Oktobersiffran kan jämföras med 3,1 procent föregående månad och en snittprognos bland analytiker på 3,2 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Kärninflationen i USA steg till 3,3 procent i oktober, enligt det så kallade PCE-måttet. Det var högre än väntat.

Oktobersiffran kan jämföras med 3,1 procent föregående månad och en snittprognos bland analytiker på 3,2 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.