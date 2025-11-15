Dagens PS
Trumps tullpudel: Plötsligt ser kejsaren att han är naken

Tullar och trump
Donald Trump viker ner sig ännu en gång, men den här gången medför pudeln stora hål i Vita husets retorik om landets tullar. Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist kommenterar den senaste vändningen i tullpolitiken. (Kollage: Manuel Balce Ceneta / AP / TT / Dagens PS)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Efter ett drygt halvår av höga tullar har prisökningarna slagit för hårt mot amerikanska konsumenter. Nu tvingas Trump pudla och sänka tullarna på utvalda varor.

KOMMENTAR Kaffe, nötkött, bananer och apelsinjuice. Det är några av matvarorna som kommer att slippa tullar när Vita huset pudlar. Tidigare har det hetat att tullarna betalas av någon annan. Men nu erkänner man att det slår mot konsumenterna.

“Ibland kan tullarna leda till ökade priser”, erkänner Donald Trump inför journalisterna på Air Force One på fredagskvällen. Ett erkännande som suttit långt inne, trots att alla med någon slags ekonomisk grundkunskap vet att Vita husets tullar kommer att betalas av vanliga amerikaner förr eller senare.

Kaffe, kött och apelsinjuice
Kaffe, nötkött och apelsinjuice kommer att undantas tullarna för att underlätta för amerikanska konsumenter. (Bild: Canva)

Tullar slår mot konsumenter

Vita huset har hela tiden sagt att det är importörerna och länderna som exporterar som kommer att ta kostnaden för tullarna och att det hela är en stor win-win för USA.

Men de flesta ekonomerna och företagen som importerar varorna har förgäves förklarat att det i själva verket alltid hamnar på konsumenten. Bland annat har ekonomer visat att tullarna innebär att en genomsnittlig amerikan kommer att spendera över 1 000 kronor mer på julklappar i år.

Nu ger Donald Trump sina belackare delvis rätt.

USA:s tullar har drivit prisökningar som har blivit för smärtsamma och nu tvingas man tänka om. Har kejsaren insett att han är naken?

Även om man inte erkänt det ännu är det sannolikt många fler varor som påverkas av landets tullar och det här kan vara början på en reträtt från tullpolitiken för att bana väg för lägre inflation och efterlängtade räntesänkningar. Det återkommer vi till snart.

Skryter om intäkterna som betalats av väljarna

USA:s ledning har talat högt och ofta om de stora intäkterna man får från tullarna. Men det är intäkter som är direkt hämtade ur amerikanernas fickor, som får svälja prisökningarna som tullarna medför. När man betalat dyrt för kött och kaffe har det inbringat miljarder dollar till statskassan.

Det är dessa tullmiljarder som Vita huset återkommer till som en stor framgång för USA. Det är i själva verket konsumenternas pengar som ska täppa stora hålen i landets budget.

Med andra ord har man å ena sidan genomfört stora skattelättnader för landets rikaste samtidigt som alla amerikaner får betala en slags höjd importskatt i form av tullar.

För att släta över det hela har Donald Trump börjat prata om att låg- och medelinkomsttagare ska få tullcheckar på 2 000 dollar. I själva verket är det en slags märklig skatteåterbäring och ett försök att rädda tullpolitikens popularitet, om det blir verklighet.

Ytterligare en pudel från presidenten.

Säger mycket om framtiden

Poängen med den här artikeln är (inte bara) att säga “I told you so” och att peka ut den uppenbart skeva logiken i Vita husets tullar. Jag vill i första hand poängtera att det här bara är början på ett pudlande om landets tullar.

I takt med att amerikanska konsumenter får de ökade kostnaderna på sina bord kommer landets ledning tvingas till fortsatt kapitulation.

Tullvapnet har fått omvärlden att komma krypandes till förhandlingsbordet och det kanske kan ses som en framgång, om det är så man vill bedriva sin utrikes- och handelspolitik. Men när det blir tydligt att poltiken också slår hårt mot amerikaner rasar korthuset samman.

Många som röstade på Donald Trump gjorde det av ekonomiska skäl. Och när priserna ökar spelar det ingen roll om presidenten påstår att mat är billigare än någonsin. Det blir tydligt i kassan på matbutiken att pengarna inte räcker till.

Det kanske går att sminka grisen några gånger till, men förr eller senare dundrar verkligheten in. Och om gemene amerikan förstår att det är deras pengar som fyller statens tullkistor, då tar tålamodet slut snabbt.

För om det finns något amerikaner avskyr mer än självbelåtna politiker eller tanken på att omvärlden skor sig på deras starka ekonomi; då är det skatter.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

