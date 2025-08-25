Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Valuta

Analys: Kronan spänner musklerna – dollarn faller

Kronan
Kronan visar styrka medan dollarn bara blir klenare, spår Handelsbanken i en färsk analys. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Enligt Handelsbanken bådar det gott för den svenska kronan medan framtiden ser fortsatt mörk ut för den amerikanska dollarn.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är fortsatt oklart, enligt Handelsbankens analytiker, vilka de ekonomiska effekterna blir av USA:s handelstullar, liksom hur stora tullarna blir.

Detta har bidragit till att valutamarknaden handlats i sidled i sommar, men framöver ser det ljust ut för den svenska valutan, bedömer bankens experter.

ANNONS

Handelsbanken: Då lyfter kronan mer

”Kronan väntas stärkas när den ekonomiska återhämtningen kommer igång”, heter det i SHB:s makrobrev.

Och:

”Dollarn väntas försvagas i spåren av amerikansk stagflation framöver.”

Bedömningen är att valutamarknaden beter sig en aning avvaktande, och kronan uppges befinna sig på ungefär samma nivåer i dag mot dollarn och euron som i början av juli.

Osäkerheten hur tullarna slår mot inflationen och den ekonomiska aktiviteten påverkar hur centralbanken agerar, liksom hur växelkurserna utvecklas.

Läs även: Kronan mest undervärderad i världen – kan leda till smäll DagensPS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Är det lugnet före stormen i USA?

Handelsbanken pekar på hur rädslan för tulleffekterna för en skenande inflation i USA, åtminstone temporärt, avtagit.

”Den senaste statistiken tyder visserligen på att arbetsmarknaden svalnar snabbare än man tidigare trott, men överlag ser oron i marknaden ut att ha sjunkit. Detta speglas egentligen inte särskilt tydligt i valutamarknaden – som är mer avvaktande – men däremot i andra marknader. Börserna har till exempel stigit tydligt, volatiliteten har fallit till låga nivåer, och räntor på mer riskfyllda obligationer (som företagsobligationer) har fallit”, skriver SHB i Kronbladet.

Den svenska storbanken tror emellertid i sina prognoser att tullarna kommer att sätta ett tydligt inflationsavtryck i USA, vilket mynnar ut i ”ett besvärligt stagflations-scenario”.

Ser risk för att Fed gör bort sig

Detta gör att risken också, enligt SHB, är stor för att centralbanken Fed begår ett ”policymisstag”, som sin tur leder till att dollarn försvagas ytterligare.

I Sverige är arbetslösheten högre än normalt, BNP växte dessutom mindre än väntat i Q2, samtidigt som stämningsläget för ekonomin bland företag och hushåll är dämpad.

I juni sänkte Riksbanken som bekant räntan och lämnade dörren öppen för ytterligare en sänkning under andra halvåret. När det gäller inflationsuppgången ses den som tillfällig och SHB räknar med att det blir en ny räntesänkning från Riksbanken på mötet i september.

Prognos: Det stärker växelkursen

ANNONS

”Framöver väntar vi oss att den svenska ekonomiska återhämtningen så småningom kommer igång, och i början av nästa år bör kronan kunna stärkas en del – särskilt mot dollarn, men även mot euron”, skriver bankens valutaexperter vidare.

Läs även: Kronan fortsatt årets bästa valuta DagensPS

Läs vidare: Dollarns fall mardröm för europeiska storbolag DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DollarEkonomiEUHandelsbankenKronanSverigeTullarUSAVäxelkurs
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS