Amerikanska julklappar över 1 000 kronor dyrare i år

usa
Det kommer fortfarande att firas jul som vanligt i USA, men det finns en risk för att julklapparna blir betydligt dyrare än vanligt. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Det blir en dyr jul i många amerikanska hem i år. Donald Trumps tullar gör elektronik och kläder särskilt kostsamma, och för en hel familj kan det handla om stora belopp.

Tullarna på importerade varor riskerar att bli en tung ekonomisk belastning för amerikanska hushåll under nästa års julhandel.

En ny analys från LendingTree uppskattar att dagens tullnivåer motsvarar en indirekt skatt på omkring 29 miljarder dollar på de varor som amerikaner väntas köpa inför högtiderna 2025.

Effekten blir mest påtaglig under den period då många familjer redan pressar sina budgetar för att få presentinköpen att gå ihop, skriver Fortune.

Konsumenterna lär få betala

Beräkningarna visar att om samma tullstruktur hade gällt under förra vintern skulle den totala kostnadsökningen ha uppgått till 40,6 miljarder dollar.

Större delen av denna merkostnad bedöms ha förts vidare till konsumenterna, motsvarande drygt 28 miljarder dollar.

För en genomsnittlig amerikansk julshoppare innebär det ungefär 132 dollar i extra kostnader, eller en bra bit över 1 200 kronor, en summa som särskilt påverkar hushåll med begränsat ekonomiskt utrymme.

Blir kännbart direkt

Olika produktkategorier drabbas olika hårt. Elektronik och kläder står för över 60 procent av merkostnaden som bärs av konsumenter.

I analysen uppskattas att extraavgiften per konsument skulle ha legat runt 186 dollar för elektronik och cirka 82 dollar för kläder och accessoarer.

Eftersom 88 procent av all klädimport och 69 procent av all elektronikimport kommer från utlandet blir konsekvenserna kännbara så snart tullarna justeras.

Handeln tar en del av smällen

Den amerikanska julhandeln är i hög grad beroende av globala leverantörskedjor. Enligt analysen uppgick värdet av importerade varor köpta som julklappar 2024 till nära 378 miljarder dollar.

Detta gör att effekterna av tullpolitiken snabbt slår igenom i konsumentledet.

Även detaljhandeln påverkas direkt. LendingTree uppskattar att återförsäljare skulle ha tagit cirka 12 miljarder dollar av tullkostnaderna under 2024, skriver CNBC.

Fortsätter ändå att handla

Trots detta pekar analysen på att stora delar av kostnaderna till slut ändå hamnar hos konsumenterna, eftersom företag behöver skydda sina marginaler för att inte urholka lönsamheten.

Underlaget bygger på data från bland annat Adobe, National Retail Federation, amerikanska myndigheter och forskningsmaterial från Yale.

Trots de ökade kostnaderna bedöms efterfrågan på elektronik och kläder förbli hög även under kommande högtider.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

