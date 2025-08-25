Enligt Handelsbanken bådar det gott för den svenska kronan medan framtiden ser fortsatt mörk ut för den amerikanska dollarn.
Analys: Kronan spänner musklerna – dollarn faller
Det är fortsatt oklart, enligt Handelsbankens analytiker, vilka de ekonomiska effekterna blir av USA:s handelstullar, liksom hur stora tullarna blir.
Detta har bidragit till att valutamarknaden handlats i sidled i sommar, men framöver ser det ljust ut för den svenska valutan, bedömer bankens experter.
Handelsbanken: Då lyfter kronan mer
”Kronan väntas stärkas när den ekonomiska återhämtningen kommer igång”, heter det i SHB:s makrobrev.
Och:
”Dollarn väntas försvagas i spåren av amerikansk stagflation framöver.”
Bedömningen är att valutamarknaden beter sig en aning avvaktande, och kronan uppges befinna sig på ungefär samma nivåer i dag mot dollarn och euron som i början av juli.
Osäkerheten hur tullarna slår mot inflationen och den ekonomiska aktiviteten påverkar hur centralbanken agerar, liksom hur växelkurserna utvecklas.
Är det lugnet före stormen i USA?
Handelsbanken pekar på hur rädslan för tulleffekterna för en skenande inflation i USA, åtminstone temporärt, avtagit.
”Den senaste statistiken tyder visserligen på att arbetsmarknaden svalnar snabbare än man tidigare trott, men överlag ser oron i marknaden ut att ha sjunkit. Detta speglas egentligen inte särskilt tydligt i valutamarknaden – som är mer avvaktande – men däremot i andra marknader. Börserna har till exempel stigit tydligt, volatiliteten har fallit till låga nivåer, och räntor på mer riskfyllda obligationer (som företagsobligationer) har fallit”, skriver SHB i Kronbladet.
Den svenska storbanken tror emellertid i sina prognoser att tullarna kommer att sätta ett tydligt inflationsavtryck i USA, vilket mynnar ut i ”ett besvärligt stagflations-scenario”.
Ser risk för att Fed gör bort sig
Detta gör att risken också, enligt SHB, är stor för att centralbanken Fed begår ett ”policymisstag”, som sin tur leder till att dollarn försvagas ytterligare.
I Sverige är arbetslösheten högre än normalt, BNP växte dessutom mindre än väntat i Q2, samtidigt som stämningsläget för ekonomin bland företag och hushåll är dämpad.
I juni sänkte Riksbanken som bekant räntan och lämnade dörren öppen för ytterligare en sänkning under andra halvåret. När det gäller inflationsuppgången ses den som tillfällig och SHB räknar med att det blir en ny räntesänkning från Riksbanken på mötet i september.
Prognos: Det stärker växelkursen
”Framöver väntar vi oss att den svenska ekonomiska återhämtningen så småningom kommer igång, och i början av nästa år bör kronan kunna stärkas en del – särskilt mot dollarn, men även mot euron”, skriver bankens valutaexperter vidare.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
