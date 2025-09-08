Dagens PS
Miljonregn över schack-stjärnan: Rykten om hans nästa drag

Schack-stjärnan Magnus Carlsen har tjänat miljoner på sin sport och investeringar senaste åren.
Schack-stjärnan Magnus Carlsen har tjänat miljoner på sin sport och investeringar senaste åren. (Foto: Tibor Illyes/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Norska schack-stjärnan Magnus Carlsen har blivit rejält förmögen på sin karriär. Efter sin senaste lyckade miljonaffär spekuleras det nu i att hans kommande drag.

Det är skriver norska affärstidningen Dagens Näringsliv som har kartlagt mästarens ekonomi.

Läs även: Oslobörsen solklar ledare i Norden: “Ökat intresse för norska aktier” – Dagens PS

Världsetta som 19-åring

Magnus Carlsen, född 1990 i Norge, är en av historiens främsta schackspelare.

Han blev stormästare redan som 13-åring och rankades som världsetta vid 19, vilket gjorde honom till den yngste någonsin på tronen.

Carlsen blev världsmästare i schack 2013 efter att ha besegrat Viswanathan Anand och försvarade därefter titeln fyra gånger fram till 2021. Han har dessutom vunnit flera VM-titlar i snabbschack och blixtschack.

Framgångarna på det svart-vita brädet har också gett klirr i kassan. Dels i direkta pris- och sponsorpengar, dels genom lyckade investeringar och företagande.

Schack-stjärnans lägenhetsklipp

I den senaste taxeringen för 2024 uppgår Magnus Carlsens samlade förmögenhet till 109,3 miljoner kronor enligt den norska kartläggningen.

Samma år kunde schack-stjärnan ta ut en utdelning på 20 miljoner norska kronor, lika mycket som året innan.

Den senaste lyckade miljonaffären för mästaren genomfördes i våras när han såldes sin lyxlägenhet på hajpade Tjuvholmen i centrala Oslo.

Bostaden på 127 kvadratmeter inköptes år 2020 för 19,8 miljoner norska kronor och såldes nu ganska precis fem år senare för 27,5 miljoner norska kronor. En nätt vinst på 7,7 miljoner.

Hit drar han?

Nu spekuleras det om hans nästa drag i vårt västra grannland.

I en intervju med brittiska tidningen The Guardian i fjol så klagade Magnus Carlsen på bristen på frihet i sitt hemland som kändisskapet för med sig. Som nygift och snart blivande pappa var det inte en vardag han önskade för sin familj och att att han förmodligen inte kommer bo i Norge på heltid.

Efter den senaste lägenhetsaffären noterar Dagens Näringsliv att schack-stjärnan inte har skrivit sig på någon ny norsk adress.

Kanske har han därför gjort slag i saken och flyttat till Dubai som norska Finansavisen spekulerade i tidigare i våras. Detta har dock inte bekräftats och Magnus Carlsen har avböjt att kommentera de senaste uppgifterna i norska Dagens Näringsliv.

Läs även: Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

