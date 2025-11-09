Det var i delstaten Nevada som Clark County Water Reclamation District slog till mot The Boring Company efter att bolaget upprepade gånger dumpat borrvätska och finavfall i avloppssystem.

Enligt myndigheten rörde det sig om ämnen som inte fick förekomma i systemet, skriver Fortune.

Boten landar på nästan 500 000 USD, ett kännbart belopp, men framför allt ett bakslag för Musks varumärke som innovatör och framtidsbyggare.

ProPublica menar att incidenten visar hur svårt det är för snabbväxande teknikbolag att följa regler som inte utvecklats i samma takt som innovationstakten.

Samtidigt väcks frågan om Musks företag har en gemensam kultur där risker ibland tas på bekostnad av noggrannhet och efterlevnad.

Riskerna med borrvätska och restvatten

Vid tunneldrivning används kemiska vätskor för att transportera bort sten och stabilisera strukturer.

Felaktig hantering kan förorena både grundvatten och mark.

Myndigheten menar att The Boring Companys agerande utgjorde en risk för miljön och allmän hälsa, skriver Yahoo News.

The Boring Company i Nevada. (Foto:

John Locher/AP/TT)

Detta är heller inte första gången bolaget fått kritik, tidigare projekt har fått anmärkningar för bristande miljöhänsyn.

I Kalifornien stoppades tidigare ett borrprojekt tillfälligt efter liknande problem, och miljöorganisationer har länge varnat för att bolagets experimentella arbetssätt kan stå i konflikt med lokala miljölagar, enligt The Guardian.