Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"

Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.

En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data och underlag för sina beslut, konstaterar Yahoo Finance.

Stephen Miran, senast utsedd i Fed-ledningen och Donald Trumps handgångne man, upprepade tisdag att han vill nå en så kallad neutral nivå för räntorna betydliga snabbare än sina kollegor i Fed-ledningen.

En neutral nivå är en nivå utformad för att varken öka eller bromsa den ekonomiska tillväxten.

Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally. Dagens PS

”Gjort penningpolitiken mer restriktiv”

”Jag tror att den neutrala räntan är lägre än för ett år sedan”, sade Miran vid Managed Funds Association Policy Outlook 2025-konferensen.

“Det gör penningpolitiken mer restriktiv än för ett par kvartal sedan.”

”Ytterligare restriktivitet i penningpolitiken innebär vissa risker framöver”, tillade han, eftersom “med vissa fördröjningar i den skulle man vänta sig att ekonomin försvagas. Så på kort sikt är jag inte alls särskilt pessimistisk om ekonomin, men jag ser vissa risker som lurar där om vi inte justerar penningpolitiken.”

En röst som i stället argumenterar för mer fokus på inflationen är Kansas Citys centralbankschef Jeff Schmid, som måndag kväll sade att han anser att de nuvarande räntenivåerna “begränsar” ekonomin något, vilket han sade är “rätt plats att vara på”.

ANNONS