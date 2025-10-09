Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Musk kan casha in – även om han gör ett dåligt jobb

Elon Musk kan bli belönad rikligt även om han inte uppfyller alla Teslas mål. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Elon Musk kan få ut tiotals miljarder dollar från Teslas rekordstora ersättningspaket, även om han missar de flesta av bolagets ambitiösa mål, visar en genomgång av kraven.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I september erbjöd Teslas styrelse Elon Musk det största ersättningspaketet i företagshistorien. Paketets värde är upp till 878 miljarder dollar i aktier över tio år.

Styrelsen beskrev det som “Mars-shot milstolpar”. Dessa skulle kräva att Musk “helt transformerar Tesla och samhället som vi känner det” inom robotik och autonom körning, rapporterar Reuters.

Fantasilöner för chefer ny trend: “Som ett lotteri”

Nå de nästan omöjliga målen – och få en enorm ersättning. Den dealen vill nu allt fler chefer ha. Men det kan finnas risker, menar kritiker.

Musk kan nå enklare mål

Men verkligheten kan bli en helt annan. Enligt Reuters analys, som inkluderar expertutlåtanden från över ett dussin specialister inom ledarlöner, företagsvärderingar, robotik och fordonsindustrin, kan Musk tjäna mer än 50 miljarder dollar. Detta kan ske genom att uppnå bara ett fåtal av styrelsens enklare mål.

Missa inte:
Blixtsnabbt skifte: Musk tappade titeln som världens rikaste. Dagens PS

Genom att bara uppnå två av de lättaste målen, tillsammans med måttlig aktietillväxt, skulle Musk kunna få 26 miljarder dollar.

Larry Ellison var ett tag världens rikaste man. Men Musk tog tillbaka titeln. ((Foto: Mic Smith/AP/TT)

Det är mer än livstidslönerna för de åtta näst bäst betalda vd:arna tillsammans. Dessa inkluderar Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Tim Cook och Jensen Huang, enligt analysfirman Equilar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Vaga målformuleringar öppnar för tolkning

Ett av målen kräver 10 miljoner prenumerationer på Teslas självkörande mjukvara. Dock innehåller det inget krav på att systemet faktiskt ska vara helt autonomt. Istället krävs bara ett “avancerat körningssystem”.

William Widen, professor vid University of Miami som specialiserat sig på autonom körning, kallar det för en “påhittad term” utan någon branschstandard, skriver Reuters.

Ett annat mål kräver en miljon robotaxibilar i kommersiell drift. Fyra experter inom autonoma fordon menar att det kan tolkas så att det tillåter människor att styra fordon på distans eller från passagerarsätet. Det är vad Tesla gör nu i sitt första småskaliga robotaxi-test i Austin, Texas, skriver Fortune.

Enklare väg till rikedom

Musks försäljningsmål för fordon är exceptionellt lätta att uppnå enligt fyra experter inom bilindustrin.

Läs även:
Musk tar över rymden – kan någon stoppa honom? Realtid

Om Musk säljer i genomsnitt 1,2 miljoner bilar per år under det kommande decenniet tjänar han 8,2 miljarder dollar i aktier om Teslas marknadsvärde växer från 1,4 biljoner dollar idag till 2 biljoner 2035. Det är en halv miljon färre bilar per år än Tesla sålde 2024.

De svåraste prestationsmålen är sannolikt de som involverar vinst. Styrelsen har satt åtta vinstmål mellan 50 och 400 miljarder dollar, jämfört med Teslas vinst på 16,6 miljarder dollar 2024.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BelöningElon MuskTesla
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS