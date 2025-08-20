Regeringen: Så långt kvar till starkare svensk ekonomi

Regeringen målar nu upp en framtid för svensk ekonomi där farten tilltar. En återhämtning sägs vara på väg, om än långsam och skör. Prognosen pekar mot ett oväntat lyft redan nästa år – samtidigt som osäkerheten består.

Finansminister Elisabeth Svantesson talar om en lågkonjunktur som är ”utdragen och seg”, men lovar att budgeten som presenteras i september blir expansiv. ”Det värsta vore en återhållsam budget”, säger hon på en pressträff, återger SVT.

Brittisk inflation överraskar experter.

Svensk ekonomi lyfter 2026

I den nya bedömningen väntas BNP växa med 0,9 procent i år, men hela 3 procent 2026. Upp från 2,6 procent i den tidigare prognosen. Arbetslösheten väntas sjunka från 8,7 procent i år till 8,3 procent nästa år, en marginell förbättring.

Trump-administrationens tullar har dock lämnat spår i svensk ekonomi. Osäkerheten har fått både hushåll och företag att hålla igen. Riksbanken beskriver hushållens konsumtion som fortsatt försiktig och konstaterar att arbetsmarknaden ännu inte vänt uppåt.

En svår balansgång

Regeringen lovar att ge hushållen ”vind i seglen”, men de politiska diskussionerna i Tidölaget väntas bli hårda. En expansiv budget kan pressa inflationen uppåt, men för Svantesson väger riskerna med passivitet tyngre.

Frågan är nu om den segdragna väntan verkligen bryts eller om Sverige fortsätter stampa i leran. Förra året utlovades 2025 som ett vändningens år, och där har prognoserna verkligen slagit fel.

Läget i svensk ekonomi

BNP väntas öka med 0,9 procent 2025 och 3,0 procent 2026.

Arbetslösheten spås sjunka från 8,7 till 8,3 procent nästa år.

Hushållen fortsätter hålla igen på konsumtionen.

Osäkerhet kring Trumps tullar dämpar tillförsikten.

Regeringen aviserar expansiv budget den 22 september.

Oförändrad styrränta – men öppning för sänkning.