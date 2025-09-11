Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Inflationen ökar i USA. I ett sådant läge brukar centralbanken i landet vilja svara med högre räntor, men i det här fallet lär det inte vara ett alternativ, tvärtom väntar sig alla en sänkning.

Landets arbetsmarknad stagnerar snabbt och ekonomin tappar fart. Läget, där ekonomin bromsar in samtidigt som inflationen ökar kallas stagflation och brukar beskrivas lite som centralbankernas mardröm.

Av den anledningen har världen väntat otåligt på dagens siffror från USA.

”Bevisen är överväldigande för att mer tullrelaterad inflation är på väg, även om det kan dröja flera månader innan den slår igenom fullt ut”, säger Stephen Stanley, chefsekonom på Santander U.S. Capital Markets.

Ännu en bekymmersam rapport för USA

Inflationen i USA enligt måttet KPI – det vill säga konsumentprisernas ökning i årstakt – steg till 2,9 procent i augusti. Det kan jämföras med 2,7 i juli, skriver TT.

Den så kallade kärninflationen, där livsmedels- och energipriser rensats bort, låg på 3,1 i augusti mot 3,1 i juli.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att KPI-inflationen skulle stiga till 2,9 procent i augusti, medan kärninflationen skulle komma in oförändrat på 3,1 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Det kanske mest beklämmande med dagens rapport var att man meddelade en oväntad ökning av arbetslösheten, enligt CNBC. Nästan 30 000 fler än väntat har anmält sig som arbetslösa i landet.

Marknadens initiala reaktion på rapporten är att det styrker bilden av en kommande räntesänkning. Dollarn backar marginellt efter att ha visat en svag uppgång på förmiddagen och guldpriset ökar igen.