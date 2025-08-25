Analys: Kronan spänner musklerna – dollarn faller

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Är det lugnet före stormen i USA?

Handelsbanken pekar på hur rädslan för tulleffekterna för en skenande inflation i USA, åtminstone temporärt, avtagit.

”Den senaste statistiken tyder visserligen på att arbetsmarknaden svalnar snabbare än man tidigare trott, men överlag ser oron i marknaden ut att ha sjunkit. Detta speglas egentligen inte särskilt tydligt i valutamarknaden – som är mer avvaktande – men däremot i andra marknader. Börserna har till exempel stigit tydligt, volatiliteten har fallit till låga nivåer, och räntor på mer riskfyllda obligationer (som företagsobligationer) har fallit”, skriver SHB i Kronbladet.

Den svenska storbanken tror emellertid i sina prognoser att tullarna kommer att sätta ett tydligt inflationsavtryck i USA, vilket mynnar ut i ”ett besvärligt stagflations-scenario”.

Ser risk för att Fed gör bort sig

Detta gör att risken också, enligt SHB, är stor för att centralbanken Fed begår ett ”policymisstag”, som sin tur leder till att dollarn försvagas ytterligare.

I Sverige är arbetslösheten högre än normalt, BNP växte dessutom mindre än väntat i Q2, samtidigt som stämningsläget för ekonomin bland företag och hushåll är dämpad.

I juni sänkte Riksbanken som bekant räntan och lämnade dörren öppen för ytterligare en sänkning under andra halvåret. När det gäller inflationsuppgången ses den som tillfällig och SHB räknar med att det blir en ny räntesänkning från Riksbanken på mötet i september.

Prognos: Det stärker växelkursen

”Framöver väntar vi oss att den svenska ekonomiska återhämtningen så småningom kommer igång, och i början av nästa år bör kronan kunna stärkas en del – särskilt mot dollarn, men även mot euron”, skriver bankens valutaexperter vidare.

