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Prognos: Världsekonomin mot skör återhämtning

Geopolitisk oro och konflikter stoppar inte världsekonomin från att växa i år och nästa år, enligt Business Swedens senaste rapport. Arkivbild.
Geopolitisk oro och konflikter stoppar inte världsekonomin från att växa i år och nästa år, enligt Business Swedens senaste rapport. Foto: Darryl Dyck/AP/TT
I rapporten med titeln ”Skör återhämtning” konstateras att världsekonomin hittills visat större motståndskraft än befarat.

Den globala ekonomin väntas växa med omkring 2,5 procent i år och stiga till 2,7 procent nästa år, trots pågående handelskonflikter, geopolitisk oro och kriget i Mellanöstern. Det visar en ny rapport från Business Sweden.

I rapporten med titeln ”Skör återhämtning” konstateras att världsekonomin hittills visat större motståndskraft än befarat.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, säger i ett pressmeddelande att företag är skickliga på att anpassa leverantörskedjor, investeringar och strategier.

”Vi ser en alltmer komplex riskmiljö där handels- och geopolitik, energipriser, inflation, skuldsättning och finansiella marknader kan påverka och förstärka varandra. Att förstå dessa samband blir avgörande för att kunna navigera rätt”, säger Lena Sellgren.

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