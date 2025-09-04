Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet.
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Mest läst i kategorin
De mest ovanliga (sötaste) namnen i Sverige just nu
Att välja namn till sitt barn är som att välja vin på Systembolaget. Man vill gärna vara originell, men risken är stor att man går hem med något som redan är slutsålt eller som smakar gammal kork. När morfar heter Göte och farmor vill ha en liten Svea Namnet på en nyfödd kan skapa större …
Michelin-kock riskerar fängelse
En influencer beställde en rätt för 40 euro av en kock men fick en nota på över 100. Nu har thailändska myndigheter blandat sig i – och den 82-åriga Michelin-kocken Jay Fai riskerar både böter och fängelse. ”En omelett för 40 euro är rimligt. Men när notan landar på över 100 euro för lite ägg …
Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm
Drömmen om att driva krog utan att säga upp sig från jobbet är på väg till huvudstaden. Efter succén i Malmö tar nu Kollektivkrogen klivet till Stockholm – där läkare, möbelformgivare och träslöjdslärare snart serverar dig vin med ett leende. Perfect Weekend har träffat initiativtagarna. Från Malmö till huvudstaden Kollektivkrogen började som ett socialt experiment …
Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna
Vad är det egentligen som gör en person cool? En ny internationell studie antyder att svaret kan vara mer universellt än man kanske tror. Sex återkommande drag skiljer de coola från mängden, och enligt forskarna syns mönstret över hela världen. Missa inte: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. Dagens PS Kan utmana …
Hårda stilregler hos Finnair: Så långa får fransarna vara i kabinen
Att jobba som kabinpersonal är inte bara att hälla kaffe och hålla ordning i gången. Hos Finnair är det också en fråga om millimetrar – på fransarna, naglarna och klackhöjden. Flygbolaget har nämligen ett regelverk för hur deras personal ska se ut, och det skulle få vilken stylist som helst att svettas. 12 millimeter långa …
Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen om självkörande bilar. Men faktum är att bolaget redan loggat över 20 miljoner självkörda mil på amerikanska gator, främst i Phoenix och San Francisco.
Tesla, å andra sidan, har lanserat funktionen ”Full Self-Driving” som snarare är ett halvfabrikat där föraren förväntas ha händerna redo på ratten.
”Vi har ett fordon som faktiskt kan köra självständigt i komplex trafikmiljö, inte bara på motorväg”, säger Tekedra Mawakana i en intervju med Vanity Fair.
Det är ingen liten detalj. Det är skillnaden mellan att få skjuts hem från en robotaxi – och att behöva vara en nervös förälder bredvid en tonåring på övningskörning.
Läs mer: Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden Realtid
Mawakanas ledarskap över Musks rampljus
Mawakana, med en bakgrund som bland annat jurist och erfaren tech-chef, blev co-VD för Waymo 2021 (en roll som hon delar med Dmitri Dolgov). Hon är raka motsatsen till Musk. Hon bygger sitt ledarskap på strategi, fokus och förmågan att hålla kursen, inte på att dominera rubrikerna.
”Hon tror att teknologin ska tala för sig själv, i stället för att berätta för kunderna vad de ska tro om framtiden. Därför kallar jag henne ’the un-Elon’”, säger investeraren Ann Gergen till Vanity Fair.
Medan Musk gärna twittrar om deadlines som har samma tillförlitlighet som nyårslöften, har Mawakana blivit symbolen för en annan sorts Silicon Valley-ledare. Inkluderande, långsiktig och i grunden mer intresserad av funktion och teknologi än att vara mitt i den mediala uppmärksamhetens centrum.
Läs mer: Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Waymo är verklighet
Waymo startade redan 2009 som Googles självkörande projekt. Sedan dess har bolaget byggt en avancerad plattform av sensorer, LiDAR och AI. Resultatet är bilar som faktiskt kan hantera den kaotiska vardagen: Cyklister som vinglar, fotgängare som byter trottoar i sista sekund och barn som plötsligt förvandlar gatan till lekplats.
”Det handlar inte om hype, utan om säkerhet. Vi har redan visat att vår teknologi kan fungera i verkligheten”, säger Mawakana.
Bolaget har i dag runt 2 500 anställda och en elbilsflotta som används i en kommersiell robotaxi-tjänst i Phoenix. Man kan alltså säga att Waymo redan kör där Tesla fortfarande pratar om sin vision.
Musk vs Mawakana
Skillnaden mellan dessa två individer är fundamental. Musk bygger ett varumärke på karisma och högljudda löften, Mawakana på teknologins faktiska kapacitet. Tesla erbjuder assistanssystem som kräver mänsklig handpåläggning. Waymo erbjuder bilar som kör helt på egen hand.
”Vi har inte bråttom att lova världen något vi inte kan hålla. Vi bygger för långsiktig säkerhet och pålitlighet”, säger Mawakana.
Det är nästan som skillnaden mellan att skriva en Tinder-profil där man lovar att man älskar att vandra i Alperna, och att faktiskt orka gå upp för Hammarbybacken utan att flåsa ihjäl sig.
Ett större spel
Mawakanas resa handlar inte bara om teknik, utan också om kultur. Hon har gjort sig känd för att lyfta fram kvinnliga chefer i en bransch som länge styrts av en ganska homogen elit.
Nästa steg för Waymo är att skala upp och ta robotaxin vidare från Phoenix och San Francisco till resten av världen. Det är ingen liten utmaning, men om Waymo lyckas kan resultatet bli en av de mest omvälvande transportrevolutionerna i modern tid.
”Om vi lyckas minska olyckorna och göra mobilitet mer tillgänglig, så kan det bli en av de mest omvälvande innovationerna i vår tid”, säger Mawakana.
Frågan kvarstår: Vem vinner loppet – rockstjärnan med sina ständigt framflyttade löften eller juristen som bygger sten för sten? Historien har en tendens att belöna uthållighet framför showmanship.
Fakta: Perfect Weekend till Waymo
- Tekedra Mawakana: Med-VD för Waymo sedan 2021
- Bakgrund: Jurist, tidigare på bland annat eBay och AOL
- Waymo: Grundat som Google-projekt 2009. Ägs av Alphabet
- Robotaxi: Kommersiell tjänst i Phoenix och San Francisco
- 20 miljoner mil: Så mycket har Waymos bilar redan kört helt autonomt
Läs mer: Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman Realtid
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva. Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The …
Är detta sista gången vi ställer om klockan
Den 2 november ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet. Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen …
Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst
Perfect Weekend har sammanställt tv-experternas bästa tips med tv-serier till en perfekta tv-guide – från vampyrer på Östersjön och Malmödrama på Netflix till Skarsgårds clownskräck och en ny säsong av Solsidan. Det här är höstens serier som faktiskt är värda din tid. Task (HBO Max) kan vara årets tv-serier Mark Ruffalo spelar FBI-agent i ett …
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden. Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination …