Debatten om sänkt ränta eller ej går vidare i USA. Samtidigt flyger centralbanken Fed i blindo under den federala nedstängningen.
Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"
Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.
En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data och underlag för sina beslut, konstaterar Yahoo Finance.
Stephen Miran, senast utsedd i Fed-ledningen och Donald Trumps handgångne man, upprepade tisdag att han vill nå en så kallad neutral nivå för räntorna betydliga snabbare än sina kollegor i Fed-ledningen.
En neutral nivå är en nivå utformad för att varken öka eller bromsa den ekonomiska tillväxten.
Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally. Dagens PS
”Gjort penningpolitiken mer restriktiv”
”Jag tror att den neutrala räntan är lägre än för ett år sedan”, sade Miran vid Managed Funds Association Policy Outlook 2025-konferensen.
“Det gör penningpolitiken mer restriktiv än för ett par kvartal sedan.”
”Ytterligare restriktivitet i penningpolitiken innebär vissa risker framöver”, tillade han, eftersom “med vissa fördröjningar i den skulle man vänta sig att ekonomin försvagas. Så på kort sikt är jag inte alls särskilt pessimistisk om ekonomin, men jag ser vissa risker som lurar där om vi inte justerar penningpolitiken.”
En röst som i stället argumenterar för mer fokus på inflationen är Kansas Citys centralbankschef Jeff Schmid, som måndag kväll sade att han anser att de nuvarande räntenivåerna “begränsar” ekonomin något, vilket han sade är “rätt plats att vara på”.
Har ett dubbelt mandat
Feds mandat är dubbelt; man ska upprätthålla prisstabilitet och maximera sysselsättningen.
“Med en inflation som fortfarande för hög bör penningpolitiken luta sig mot efterfrågetillväxt för att ge utrymme för utbudet att växa och lindra pristrycket i ekonomin”, tillade Schmid.
Stephen Miran sade tisdag att han väntar sig att bostadsinflationen sjunker, eftersom fallande hyror tas in i beräkningen av inflationsmåtten med en viss fördröjning.
Andra anledningar till att Miran förespråkar mycket lägre räntor är att invandringen nu minskar snabbt, och att han väntar sig att tullar kommer att minska USA:s underskott.
Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen. Dagens PS
”Inte sett effekterna än”
Han ser ingen tullinducerad inflation, även om han medgav att det är möjligt att vi ännu inte har sett dessa effekter.
Schmid, å andra sidan, oroar sig för att “en aggressiv ökning av efterfrågan kan öka risken för en oproportionerligt hög prisökning, i takt med att företag får prissättningsmakt och ökar tullarnas genomslag till konsumenterna.”
Schmid sa att Fed “måste” behålla sin trovärdighet när det gäller inflationen. Han säger att efter nedstängning förlitar han sig på alternativa data från den privata sektorn om arbetsmarknad och inflation samt data som samlats in av Kansas City Fed.
USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram. Realtid
