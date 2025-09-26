USA lockar marknaden med oväntat styrkebesked

När USA summerar tillväxten i det andra kvartalet 2025 gör man så med en överraskning. Tillväxttakten som var beräknad till 3,3 procent landade istället på imponerande 3,8 procent. Ett styrkebesked som fått dollarn och de amerikanska räntorna att stiga markant, rapporterar Placera.

“Den starka BNP-siffran är ytterligare en indikation på att vi inte riskerar någon form av recession”, sade Paul Stanley på Granite Bay Wealth Management, till Reuters. “Torsdagens BNP-siffra förändrar sannolikt inte Federal Reserves förväntade bana för räntesänkningar, eftersom data är bakåtblickande.”

Starka siffror från USA

“PCE-prisindex steg 2,1 procent (2,0) och kärn-PCE 2,6 procent, något över väntade 2,5 procent (2,5). Privatkonsumtionen ökade 2,5 procent och bidrog med 1,68 procentenheter till BNP-tillväxten, medan nettoexporten bidrog med 4,83 procentenheter”, skriver Placera och tillägger: “Lagerförändringar drog ned tillväxten med –3,44 procentenheter.”

Om ekonomiska bekymmer faktiskt väntar i USA så är de inte fullt så nära som vissa har gjort gällande. Det skulle däremot kunna innebära att snabba räntesänkningar från Fed kommer att medföra ökad inflation, eftersom ekonomin i praktiken inte behöver stimuleras.

Marknadens belöning

En stark amerikansk ekonomi går förstås inte obemärkt förbi. Börsen, som förvisso backade något under gårdagen, fortsätter att segla på historiska rekordnivåer och dollarn återhämtade sig från sina svagaste nivå.

Feds ordförande Jerome Powell behöver bara harkla sig, så blir det rörelser på börsen. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT)

Tappet på börsen kopplas till en dyster kommentar från Feds chef Jerome Powell, som förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”.

De amerikanska två- och tioårsräntorna steg med fem punkter till 3,66 respektive 4,14 procent. Dollarn stärktes brett och dollarindex nådde 98,3 – den högsta nivån sedan början av september.

Trots den starka BNP-siffran riktas blickarna mot fredagens PCE-inflationssiffror.

”Investerare hoppas på ett utfall i linje med eller under förväntningarna, vilket skulle bana väg för två ytterligare räntesänkningar under 2025”, sade Bret Kenwell på eToro. ”Men hur gärna marknaden än vill se lägre räntor, väger en stark ekonomi tyngre.”