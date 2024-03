Microsoft om intrånget: "Allvarligare än vi trott"

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

”Omfattande och allvarligt”

Då avslöjade man att det handlar om ”ett mer omfattande och allvarligt intrång” än vad som tidigare varit känt.

Misstanken är att hackarna under de senaste veckorna använt information ur Microsofts system för att komma åt ”några av företagets källkodsförråd och interna system”, skriver företaget i en anmälan till US Securities and Exchange Commission.

Eftertraktat

Källkoden är eftertraktad eftersom den är den grund som får ett program att fungera.

Hackare med tillgång till källkod kan även använda den för efterföljande attacker mot andra system.

Microsoft avslöjade intrånget i januari, bara några dagar innan Hewlett Packard erkände att samma hackare brutit sig in i dess molnbaserade e-postsystem.

Den fullständiga omfattningen och syftet med intrånget är inte klart, men experter kopplar det till underrättelseverksamhet dirigerad från den ryska statsledningen.

