Amerikanska julklappar över 1 000 kronor dyrare i år

Tullarna på importerade varor riskerar att bli en tung ekonomisk belastning för amerikanska hushåll under nästa års julhandel.

En ny analys från LendingTree uppskattar att dagens tullnivåer motsvarar en indirekt skatt på omkring 29 miljarder dollar på de varor som amerikaner väntas köpa inför högtiderna 2025.

Effekten blir mest påtaglig under den period då många familjer redan pressar sina budgetar för att få presentinköpen att gå ihop, skriver Fortune.

Konsumenterna lär få betala

Beräkningarna visar att om samma tullstruktur hade gällt under förra vintern skulle den totala kostnadsökningen ha uppgått till 40,6 miljarder dollar.

Större delen av denna merkostnad bedöms ha förts vidare till konsumenterna, motsvarande drygt 28 miljarder dollar.

För en genomsnittlig amerikansk julshoppare innebär det ungefär 132 dollar i extra kostnader, eller en bra bit över 1 200 kronor, en summa som särskilt påverkar hushåll med begränsat ekonomiskt utrymme.