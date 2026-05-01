Norska Yara, världens största gödselbolag, slår larm om att konflikten i Mellanöstern riskerar att utlösa matbrist i Afrika. Dagens PS analyserar vad det innebär för råvarumarknaderna och svenska investerare.
Norska Yaras varning: Iran-kriget hotar Afrika med svält
Irans kontroll över Hormuzsundet har slagit ut tillgången på konstgödsel i stora delar av världen. Sundet stod 2024 för upp emot 30 procent av den globala handelns gödseltransporter.
När fartygstrafiken störs sänder det chockvågor genom hela livsmedelskedjan, från jordbrukarna i Östafrika till råvaruhandlarna i London.
Afrikas bönder drabbas värst
Omkring 80 procent av konstgödseln i subsahariska Afrika är importerad. Internationella Yara-representanten Hanna Opsahl-Ben Ammar beskriver matsystemets direkta beroende av stabila leveranskedjor:
”Matsystemet är sårbart och beroende av stabila gödselleveranskedjor för att säkerställa att jordbrukare kan producera den mat som världen förlitar sig på”.
Problemet förvärras av den dåliga timingen. Just nu pågår planteringssäsongen i stora delar av Afrika och Asien.
Forskning från Zambia visar att även korta leveransförseningar kan sänka majsskörden med runt 4 procent per säsong. En 10-procentig minskning av gödseltillgång riskerar att ge en upp till 25 procent lägre produktion av majs, ris och vete i regionen, enligt FAO.
Svein Tore Holsether, vd på Yara, försöker just nu uppmärksamma världen på situationen innan det är för sent, bland annat genom ett besök i London.
”Det viktigaste vi kan göra nu är att larma om vad vi ser just nu – att det finns en risk för en global budgivning på gödsel som gör det oöverkomligt dyrt för de mest utsatta”, säger han enligt The Guardian.
PS analys: Yara är börsvinnaren
Yara är noterat på Oslobörsen och har stigit drygt 60 procent på ett år och handlas kring 539 NOK under fredagen. Analytikernas snittpris ligger på runt 511 NOK, under nuvarande kurs.
Krisen driver upp gödselpriserna, vilket kortsiktigt gynnar Yaras marginaler. Samtidigt exponeras bolaget mot störd råvaruförsörjning och politisk press på subventioner. Vår bedömning är att marknaden vid det här laget redan delvis har prisat in krisen.
Det intressanta nu blir hur länge Hormuzstörningarna varar. Om den varar tre månader eller mer, och vi ser en ny global livsmedelsprisspiral, så kommer det definitivt fortsätta påverka aktiekursen, och matförsörjningen.
För svenska investerare med råvaru- eller tillväxtmarknadsexponering är det ett scenario värt att modellera redan nu.
