Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp

förnybar
Även om kostnaden för exempelvis vindkraft kan vara hög har det ändå i stort blivit billigare med förnybara energikällor. (Foto: Martin Meissner/AP/TT):
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt.

I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut.

Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska system kan hantera, menar experter.

Vind- och solkraft har blivit de mest kostnadseffektiva alternativen för ny elproduktion världen över – men det har också blivit en allt mer kontroversiell del av energisystemet, skriver Oilprice.com.

Kostnaderna har fallit

I USA sker fortsatt en kamp med politiserade konflikter som försvårar tillståndsprocesser och bromsar utbyggnaden, trots stigande elbehov och ökande tryck på landets elnät.

Där har president Donald Trump uttryckt sig negativt om förnybar energi ett flertal gånger och vill bromsa utvecklingen.

I flera utvecklingsländer är situationen den motsatta. Där fungerar låga kostnader och teknisk modularitet som starka drivkrafter.

Har fördelar i mindre utvecklade länder

Länder i Afrika, Asien och Latinamerika elektrifierar i snabb takt, ofta snabbare än industrinationer. En majoritet av framväxande ekonomier hämtar nu större andelar av sin el från solenergi än USA.

Lokala entreprenörer når områden som traditionella elnät länge misslyckats att försörja, med lösningar som kan byggas ut stegvis, anpassas efter behov och underhållas med lokala resurser.

Den ekonomiska effekten är omfattande. Förnybara investeringar genererar betydligt större samhällsekonomiska avkastningar än motsvarande satsningar på fossila bränslen.

Brasilien ett av länderna

Mellan 2017 och 2022 ökade finansieringen relaterat till klimatet i 100 utvecklingsländer deras samlade BNP med över 1 000 miljarder dollar, skriver The Conversation.

Brasilien, värdland för årets klimatmöte, är ett av länderna som noterat tydlig tillväxt till följd av energiomställningen.

Samtidigt visar nya analyser att arbetsmarknaden stärks: i flera länder erbjuder rena energijobb högre löner än genomsnittet, ofta på grund av ökade krav på teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.

Investeringarna räcker dock inte för att nå Parisavtalets målsättning.

Geopolitiken har blivit ett problem

Färska rapporter pekar mot en temperaturökning på omkring 2,8 grader vid seklets slut, vilket innebär att utvecklingen fortfarande är långt ifrån vad som krävs för att begränsa klimatförändringarna.

De geopolitiska riskerna är även betydande, särskilt när stora ekonomier minskar sitt klimatarbete eller försvårar förnybar expansion genom interna politiska konflikter.

“Elektricitetens tidsålder är här, men mörk geopolitisk skugga vilar över energisektorn”, sa IEA-chefen Fatih Birol nyligen, enligt Business Green.

Läs mer: AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpElektrifieringFörnybar energi
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

