Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

”Sänkningarna är viktiga för att få fart på ekonomin. Under 2027 kan en höjning komma om tillväxten tar fart”, säger den svenska storbankens chefsekonom Mattias Persson.

Swedbank tror att inflationen, även om den varit överraskande hög i sommar, sjunker tillbaka mot inflationsmålet, bland annat som en effekt av den starka kronan.

ANNONS

Nästa år kommer svensk ekonomi att lyfta, är prognosen, och detta på grund av en stödjande finanspolitik, oberoende av en turbulent omvärld, enligt Swedbank Economic Outlook.

Läs också: Analys: Kronan spänner musklerna – dollarn faller DagensPS

Spår att konsumtionen tar fart 2026

Hushållen håller just nu hårt i plånboken då stämningsläget över ekonomin är svagt, vilket bidragit till ett högt sparande.

”Men tack vare ytterligare förstärkningar av köpkraften de kommande åren väntas en tilltagande konsumtion få fart på svensk tillväxt från och med nästa år”, skriver banken.

Läs mer: Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan Realtid

Återhämtningen på den svenska arbetsmarknaden, som hukar under lågkonjunkturen, kommer dröja och först efter nästa år räknar storbanken med att det kommer en vändning.

ANNONS

Bostadsmarknaden kommer också att vara fortsatt avvaktande i år, tror banken, men sedan tar det fart igen genom lättnader som väntas mynna ut i fler bostadsaffärer till högre priser.