Miljonregn över schack-stjärnan: Rykten om hans nästa drag

Schack-stjärnans lägenhetsklipp

I den senaste taxeringen för 2024 uppgår Magnus Carlsens samlade förmögenhet till 109,3 miljoner kronor enligt den norska kartläggningen.

Samma år kunde schack-stjärnan ta ut en utdelning på 20 miljoner norska kronor, lika mycket som året innan.

Den senaste lyckade miljonaffären för mästaren genomfördes i våras när han såldes sin lyxlägenhet på hajpade Tjuvholmen i centrala Oslo.

Bostaden på 127 kvadratmeter inköptes år 2020 för 19,8 miljoner norska kronor och såldes nu ganska precis fem år senare för 27,5 miljoner norska kronor. En nätt vinst på 7,7 miljoner.

Hit drar han?

Nu spekuleras det om hans nästa drag i vårt västra grannland.

I en intervju med brittiska tidningen The Guardian i fjol så klagade Magnus Carlsen på bristen på frihet i sitt hemland som kändisskapet för med sig. Som nygift och snart blivande pappa var det inte en vardag han önskade för sin familj och att att han förmodligen inte kommer bo i Norge på heltid.

Efter den senaste lägenhetsaffären noterar Dagens Näringsliv att schack-stjärnan inte har skrivit sig på någon ny norsk adress.

Kanske har han därför gjort slag i saken och flyttat till Dubai som norska Finansavisen spekulerade i tidigare i våras. Detta har dock inte bekräftats och Magnus Carlsen har avböjt att kommentera de senaste uppgifterna i norska Dagens Näringsliv.

