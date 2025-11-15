Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut.

Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska system kan hantera, menar experter.

Vind- och solkraft har blivit de mest kostnadseffektiva alternativen för ny elproduktion världen över – men det har också blivit en allt mer kontroversiell del av energisystemet, skriver Oilprice.com.

Kostnaderna har fallit

I USA sker fortsatt en kamp med politiserade konflikter som försvårar tillståndsprocesser och bromsar utbyggnaden, trots stigande elbehov och ökande tryck på landets elnät.

Där har president Donald Trump uttryckt sig negativt om förnybar energi ett flertal gånger och vill bromsa utvecklingen.

I flera utvecklingsländer är situationen den motsatta. Där fungerar låga kostnader och teknisk modularitet som starka drivkrafter.