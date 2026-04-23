Misstankarna mot Günther Mårder – ska ha läckt: "Uppsåtligt"

Den person som mottagit informationen misstänks i sin tur ha handlat aktier i bolaget i anslutning till uppgifterna. Enligt Affärsvärldens källor ska detta ha skett vid flera tillfällen och följt ett återkommande mönster.

”Misstänkt för uppsåtligt brott”

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, Thomas Hertz, beskriver misstankarna som allvarliga och menar att det rör sig om ett medvetet agerande.

”Han är misstänkt för uppsåtligt brott genom råd eller uppmaning”, säger Hertz till Afv.

Enligt uppgifterna misstänks Mårder inte själv ha gjort någon ekonomisk vinning på affärerna. Fokus ligger i stället på att han ska ha lämnat vidare känslig information från styrelserummet.

Den andra misstänkta personen greps samtidigt som Mårder men släpptes efter två dagar, då åklagaren inte längre ansåg att det fanns risk för att utredningen skulle påverkas.

Misstankarna omfattar i nuläget fyra separata handelsperioder, som enligt Affärsvärlden ska ha skett över varierande tidsintervall – från enskilda dagar till uppemot en månad.