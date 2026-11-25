Oktobersiffran kan jämföras med 3,1 procent föregående månad och en snittprognos bland analytiker på 3,2 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
Inflationslyft i USA
Kärninflationen i USA steg till 3,3 procent i oktober, enligt det så kallade PCE-måttet. Det var högre än väntat.
Oktobersiffran kan jämföras med 3,1 procent föregående månad och en snittprognos bland analytiker på 3,2 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
Mat och energi driver upp inflationen
I kärninflationen har energi- och livsmedelspriser rensats bort.
Räknar man in alla typer av konsumentpriser var prisuppgången i årstakt 3,8 procent enligt PCE-måttet. Detta var precis vad marknaden hade förutspått.
PCE-inflationen ses av USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) som den kanske viktigaste indikatorn för inflationstrycket i ekonomin när beslut om framtida styrräntor ska fattas. Till skillnad från KPI-måttet på inflationen, som baseras på en varukorg, beräknas PCE-inflationen på vad som faktiskt konsumeras.
Feds inflationsmål ligger på 2,0 procent.