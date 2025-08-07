Tysk industriproduktion föll oväntat kraftigt i juni till den lägsta nivån sedan pandemin, samtidigt som exporten till EU-länder ökade.
Tysk industri hackar – sämsta siffran sedan pandemin
Mest läst i kategorin
Bank of England sänker styrräntan – historiskt jämnt beslut
Bank of England sänkte på torsdagen styrräntan till 4 procent – ett beslut som togs med minsta möjliga marginal efter en historiskt jämn omröstning. För första gången sedan banken bildades 1694 krävdes två omröstningar för att ta ett beslut för den penningpolitiska kommittén (Monetary Policy Committee, MPC). Den första omröstningen slutade med fyra röster för …
Högre inflation i juli: ”Svårare att sänka räntan”
Inflationen steg ännu mer i juli och ligger nu på 3,0 procent i årstakt, visar preliminära siffror från SCB. Det är den högsta siffran på 18 månader, och är klart över Riksbankens inflationsmål.”Det gör det svårare för Riksbanken att sänka räntan”, säger Danske Banks Susanne Spector. Inflationen i juli landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet, …
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt
Sveriges elsystem är stabilt och kommer att fortsätta vara det. Förutsättningarna har aldrig varit bättre, enligt oberoende forskare. Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet, är politiskt neutralt och brukar presenteras som energibranschens forskningsbolag. Nu lämnar man en ny rapport, ”Elsystemets stabilitet”, kring det svenska elsystemets stabilitet. Slutsatsen? Det finns inga uppenbara …
Svantesson: Hushållen har blivit försiktiga
Svenska hushåll fortsätter att hålla hårt i plånböckerna – och det dämpar ekonomin. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) utesluter därför inte att regeringen kan behöva revidera ner sin tillväxtprognos ännu en gång. “Hushållen har fått betala ett högt pris”, säger hon. De kommande veckorna ska budgeten för nästa år förhandlas fram mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Konjunkturinstitutet …
ECB: Kina kan slå ut europeiska jobb
Hundratusentals jobb inom euroområdet riskerar att gå förlorade om USA:s tullpolitik gör att Kina satsar mer på den europeiska marknaden, skriver den europeiska centralbanken ECB. Enligt analysen har Kinas konkurrenskraft direkt påverkan på arbetsmarknaden inom euroområdet. ”Även om effekterna för närvarande är koncentrerade till sektorer som fordon och kemikalier, kan de bredare konsekvenserna omfatta nästan …
Industriproduktionen i Tyskland i juni föll till den lägsta siffran sedan maj 2020 då covid-19-pandemin lamslog världen. På månadsbasis föll industriproduktionen med 1,9 procent enligt den tyska federala statistikmyndigheten – väntat var minus 0,5 procent, rapporterar Reuters.
Myndigheten reviderade också siffran för maj från en preliminär siffra på 1,2 procents ökning till 0,1 procents minskning.
För det senaste kvartalet som helhet föll industriproduktionen med 1,0 procent.
“De medellångsiktiga utsikterna för den tyska industrin är fortsatt dåliga då svag tillväxt i både Europa och Kina, och ökande konkurrens från kinesiska producenter sannolikt kommer att tynga kraftigt på efterfrågan på tyska industrivaror”, säger Franziska Palmas, seniorekonom för Europa på Capital Economics till Reuters.
Tysklands BNP föll med 0,1 procent det andra kvartalet, bland annat på grund av lägre efterfrågan från USA efter starka månader i början av året under hotet om kommande tullar.
“Vår tidigare uppfattning att den tyska ekonomin åtminstone skulle uppleva en konjunkturåterhämtning har satts under enorm press. Vid första anblicken är industrin fortfarande fast i en mycket lång bottenfas”, säger Carsten Brzeski, global makrochef på ING.
Däremot var Tysklands export högre än väntat. Den ökade med 0,8 procent i juni, högre än prognosen på 0,5 procent. Drivande var export till andra EU-länder, som ökade med 2,4 procent. Samtidigt föll exporten till icke-EU-länder med 1,2 procent.
Importen ökade med 4,2 procent i juni jämfört med maj. Tysklands utrikeshandelsöverskott minskade till 14,9 miljarder euro i juni, jämfört med 18,5 miljarder euro i maj och 20,3 miljarder euro i juni 2024.
Läs även: Tyskland befarar: Vår ekonomi har stagnerat (Dagens PS)
Läs även: Så ska Tyskland klara försvarskrisen (Dagens PS)
Läs även: Tyskland vill stoppa Nord Stream – för gott (Dagens PS)
Läs även: Tyskland kan avskaffa helgdag: “Var kommer arbetet ifrån?” (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Senaste nytt
Uppgifter: Ny modell av Chat GPT inom kort
Open AI, bolaget bakom Chat GPT, väntas släppa en uppdaterad version av sin generativa AI-modell inom kort. Versionen kan komma redan under torsdagskvällen. Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer den nya modellen av AI-chattboten att släppas “inom kort”. Samma sak rapporterar den amerikanska techsajten?The Verge, som skriver att Open AI hintat om det i sin kommunikation, på …
Ny forskning: Litiumbrist kan indikera Alzheimers
Litiumbrist i hjärnan kan vara en orsak till Alzheimers sjukdom. Det är ett spår som forskare, bland annat vid Harvard, följer. Litium är ett kemiskt grundämne. För närvarande används det medicinskt för att behandla exempelvis humörstörningar som mani och bipolär sjukdom, skriver Newsweek. Under de senaste tio åren har forskare vid Harvard forskat kring litium …
Bank of England sänker styrräntan – historiskt jämnt beslut
Bank of England sänkte på torsdagen styrräntan till 4 procent – ett beslut som togs med minsta möjliga marginal efter en historiskt jämn omröstning. För första gången sedan banken bildades 1694 krävdes två omröstningar för att ta ett beslut för den penningpolitiska kommittén (Monetary Policy Committee, MPC). Den första omröstningen slutade med fyra röster för …
Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken
General Motors har nyligen nått en ny milstolpe på den amerikanska marknaden för elbilar med sin Chevrolet Equinox. Företagets försäljning har mer än fördubblats under juli månad jämfört med samma period förra året. En specifik modell sticker ut och är den främsta anledningen till den rekordartade framgången, vilket etablerar General Motors som en kraft att …
Munter Stockholmsbörs får ytterligare fart
Stockholmsbörsen öppnar på plus efter morgonens inflationssiffra och får under handelsdagen fart. Vid 13-tiden stiger breda indexet OMXS 1,3 procent. På storbolagslistan OMXS30 återfinns Boliden och Sandvik i toppen som båda stiger närmare 3 procent vardera. I botten återfinns Saab som faller 4,5 procent. Den tyska sektorskollegan Rheinmetall kom tidigare i dag med en rapport …