Musk åkte dit för miljöbrott – och gjorde om det igen

Elon Musk i en tunnel
Elon Musks The Boring Company fälls för miljonböter. (Foto: Robyn Beck/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

Miljöboten mot Elon Musks The Boring Company kan bli dyr, och inte bara i dollar. Företagets trovärdighet och framtida tunnelaffärer står nu på spel efter att myndigheter avslöjat olaglig dumpning av borrvätska.

Det var i delstaten Nevada som Clark County Water Reclamation District slog till mot The Boring Company efter att bolaget upprepade gånger dumpat borrvätska och finavfall i avloppssystem.

Enligt myndigheten rörde det sig om ämnen som inte fick förekomma i systemet, skriver Fortune.

Boten landar på nästan 500 000 USD, ett kännbart belopp, men framför allt ett bakslag för Musks varumärke som innovatör och framtidsbyggare.

ProPublica menar att incidenten visar hur svårt det är för snabbväxande teknikbolag att följa regler som inte utvecklats i samma takt som innovationstakten.

Samtidigt väcks frågan om Musks företag har en gemensam kultur där risker ibland tas på bekostnad av noggrannhet och efterlevnad.

Riskerna med borrvätska och restvatten

Vid tunneldrivning används kemiska vätskor för att transportera bort sten och stabilisera strukturer.

Felaktig hantering kan förorena både grundvatten och mark.

Myndigheten menar att The Boring Companys agerande utgjorde en risk för miljön och allmän hälsa, skriver Yahoo News.

The Boring Company i Nevada. (Foto:
John Locher/AP/TT)

Detta är heller inte första gången bolaget fått kritik, tidigare projekt har fått anmärkningar för bristande miljöhänsyn.

I Kalifornien stoppades tidigare ett borrprojekt tillfälligt efter liknande problem, och miljöorganisationer har länge varnat för att bolagets experimentella arbetssätt kan stå i konflikt med lokala miljölagar, enligt The Guardian.

The Boring Company under ökad granskning

Elon Musks olika bolag, från Tesla till SpaceX, är vana vid att utmana regler. Men den växande raden av myndighetsärenden kan bli ett växande affärsproblem.

För investerare och samarbetspartners är miljö- och regelefterlevnad numera en förutsättning, inte en formalitet.

Om The Boring Company ska lyckas övertyga städer och finansiärer framöver krävs mer än djärva visioner. Det krävs rent spel, även under jord.

Hur företaget hanterar detta bakslag kan därför bli ett test på om Musks imperium klarar att växa upp från rebellisk startup till ansvarsfull samhällsbyggare.

BöterElon MuskNevadaUSA
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

