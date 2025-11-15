I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt.
Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.” Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut.
Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska system kan hantera, menar experter.
Vind- och solkraft har blivit de mest kostnadseffektiva alternativen för ny elproduktion världen över – men det har också blivit en allt mer kontroversiell del av energisystemet, skriver Oilprice.com.
Kostnaderna har fallit
I USA sker fortsatt en kamp med politiserade konflikter som försvårar tillståndsprocesser och bromsar utbyggnaden, trots stigande elbehov och ökande tryck på landets elnät.
Där har president Donald Trump uttryckt sig negativt om förnybar energi ett flertal gånger och vill bromsa utvecklingen.
I flera utvecklingsländer är situationen den motsatta. Där fungerar låga kostnader och teknisk modularitet som starka drivkrafter.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Har fördelar i mindre utvecklade länder
Länder i Afrika, Asien och Latinamerika elektrifierar i snabb takt, ofta snabbare än industrinationer. En majoritet av framväxande ekonomier hämtar nu större andelar av sin el från solenergi än USA.
Lokala entreprenörer når områden som traditionella elnät länge misslyckats att försörja, med lösningar som kan byggas ut stegvis, anpassas efter behov och underhållas med lokala resurser.
Den ekonomiska effekten är omfattande. Förnybara investeringar genererar betydligt större samhällsekonomiska avkastningar än motsvarande satsningar på fossila bränslen.
Brasilien ett av länderna
Mellan 2017 och 2022 ökade finansieringen relaterat till klimatet i 100 utvecklingsländer deras samlade BNP med över 1 000 miljarder dollar, skriver The Conversation.
Brasilien, värdland för årets klimatmöte, är ett av länderna som noterat tydlig tillväxt till följd av energiomställningen.
Samtidigt visar nya analyser att arbetsmarknaden stärks: i flera länder erbjuder rena energijobb högre löner än genomsnittet, ofta på grund av ökade krav på teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.
Investeringarna räcker dock inte för att nå Parisavtalets målsättning.
Geopolitiken har blivit ett problem
Färska rapporter pekar mot en temperaturökning på omkring 2,8 grader vid seklets slut, vilket innebär att utvecklingen fortfarande är långt ifrån vad som krävs för att begränsa klimatförändringarna.
De geopolitiska riskerna är även betydande, särskilt när stora ekonomier minskar sitt klimatarbete eller försvårar förnybar expansion genom interna politiska konflikter.
“Elektricitetens tidsålder är här, men mörk geopolitisk skugga vilar över energisektorn”, sa IEA-chefen Fatih Birol nyligen, enligt Business Green.
Läs mer: AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp
I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt. I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut. Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska …
God nyhet för Tesla-ägare: Snart får ni Apple CarPlay i bilen
Apple CarPlay närmar sig Teslas värld – en funktion många har väntat på. Tesla har länge varit den stora avvikaren i bilvärlden när det gäller Apple CarPlay. Men nu kan en av elbilvärldens mest efterfrågade funktioner vara på väg att bli verklighet även för Tesla-ägare. Enligt uppgifter från Bloomberg testas CarPlay internt hos tillverkaren, något …
Ladda inte mobilen så här – allt för många gör fel
Att ladda mobilen fel kan förkorta batteriets livslängd och orsaka onödig överhettning – något många underskattar. Att ladda mobilen är en del av vardagen för de flesta av oss. Men trots att tekniken har blivit mer avancerad är det förvånansvärt många som gör misstag som både kan försämra batteriets livslängd och öka risken för överhettning. …
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land
Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet. Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna. Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen. Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, …
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen. Det …