Riksbankens räntebesked: “Har aldrig varit svårare att förutse”

Donald Trump

Förklaringen är förstås Donald Trump. De senaste, nu drygt hundra dagarna, har han ritat om den karta som gällt sedan andra världskriget. Åttio år av samarbete i organisationer som Nato, FN och WHO med flera har kastats under bussen.

De knappar och regler som nationalekonomerna gjorde sina prognoser utifrån skruvas på varje dag. Allt handlar om vilket humör den nya ledaren är på när han vaknar. Vad som visas på tv på den platsen kan vara helt avgörande för vår framtid.

”Flykten från Alcatraz”

Enligt uppgifter i sociala medier visade den Miamibaserade tv-kanalen WBPT i Palm Beach i lördags ”Flykten från Alcatraz” (1979).

Var det detta som födde idén att öppna det gamla fängelset som stängde redan 1960? Ja, vem vet. Men grejen är att det är Riksbankens styrelses uppgift att ha en aning – och ja, det har de inte.

“Med lag ska land byggas.”

För inte nog med att Donald Trump har skruvat på vår moderna världsordning – han har också lagt ner devisen: “Med lag ska land byggas.” Den härstammar från Magnus Erikssons landslag, en av Sveriges första rikstäckande lagar, som nedtecknades omkring 1350.

USA:s grundlagsfäder, och särskilt den andra presidenten John Adams, sa samma sak några århundraden senare: “A government of laws, not of men.”

Ett nytt tänkande

Jag har ännu inte sett några riktigt djupa analyser av vidden av detta agerande, men min enkla tes är att det rationella tänkandet och agerandet inte kommer att öka den närmaste tiden.

Vi lever alltså i en laglös värld. Det innebär att vad än riksbankschefen Erik Thedéen gör för räntebesked i morgon, så har han inte en aning om vad som händer i framtiden.

Så löser vi sjukvården

Nu kanske ni har glömt vad de två professorerna i nationalekonomi firade? Det har inte jag. De två (och förstås en massa andra smarta människor) ska göra en stor utvärdering av vår sjukvårdsförsäkring och hur man kan göra denna mer effektiv.

Kan man spara pengar inom sjukvården om vi i befolkningen är mer friska, äter rätt och motionerar? Det tycktes vara en utgångspunkt för forskningen.

Ozempic till alla

I Donald Trumps anda tyckte jag att de kunde strunta i att analysera verkligheten och gå direkt på en lösning. Mitt förslag var att vi kan dela ut den danska bantningsmedicinen Ozempic gratis till alla i Sverige.

Då skulle alla må bättre, bli smalare, leva längre och en mängd sjukdomar skulle försvinna. Jag är övertygad om att sjukvården skulle kunna spara väldigt mycket pengar på mitt förslag. Och hör vi av oss till danskarna redan nu får vi säkert en riktigt bra deal. Det gäller att agera snabbt innan Donald Trump snor min plan.

Räntebeskedet då?

Och ja, nu undrar du hur det ska gå med morgondagens räntebesked. Den kommer att ligga still. I valet mellan att fly, fäkta och frysa ligger de flesta nationalekonomer still som flundror på havets botten.

