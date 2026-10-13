Svenskgrundade riskkapitalbolaget Sprints har stängt en ny fond på motsvarande 8,1 miljarder kronor. Med investeringar i bland annat Revolut och Vinted i portföljen letar bolaget efter nya tillväxtcase – men AI-haussen lockar inte utan hållbara affärsmodeller.
Miljardregn över London-svenskar – nobbar AI-haussen
Det Londonbaserade investeringsbolaget Sprints fyller på kassan för att kunna göra fler affärer på den europeiska teknikmarknaden.
Den femte fonden uppgår till 725 miljoner euro – motsvarande 8,1 miljarder kronor.
Kapitalanskaffningen har pågått i omkring ett år och mer än hälften av fonden har redan investerats i nya bolag och befintliga portföljinnehav, enligt medgrundaren Henrik Persson, rapporterar Bloomberg.
Miljardaffären i Flightradar24
Sprints har tidigare investerat i flera uppmärksammade europeiska teknikbolag. Portföljen omfattar bland annat neobanken Revolut och den litauiska second hand-marknadsplatsen Vinted.
En av de mest uppmärksammade affärerna på senare tid är investeringen i svenska Flightradar24. Sprints köpte 35 procent av flygspårningstjänsten i en affär som värderade hela bolaget till 4,1 miljarder kronor, enligt Dagens industri.
Grundarna sålde en del av sitt ägande i affären. Flightradar24 har byggt en global position med tjänster för både privatpersoner och företag.
Skeptisk till AI-bolag utan affärsmodell
Trots de höga värderingarna inom artificiell intelligens har Sprints inte investerat i renodlade bolag som utvecklar grundläggande AI-modeller.
Henrik Persson pekar på att många av verksamheterna ännu saknar hållbara affärsmodeller.
Det innebär inte att Sprints avfärdar tekniken. Snarare handlar strategin om att hitta bolag där tekniken kan omvandlas till intäkter och långsiktig lönsamhet.
För investerare är frågan central. Höga värderingar kan vara motiverade om ett bolag lyckas omvandla stort intresse till en ekonomiskt hållbar verksamhet.
Men om intäkterna inte motsvarar förväntningarna riskerar värderingarna att falla när marknadens entusiasm avtar.
Sprints portfölj omfattar även betalbolaget Checkout.com. Bolaget har dessutom investerat i AI-relaterade verksamheter, vilket visar att strategin inte innebär ett generellt avståndstagande från tekniken.