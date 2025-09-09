Dagens PS
Morgan Stanley-chefen – från rullande recession till rullande återhämtning

Den rullande recessionen i USA har pågått sedan 2022 menar Morgan Stanley.
Den rullande recessionen i USA har pågått sedan 2022 menar Morgan Stanley.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Morgan Stanleys investeringschef Mike Wilson uppger att det ser ljust ut på börsen framöver. Marknaden går från en rullande recession till en rullande återhämtning.

Med de senaste jobbsiffrorna i USA, med bara 22 000 nya jobb och ett stort antal uppsägningar är det många som ser dystert på den amerikanska ekonomin.

Rullande recession sedan 2022

Hotet om recession är dock ingen nytt, det har pågått sedan 2022, enligt Morgan Stanleys investeringschef Mike Wilson som kallar det “en rullande recession”, berättar Fortune.

”Centralt för vår uppfattning är uppfattningen att ekonomin har varit mycket svagare för många företag och konsumenter under de senaste tre åren än vad den ekonomiska rubrikstatistiken som nominell BNP eller sysselsättning antyder.”

Med den rullande recessionen beskriver Mike Wilson en situation där olika sektorer i USA:s ekonomi upplever nedgångar vid olika tidpunkter, snarare än alla samtidigt.

Rullande återhämtning framöver

Lika väl som det har varit recession i antågande kommer ekonomin nu rulla i rätt riktning till en “rullande återhämtning” menar han.

“Fed:s sänkning av räntan kommer att vara nyckeln till nästa etapp av den nya tjurmarknaden som började i april.”

Stark ekonomi framöver

Wilson är övertygad om en tjurmarknad genom varaktig återhämtning. Den nya cykeln, som även andra strateger på Morgan Stanley backar upp, ser ut att få “en stark avslutning på både årsskiftet och 2026”.

Det hänger dock på vad som sker inom Vita husets väggar och den penningpolitik som bildas under resten av året som ett resultat, påpekar strategerna.

Genom benämningen rullande recession kommer nu ett nytt sätt att se på just recession på Wall Street, som kan bli vanligare att använda även framöver.

aktier
Morgan Stanleys börsproffs Mike Wilson tror på ett nytt börsrekord i USA under andra halvåret med stora teknikbolag som draglok. (Foto: Skärmdump från Youtube/CNBC)

Möjligheter för investerare

För investerare öppnas nu nya dörrar och möjligheter framöver i takt med att nästa tjurmarknad tar fart.

Enligt Morgan Stanley handlar det om att hålla koll på storbolag inom hälso- och sjukvård, och längre fram småbolag – när återhämtningen breddas.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

