Morgan Stanley-chefen – från rullande recession till rullande återhämtning

Med de senaste jobbsiffrorna i USA, med bara 22 000 nya jobb och ett stort antal uppsägningar är det många som ser dystert på den amerikanska ekonomin.

Rullande recession sedan 2022

Hotet om recession är dock ingen nytt, det har pågått sedan 2022, enligt Morgan Stanleys investeringschef Mike Wilson som kallar det “en rullande recession”, berättar Fortune.

”Centralt för vår uppfattning är uppfattningen att ekonomin har varit mycket svagare för många företag och konsumenter under de senaste tre åren än vad den ekonomiska rubrikstatistiken som nominell BNP eller sysselsättning antyder.”

Med den rullande recessionen beskriver Mike Wilson en situation där olika sektorer i USA:s ekonomi upplever nedgångar vid olika tidpunkter, snarare än alla samtidigt.