EXTRA:

Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

USA:s inflationssiffror är här, torsdagens stora marknadshändelse.
USA:s inflationssiffror är här, torsdagens stora marknadshändelse. Den höga inflationen är besvärlig, men inte överraskande. (Kollage: Canva)
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

En efterlängtad sänkning av den amerikanska styrräntan är orsaken till att alla stirrar sig blinda på dagens inflationsrapport i USA. Trots högre inflation finns det inget i rapporten som bör hindra en sänkning från Fed.

Inflationen ökar i USA. I ett sådant läge brukar centralbanken i landet vilja svara med högre räntor, men i det här fallet lär det inte vara ett alternativ, tvärtom väntar sig alla en sänkning.

Landets arbetsmarknad stagnerar snabbt och ekonomin tappar fart. Läget, där ekonomin bromsar in samtidigt som inflationen ökar kallas stagflation och brukar beskrivas lite som centralbankernas mardröm.

Av den anledningen har världen väntat otåligt på dagens siffror från USA.

”Bevisen är överväldigande för att mer tullrelaterad inflation är på väg, även om det kan dröja flera månader innan den slår igenom fullt ut”, säger Stephen Stanley, chefsekonom på Santander U.S. Capital Markets.

Ännu en bekymmersam rapport för USA

Inflationen i USA enligt måttet KPI – det vill säga konsumentprisernas ökning i årstakt – steg till 2,9 procent i augusti. Det kan jämföras med 2,7 i juli, skriver TT.

Den så kallade kärninflationen, där livsmedels- och energipriser rensats bort, låg på 3,1 i augusti mot 3,1 i juli.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att KPI-inflationen skulle stiga till 2,9 procent i augusti, medan kärninflationen skulle komma in oförändrat på 3,1 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Det kanske mest beklämmande med dagens rapport var att man meddelade en oväntad ökning av arbetslösheten, enligt CNBC. Nästan 30 000 fler än väntat har anmält sig som arbetslösa i landet.

Marknadens initiala reaktion på rapporten är att det styrker bilden av en kommande räntesänkning. Dollarn backar marginellt efter att ha visat en svag uppgång på förmiddagen och guldpriset ökar igen.

Därför tittar alla på den amerikanska inflationen

USA:s inflation har världsmarknadens ögon på sig mer än vanlig när färska siffror över landets inflation presenteras. Det är flera orsaker som väcker marknadens intresse, men en faktor sticker ut: betydelsen för centralbanken Feds kommande beslut.

Den svalnande amerikanska ekonomin och landets relativt låga inflation har medfört att marknaden är tvärsäker på att det kommer räntesänkningar. Inflationssiffran är i princip det sista som skulle kunna förändra utsikterna.

Om inflationen är oväntat hög kan centralbanken tvingas tänka om, trots hög arbetslöshet.

Den senaste tidens fallande marknadsräntor, rusande aktier och stigande guldpris förklaras till stor del genom att räntesänkningarna kommer. Inflationen är den sista pusselbiten för den som vill sia om framtiden.

Den senaste tidens rekord för guldpriset och toppnoteringar för börserna i USA bedöms ha en direkt koppling till förväntningarna på sänkta räntor i USA.

Artikeln uppdateras löpande med mer information.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

