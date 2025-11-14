Det blir en dyr jul i många amerikanska hem i år. Donald Trumps tullar gör elektronik och kläder särskilt kostsamma, och för en hel familj kan det handla om stora belopp.
Amerikanska julklappar över 1 000 kronor dyrare i år
Tullarna på importerade varor riskerar att bli en tung ekonomisk belastning för amerikanska hushåll under nästa års julhandel.
En ny analys från LendingTree uppskattar att dagens tullnivåer motsvarar en indirekt skatt på omkring 29 miljarder dollar på de varor som amerikaner väntas köpa inför högtiderna 2025.
Effekten blir mest påtaglig under den period då många familjer redan pressar sina budgetar för att få presentinköpen att gå ihop, skriver Fortune.
Konsumenterna lär få betala
Beräkningarna visar att om samma tullstruktur hade gällt under förra vintern skulle den totala kostnadsökningen ha uppgått till 40,6 miljarder dollar.
Större delen av denna merkostnad bedöms ha förts vidare till konsumenterna, motsvarande drygt 28 miljarder dollar.
För en genomsnittlig amerikansk julshoppare innebär det ungefär 132 dollar i extra kostnader, eller en bra bit över 1 200 kronor, en summa som särskilt påverkar hushåll med begränsat ekonomiskt utrymme.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Blir kännbart direkt
Olika produktkategorier drabbas olika hårt. Elektronik och kläder står för över 60 procent av merkostnaden som bärs av konsumenter.
I analysen uppskattas att extraavgiften per konsument skulle ha legat runt 186 dollar för elektronik och cirka 82 dollar för kläder och accessoarer.
Eftersom 88 procent av all klädimport och 69 procent av all elektronikimport kommer från utlandet blir konsekvenserna kännbara så snart tullarna justeras.
Handeln tar en del av smällen
Den amerikanska julhandeln är i hög grad beroende av globala leverantörskedjor. Enligt analysen uppgick värdet av importerade varor köpta som julklappar 2024 till nära 378 miljarder dollar.
Detta gör att effekterna av tullpolitiken snabbt slår igenom i konsumentledet.
Även detaljhandeln påverkas direkt. LendingTree uppskattar att återförsäljare skulle ha tagit cirka 12 miljarder dollar av tullkostnaderna under 2024, skriver CNBC.
Fortsätter ändå att handla
Trots detta pekar analysen på att stora delar av kostnaderna till slut ändå hamnar hos konsumenterna, eftersom företag behöver skydda sina marginaler för att inte urholka lönsamheten.
Underlaget bygger på data från bland annat Adobe, National Retail Federation, amerikanska myndigheter och forskningsmaterial från Yale.
Trots de ökade kostnaderna bedöms efterfrågan på elektronik och kläder förbli hög även under kommande högtider.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
