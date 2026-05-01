Norska Yaras varning: Iran-kriget hotar Afrika med svält

När fartygstrafiken störs sänder det chockvågor genom hela livsmedelskedjan, från jordbrukarna i Östafrika till råvaruhandlarna i London.

Afrikas bönder drabbas värst

Omkring 80 procent av konstgödseln i subsahariska Afrika är importerad. Internationella Yara-representanten Hanna Opsahl-Ben Ammar beskriver matsystemets direkta beroende av stabila leveranskedjor:

”Matsystemet är sårbart och beroende av stabila gödselleveranskedjor för att säkerställa att jordbrukare kan producera den mat som världen förlitar sig på”.

Problemet förvärras av den dåliga timingen. Just nu pågår planteringssäsongen i stora delar av Afrika och Asien.

Forskning från Zambia visar att även korta leveransförseningar kan sänka majsskörden med runt 4 procent per säsong. En 10-procentig minskning av gödseltillgång riskerar att ge en upp till 25 procent lägre produktion av majs, ris och vete i regionen, enligt FAO.

Svein Tore Holsether, vd på Yara, försöker just nu uppmärksamma världen på situationen innan det är för sent, bland annat genom ett besök i London.



”Det viktigaste vi kan göra nu är att larma om vad vi ser just nu – att det finns en risk för en global budgivning på gödsel som gör det oöverkomligt dyrt för de mest utsatta”, säger han enligt The Guardian.