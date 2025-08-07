Tysk industri hackar – sämsta siffran sedan pandemin

Industriproduktionen i Tyskland i juni föll till den lägsta siffran sedan maj 2020 då covid-19-pandemin lamslog världen. På månadsbasis föll industriproduktionen med 1,9 procent enligt den tyska federala statistikmyndigheten – väntat var minus 0,5 procent, rapporterar Reuters.

Myndigheten reviderade också siffran för maj från en preliminär siffra på 1,2 procents ökning till 0,1 procents minskning.

För det senaste kvartalet som helhet föll industriproduktionen med 1,0 procent.

“De medellångsiktiga utsikterna för den tyska industrin är fortsatt dåliga då svag tillväxt i både Europa och Kina, och ökande konkurrens från kinesiska producenter sannolikt kommer att tynga kraftigt på efterfrågan på tyska industrivaror”, säger Franziska Palmas, seniorekonom för Europa på Capital Economics till Reuters.

Tysklands BNP föll med 0,1 procent det andra kvartalet, bland annat på grund av lägre efterfrågan från USA efter starka månader i början av året under hotet om kommande tullar.

“Vår tidigare uppfattning att den tyska ekonomin åtminstone skulle uppleva en konjunkturåterhämtning har satts under enorm press. Vid första anblicken är industrin fortfarande fast i en mycket lång bottenfas”, säger Carsten Brzeski, global makrochef på ING.

Däremot var Tysklands export högre än väntat. Den ökade med 0,8 procent i juni, högre än prognosen på 0,5 procent. Drivande var export till andra EU-länder, som ökade med 2,4 procent. Samtidigt föll exporten till icke-EU-länder med 1,2 procent.

Importen ökade med 4,2 procent i juni jämfört med maj. Tysklands utrikeshandelsöverskott minskade till 14,9 miljarder euro i juni, jämfört med 18,5 miljarder euro i maj och 20,3 miljarder euro i juni 2024.



