Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige

Förmögenhetsskatten får rika i Norge att fly till Schweiz. (Foto: Lise Åserud/NTB/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Norge har kvar sin förmögenhetsskatt, men nu vill högern skrota den och rika ser Sverige som ett föregångsland, berättar SVT.

”Här är Sverige ett gott exempel och en förebild”, säger Mathilde Fasting, som är forskare med koppling till den liberala tankesmedjan Civitas i Oslo, till public service-kanalen.

Enligt henne bromsar förmögenhetsskatten näringslivets utveckling, bland annat genom att sätta stopp för inhemska entreprenörer att etablera sig.

Skatten på Norges mest förmögna diversifierar även landets ekonomi, hävdar forskaren och får stöd av likasinnade, främst den norska högern som trycker på för att förpassa förmögenhetsskatten till papperskorgen.

Här tycker alla: Skatten ska väck!

”Om tio år finns inte förmögenhetsskatten i Norge”, säger Håkon Lykkebö Strand från Fremskrittspartiet, tillika borgmästare i Ålesund, till SVT som konstaterar att Fylket Möre och Romsdal är Fremskrittspartiets starkaste fästen och att den allmänna uppfattningen där är att förmögenhetsskatten ska bort.

Partiledaren Sylvi Listhaug, som beskrivs som ”okrönt drottning” i bygden, driver linjen stenhårt för att tillmötesgå sina väljare i valets största fråga.

De förmögna i välbeställda Norge, som är rikt på sin olja, anser att skatten är förlegad och orättvis och att den slår mot norska privatpersoner medan utländska företagsägare går fria.

Rika norrmän har flytt till Schweiz

Till saken hör att Norge är ett av få länder som fortfarande har förmögenhetsskatt.

I Sverige försvann den 2007 under Reinfeldtregeringen.

Den norska vänstern anser att skatten är högst rimlig och vill ha kvar den, men motståndet är stort och Norges rikaste uppges ha tagit sin tillflykt till Schweiz när Arbeiderpartiet kom till makten i förra valet och höjde förmögenhetsskatten.

Geir Ove Leite, lokalpolitiker för Arbeiderpartiet i Ålesund, förklarar att det handlar om en rättvis fördelning och det rör sig om ”enorma summor”.

Partiet har samtidigt inte stängt dörren för en viss förändring av den nuvarande förmögenhetsskattens utformning vid en valvinst, framgår det.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

