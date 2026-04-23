Finansprofilen Günther Mårder sitter sedan i fredags häktad misstänkt för grovt insiderbrott, som Dagens PS och andra medier rapporterat om.
Misstankarna mot Günther Mårder – ska ha läckt: "Uppsåtligt"
Misstankarna mot Günther Mårder rör att han ska ha läckt information om styrelsearbete till en närstående – som sedan gjort affärer, enligt Affärsvärlden.
Nu börjar mer uppgifter komma om vad det rör sig om. Affärsvärlden rapporterar att misstankarna handlar om att han han vid upprepade tillfällen har fört vidare insiderinformation från styrelsearbetet i RaySearch Laboratories till en närstående person.
Den person som mottagit informationen misstänks i sin tur ha handlat aktier i bolaget i anslutning till uppgifterna. Enligt Affärsvärldens källor ska detta ha skett vid flera tillfällen och följt ett återkommande mönster.
”Misstänkt för uppsåtligt brott”
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, Thomas Hertz, beskriver misstankarna som allvarliga och menar att det rör sig om ett medvetet agerande.
”Han är misstänkt för uppsåtligt brott genom råd eller uppmaning”, säger Hertz till Afv.
Enligt uppgifterna misstänks Mårder inte själv ha gjort någon ekonomisk vinning på affärerna. Fokus ligger i stället på att han ska ha lämnat vidare känslig information från styrelserummet.
Den andra misstänkta personen greps samtidigt som Mårder men släpptes efter två dagar, då åklagaren inte längre ansåg att det fanns risk för att utredningen skulle påverkas.
Misstankarna omfattar i nuläget fyra separata handelsperioder, som enligt Affärsvärlden ska ha skett över varierande tidsintervall – från enskilda dagar till uppemot en månad.
Styrelseposition väger tungt
Att brottet rubriceras som grovt, trots att Mårder inte själv misstänks ha tjänat pengar, hänger enligt åklagaren samman med hans roll som styrelseledamot.
”Det styrelsen får reda på ska förbli hemligt. I sådana här fall bedöms brottet i princip alltid som grovt”, säger Hertz till Afv.
Straffet för grovt insiderbrott är minst sex månaders fängelse.
Utredningen uppges vara omfattande och ytterligare misstankar kan tillkomma. Åklagaren vill dock inte kommentera detta närmare.
Mårder har under de senaste dagarna lämnat sina styrelseuppdrag och förnekar brott.
