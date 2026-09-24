Prognos: Världsekonomin mot skör återhämtning

I rapporten med titeln ”Skör återhämtning” konstateras att världsekonomin hittills visat större motståndskraft än befarat.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, säger i ett pressmeddelande att företag är skickliga på att anpassa leverantörskedjor, investeringar och strategier.

”Vi ser en alltmer komplex riskmiljö där handels- och geopolitik, energipriser, inflation, skuldsättning och finansiella marknader kan påverka och förstärka varandra. Att förstå dessa samband blir avgörande för att kunna navigera rätt”, säger Lena Sellgren.