Det innebär att 2,1 procent av arbetsstyrkan försvinner. Xbox-divisionen blir av med 3 200 tjänster och förlorar därmed omkring en femtedel av sin personal, rapporterar CNBC.
Microsoft skär bort 4 800 tjänster
Mjukvarujätten Microsoft har haft ett tufft år på New York-börsen och kapar 4 800 tjänster för att sänka sina kostnader.
Det innebär att 2,1 procent av arbetsstyrkan försvinner. Xbox-divisionen blir av med 3 200 tjänster och förlorar därmed omkring en femtedel av sin personal, rapporterar CNBC.
Redan på måndagen går 1 600 tjänster upp i rök på divisionen medan resterande åtgärder ska genomföras nästa år.
”Jag är medveten om att en omstrukturering som sträcker sig över ett år medför ytterligare utmaningar. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra alla nödvändiga förändringar på en enda dag”, skriver Asha Sharma, divisionens chef, i ett mejl till de anställda på måndagen.
Microsofts aktie har fallit drygt 20 procent i New York i år.