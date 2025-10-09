Musk kan casha in – även om han gör ett dåligt jobb

I september erbjöd Teslas styrelse Elon Musk det största ersättningspaketet i företagshistorien. Paketets värde är upp till 878 miljarder dollar i aktier över tio år.

Styrelsen beskrev det som “Mars-shot milstolpar”. Dessa skulle kräva att Musk “helt transformerar Tesla och samhället som vi känner det” inom robotik och autonom körning, rapporterar Reuters.

Musk kan nå enklare mål

Men verkligheten kan bli en helt annan. Enligt Reuters analys, som inkluderar expertutlåtanden från över ett dussin specialister inom ledarlöner, företagsvärderingar, robotik och fordonsindustrin, kan Musk tjäna mer än 50 miljarder dollar. Detta kan ske genom att uppnå bara ett fåtal av styrelsens enklare mål.

Genom att bara uppnå två av de lättaste målen, tillsammans med måttlig aktietillväxt, skulle Musk kunna få 26 miljarder dollar.

Det är mer än livstidslönerna för de åtta näst bäst betalda vd:arna tillsammans. Dessa inkluderar Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Tim Cook och Jensen Huang, enligt analysfirman Equilar.