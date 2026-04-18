EU lättar fusionsregler — största förändringen på 20 år

Telekom, försvar, AI — sektorerna som berörs

EU:s översyn pekar ut sex sektorer: telekom, tech, försvar, ren energi, plattformsekonomi och AI.

Samtliga är områden där europeiska bolag i dag är fragmenterade jämfört med amerikanska och kinesiska konkurrenter.

Inom telekom har europeiska operatörer länge lobbat för lättade fusionsregler. Ericsson-chefen Börje Ekholm har vid flera tillfällen varnat för att Europa halkar efter och att bolaget kan överväga att flytta verksamhet till USA.

Samtidigt har Ericsson och Nokia redan inlett ett strategiskt samarbete kring autonoma nätverk — en signal om att konsolidering redan pågår.

Ericsson positionerar sig dessutom inom försvar, med en plats i USA:s miljarddollarstora Shield-upphandling och ett nytt teknologisamarbete med Microsoft.

Telia, där svenska staten äger 39,5 procent, har länge setts som en naturlig konsolideringskandidat i Norden. Staten har dock tidigare vägrat sälja sin andel med hänvisning till nationell säkerhet.

Frågan är om EU:s nya ramverk förändrar kalkylen.

Volvo Cars står inför egna utmaningar. Bolaget rapporterade nyligen kraftig inbromsning av försäljningen och slopade utdelningen, förutsättningar som historiskt ökat sannolikheten för strukturaffärer.

Handelskaos ger bränsle

Översynen kommer mitt under ett turbulent handelsläge. Trumpadministrationen har infört nya globala tullar och EU har svarat med motåtgärder.

Logiken förstärks: Om Europa inte kan förlita sig på fri handel behöver kontinenten egna tungviktare.

Parallellt laddar EU för en historisk upprustning med en försvarsbudget på 500 miljarder euro — en utveckling som kan ge europeiska aktier en efterlängtad revansch mot amerikanska index.

Kritiker: Storlek är ingen strategi

Fem EU-länder, Finland, Irland, Tjeckien, Estland och Lettland, ämnade den 23 februari en gemensam skrivelse med en tydlig invändning.

Deras budskap: Befintliga regler tillåter redan europeiska storbolag där bevisläget stöder det. Att politisera konkurrenslagstiftningen riskerar att skada konsumenter och innovation.

Länderna pekade på det stoppade samgåendet mellan Alstom och Siemens som ett varnande exempel. En fusion som drevs av politiska snarare än kommersiella motiv.

Vad det betyder för svenska sparare

Lättade fusionsregler kan påverka allt från mobilabonnemangspriser till fondinnehav. Konsolidering i telekomsektorn kan innebära färre operatörer och potentiellt högre priser.

Samtidigt kan starkare europeiska bolag ge bättre avkastning för sparare med europeisk exponering.

De nya riktlinjerna får sin slutliga utformning under hösten 2026. Dessförinnan lär debatten intensifieras, inte minst i Sverige, där staten sitter på nyckelpositioner i flera av de bolag som kan beröras mest.