Miljardregn över London-svenskar – nobbar AI-haussen

Kapitalanskaffningen har pågått i omkring ett år och mer än hälften av fonden har redan investerats i nya bolag och befintliga portföljinnehav, enligt medgrundaren Henrik Persson, rapporterar Bloomberg.

Miljardaffären i Flightradar24

Sprints har tidigare investerat i flera uppmärksammade europeiska teknikbolag. Portföljen omfattar bland annat neobanken Revolut och den litauiska second hand-marknadsplatsen Vinted.

En av de mest uppmärksammade affärerna på senare tid är investeringen i svenska Flightradar24. Sprints köpte 35 procent av flygspårningstjänsten i en affär som värderade hela bolaget till 4,1 miljarder kronor, enligt Dagens industri.

Grundarna sålde en del av sitt ägande i affären. Flightradar24 har byggt en global position med tjänster för både privatpersoner och företag.