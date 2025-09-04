JUST NU:

Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Dagensps.se
Weekend

Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk

Vem vinner loppet om självkörande fordon? Musk och Tesla med ständigt framflyttade löften eller Tekedra Mawakana och Waymo, som redan syns på vägarna? Foto: Waymo
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen om självkörande bilar. Men faktum är att bolaget redan loggat över 20 miljoner självkörda mil på amerikanska gator, främst i Phoenix och San Francisco.

Tesla, å andra sidan, har lanserat funktionen ”Full Self-Driving” som snarare är ett halvfabrikat där föraren förväntas ha händerna redo på ratten.

ANNONS
En av Waymos självkörande bilar hämtar upp passagerare i San Francisco. Foto: Waymo

”Vi har ett fordon som faktiskt kan köra självständigt i komplex trafikmiljö, inte bara på motorväg”, säger Tekedra Mawakana i en intervju med Vanity Fair.

Det är ingen liten detalj. Det är skillnaden mellan att få skjuts hem från en robotaxi – och att behöva vara en nervös förälder bredvid en tonåring på övningskörning.

Läs mer: Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden Realtid

Mawakanas ledarskap över Musks rampljus

Mawakana, med en bakgrund som bland annat jurist och erfaren tech-chef, blev co-VD för Waymo 2021 (en roll som hon delar med Dmitri Dolgov). Hon är raka motsatsen till Musk. Hon bygger sitt ledarskap på strategi, fokus och förmågan att hålla kursen, inte på att dominera rubrikerna.

”Hon tror att teknologin ska tala för sig själv, i stället för att berätta för kunderna vad de ska tro om framtiden. Därför kallar jag henne ’the un-Elon’”, säger investeraren Ann Gergen till Vanity Fair.

ANNONS

Medan Musk gärna twittrar om deadlines som har samma tillförlitlighet som nyårslöften, har Mawakana blivit symbolen för en annan sorts Silicon Valley-ledare. Inkluderande, långsiktig och i grunden mer intresserad av funktion och teknologi än att vara mitt i den mediala uppmärksamhetens centrum.

Läs mer: Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Waymo är verklighet

Waymo startade redan 2009 som Googles självkörande projekt. Sedan dess har bolaget byggt en avancerad plattform av sensorer, LiDAR och AI. Resultatet är bilar som faktiskt kan hantera den kaotiska vardagen: Cyklister som vinglar, fotgängare som byter trottoar i sista sekund och barn som plötsligt förvandlar gatan till lekplats.

”Det handlar inte om hype, utan om säkerhet. Vi har redan visat att vår teknologi kan fungera i verkligheten”, säger Mawakana.

Bolaget har i dag runt 2 500 anställda och en elbilsflotta som används i en kommersiell robotaxi-tjänst i Phoenix. Man kan alltså säga att Waymo redan kör där Tesla fortfarande pratar om sin vision.

Waymos helt autonoma minivan legacy Chrysler Pacifica Hybrid, ute på gatorna medans Musk fortsätter lova att Tesla snart är där. Foto: Waymo

Musk vs Mawakana

Skillnaden mellan dessa två individer är fundamental. Musk bygger ett varumärke på karisma och högljudda löften, Mawakana på teknologins faktiska kapacitet. Tesla erbjuder assistanssystem som kräver mänsklig handpåläggning. Waymo erbjuder bilar som kör helt på egen hand.

ANNONS

”Vi har inte bråttom att lova världen något vi inte kan hålla. Vi bygger för långsiktig säkerhet och pålitlighet”, säger Mawakana.

Det är nästan som skillnaden mellan att skriva en Tinder-profil där man lovar att man älskar att vandra i Alperna, och att faktiskt orka gå upp för Hammarbybacken utan att flåsa ihjäl sig.

Ett större spel

Mawakanas resa handlar inte bara om teknik, utan också om kultur. Hon har gjort sig känd för att lyfta fram kvinnliga chefer i en bransch som länge styrts av en ganska homogen elit.

Nästa steg för Waymo är att skala upp och ta robotaxin vidare från Phoenix och San Francisco till resten av världen. Det är ingen liten utmaning, men om Waymo lyckas kan resultatet bli en av de mest omvälvande transportrevolutionerna i modern tid.

”Om vi lyckas minska olyckorna och göra mobilitet mer tillgänglig, så kan det bli en av de mest omvälvande innovationerna i vår tid”, säger Mawakana.

Frågan kvarstår: Vem vinner loppet – rockstjärnan med sina ständigt framflyttade löften eller juristen som bygger sten för sten? Historien har en tendens att belöna uthållighet framför showmanship.

Fakta: Perfect Weekend till Waymo

  • Tekedra Mawakana: Med-VD för Waymo sedan 2021
  • Bakgrund: Jurist, tidigare på bland annat eBay och AOL
  • Waymo: Grundat som Google-projekt 2009. Ägs av Alphabet
  • Robotaxi: Kommersiell tjänst i Phoenix och San Francisco
  • 20 miljoner mil: Så mycket har Waymos bilar redan kört helt autonomt
ANNONS

Läs mer: Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS