Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk

Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen om självkörande bilar. Men faktum är att bolaget redan loggat över 20 miljoner självkörda mil på amerikanska gator, främst i Phoenix och San Francisco.

Tesla, å andra sidan, har lanserat funktionen ”Full Self-Driving” som snarare är ett halvfabrikat där föraren förväntas ha händerna redo på ratten.

ANNONS

En av Waymos självkörande bilar hämtar upp passagerare i San Francisco. Foto: Waymo

”Vi har ett fordon som faktiskt kan köra självständigt i komplex trafikmiljö, inte bara på motorväg”, säger Tekedra Mawakana i en intervju med Vanity Fair.

Det är ingen liten detalj. Det är skillnaden mellan att få skjuts hem från en robotaxi – och att behöva vara en nervös förälder bredvid en tonåring på övningskörning.

Läs mer: Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden Realtid

Mawakanas ledarskap över Musks rampljus

Mawakana, med en bakgrund som bland annat jurist och erfaren tech-chef, blev co-VD för Waymo 2021 (en roll som hon delar med Dmitri Dolgov). Hon är raka motsatsen till Musk. Hon bygger sitt ledarskap på strategi, fokus och förmågan att hålla kursen, inte på att dominera rubrikerna.

”Hon tror att teknologin ska tala för sig själv, i stället för att berätta för kunderna vad de ska tro om framtiden. Därför kallar jag henne ’the un-Elon’”, säger investeraren Ann Gergen till Vanity Fair.

ANNONS

Medan Musk gärna twittrar om deadlines som har samma tillförlitlighet som nyårslöften, har Mawakana blivit symbolen för en annan sorts Silicon Valley-ledare. Inkluderande, långsiktig och i grunden mer intresserad av funktion och teknologi än att vara mitt i den mediala uppmärksamhetens centrum.

Läs mer: Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp Dagens PS