över rymden – kan någon stoppa honom? Realtid
Om Musk säljer i genomsnitt 1,2 miljoner bilar per år under det kommande decenniet tjänar han 8,2 miljarder dollar i aktier om Teslas marknadsvärde växer från 1,4 biljoner dollar idag till 2 biljoner 2035. Det är en halv miljon färre bilar per år än Tesla sålde 2024.
De svåraste prestationsmålen är sannolikt de som involverar vinst. Styrelsen har satt åtta vinstmål mellan 50 och 400 miljarder dollar, jämfört med Teslas vinst på 16,6 miljarder dollar 2024.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
