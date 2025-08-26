Det är Swedbank som i en dagsfärsk konjunkturrapport utgår från att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare två gånger till i år till 1,50 procent.
Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år
”Sänkningarna är viktiga för att få fart på ekonomin. Under 2027 kan en höjning komma om tillväxten tar fart”, säger den svenska storbankens chefsekonom Mattias Persson.
Swedbank tror att inflationen, även om den varit överraskande hög i sommar, sjunker tillbaka mot inflationsmålet, bland annat som en effekt av den starka kronan.
Nästa år kommer svensk ekonomi att lyfta, är prognosen, och detta på grund av en stödjande finanspolitik, oberoende av en turbulent omvärld, enligt Swedbank Economic Outlook.
Läs också: Analys: Kronan spänner musklerna – dollarn faller DagensPS
Spår att konsumtionen tar fart 2026
Hushållen håller just nu hårt i plånboken då stämningsläget över ekonomin är svagt, vilket bidragit till ett högt sparande.
”Men tack vare ytterligare förstärkningar av köpkraften de kommande åren väntas en tilltagande konsumtion få fart på svensk tillväxt från och med nästa år”, skriver banken.
Läs mer: Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan Realtid
Återhämtningen på den svenska arbetsmarknaden, som hukar under lågkonjunkturen, kommer dröja och först efter nästa år räknar storbanken med att det kommer en vändning.
Bostadsmarknaden kommer också att vara fortsatt avvaktande i år, tror banken, men sedan tar det fart igen genom lättnader som väntas mynna ut i fler bostadsaffärer till högre priser.
Swedbank: Då stiger bostadspriserna igen
”Lägre bolåneräntor, stärkt köpkraft och en arbetsmarknad som återhämtar sig ger stöd till bostadsmarknaden. Sammantaget bedöms bostadspriserna öka med 3–5 procent per år 2026 och 2027, i linje med inkomstutvecklingen”, säger Mattias Persson i pressmeddelandet.
Vidare spår Swedbank att den militära upprustningen lyfter den ekonomiska tillväxten.
Banken skriver också att den ”räknar med 75 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder 2026 varav mer än hälften utgörs av höjda transfereringar till hushållen och skattesänkningar”.
Så ser bankens BNP-prognoser ut
”Samtidigt fortsätter Sverige att ha starka statsfinanser. Det kan bli viktigt för att hjälpa svensk ekonomi framöver om den globala konjunkturen skulle försvagas ytterligare”, säger Mattias Persson.
Banken ser dock framför sig, på kort sikt, en dämpad export och minskade företagsinvesteringar i kölvattnet av en svagare industrikonjunktur och amerikanska handelstullar.
I år växer BNP (bruttonationalprodukten) i Sverige med 1 procent, tror Swedbank, för att sedan öka med en tillväxt på 2,3 procent nästa år och 2,2 procent 2027.
Läs även: Regeringen: Så långt kvar till starkare svensk ekonomi DagensPS
