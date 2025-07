Tyskland befarar: Vår ekonomi har stagnerat

Makro

USA:s inflation för juni drog ner börserna

Det var överlag surt på Wall Street i går, tisdag, sedan Bureau of Labor Statistics presenterat det amerikanska konsumentprisindexet. Inflationen kom in ungefär som väntat, men det betyder inte att siffrorna var bra även om kärninflationen steg 0,2 procent i årstakt i juni, vilket var 0,1 procentenheter under förväntan i Dow Jones konsensusuppskattning, skriver CNBC. …