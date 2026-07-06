Microsoft skär bort 4 800 tjänster

Redan på måndagen går 1 600 tjänster upp i rök på divisionen medan resterande åtgärder ska genomföras nästa år.

”Jag är medveten om att en omstrukturering som sträcker sig över ett år medför ytterligare utmaningar. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra alla nödvändiga förändringar på en enda dag”, skriver Asha Sharma, divisionens chef, i ett mejl till de anställda på måndagen.

Microsofts aktie har fallit drygt 20 procent i New York i år.