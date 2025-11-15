Trumps tullpudel: Plötsligt ser kejsaren att han är naken

KOMMENTAR Kaffe, nötkött, bananer och apelsinjuice. Det är några av matvarorna som kommer att slippa tullar när Vita huset pudlar. Tidigare har det hetat att tullarna betalas av någon annan. Men nu erkänner man att det slår mot konsumenterna.

“Ibland kan tullarna leda till ökade priser”, erkänner Donald Trump inför journalisterna på Air Force One på fredagskvällen. Ett erkännande som suttit långt inne, trots att alla med någon slags ekonomisk grundkunskap vet att Vita husets tullar kommer att betalas av vanliga amerikaner förr eller senare.

Kaffe, nötkött och apelsinjuice kommer att undantas tullarna för att underlätta för amerikanska konsumenter. (Bild: Canva)

Tullar slår mot konsumenter

Vita huset har hela tiden sagt att det är importörerna och länderna som exporterar som kommer att ta kostnaden för tullarna och att det hela är en stor win-win för USA.

Men de flesta ekonomerna och företagen som importerar varorna har förgäves förklarat att det i själva verket alltid hamnar på konsumenten. Bland annat har ekonomer visat att tullarna innebär att en genomsnittlig amerikan kommer att spendera över 1 000 kronor mer på julklappar i år.

Nu ger Donald Trump sina belackare delvis rätt.

USA:s tullar har drivit prisökningar som har blivit för smärtsamma och nu tvingas man tänka om. Har kejsaren insett att han är naken?

Även om man inte erkänt det ännu är det sannolikt många fler varor som påverkas av landets tullar och det här kan vara början på en reträtt från tullpolitiken för att bana väg för lägre inflation och efterlängtade räntesänkningar. Det återkommer vi till snart.

ANNONS

Läs även:

Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior. Dagens PS