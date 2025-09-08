Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige

”Här är Sverige ett gott exempel och en förebild”, säger Mathilde Fasting, som är forskare med koppling till den liberala tankesmedjan Civitas i Oslo, till public service-kanalen.

Enligt henne bromsar förmögenhetsskatten näringslivets utveckling, bland annat genom att sätta stopp för inhemska entreprenörer att etablera sig.

Skatten på Norges mest förmögna diversifierar även landets ekonomi, hävdar forskaren och får stöd av likasinnade, främst den norska högern som trycker på för att förpassa förmögenhetsskatten till papperskorgen.

Här tycker alla: Skatten ska väck!

”Om tio år finns inte förmögenhetsskatten i Norge”, säger Håkon Lykkebö Strand från Fremskrittspartiet, tillika borgmästare i Ålesund, till SVT som konstaterar att Fylket Möre och Romsdal är Fremskrittspartiets starkaste fästen och att den allmänna uppfattningen där är att förmögenhetsskatten ska bort.

Partiledaren Sylvi Listhaug, som beskrivs som ”okrönt drottning” i bygden, driver linjen stenhårt för att tillmötesgå sina väljare i valets största fråga.

De förmögna i välbeställda Norge, som är rikt på sin olja, anser att skatten är förlegad och orättvis och att den slår mot norska privatpersoner medan utländska företagsägare går fria.