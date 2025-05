Uppdaterad: Experter varnar för SAS favoritflygplats i New York

Men SAS har inte upplevt några större avvikelser den senaste tiden, meddelar presschefen Pia Herrera till Dagens PS.

– Denna specifika flygledaranläggning har varit kroniskt underbemannad i flera år. Utan dessa flygledare är det tydligt – och FAA bekräftar – att Newark inte klarar av det antal flyg som är planerade att trafikera flygplatsen under de kommande veckorna och månaderna, förklarade Uniteds vd Scott Kirby i ett brev till kunderna rapporterar ABC News.

Läs även: Musk sparkar proffs på flygsäkerhet

Elon Musks besparingar börjar nu få allvarliga konsekvenser för SAS favoritflygplats i USA.

Ett stort antal medlemmar i flygledarnas fackförbund NATCA fick också lämna sina jobb i februari enligt Travel News. Det rörde sig bland annat om experter på certifiering av flygplan och övervakning av tekniska system inom flygledningen.

Resenärer till och från SAS favoritflygplats i New York: Newark Liberty International Airport drabbades i lördags av långa förseningar och inställda flyg på grund av den akuta bristen på flygledare. Det är ett nationellt problem som Trump-administrationen lovat att åtgärda.

Läs även: Rapport vittnar om flygresenärer i skräck

Under söndagen förvärrades situationen ytterligare. Hela 210 plan var försenade och 88 flyg ställdes in samma dag på SAS favoritflygplats i New York.

Förutom personalbristen rapporteras även om tekniska haverier – system som helt enkelt slutar fungera.

ANNONS

Läs även: SAS-chefen om Trump-effekten: ”Inget ovanligt”

Trump-administrationen säger att man nu försöker “superladda” rekryteringen av nya flygledare rapporterar ABC News. USA:s transportminister Sean Duffy meddelade i torsdags ett nytt program för att både locka nya medarbetare och erbjuda befintliga flygledare incitament att stanna kvar i yrket.

Fackförbundet National Air Traffic Controllers Association menar att dessa åtgärder kan hjälpa – men påpekar att hela det amerikanska flygledningssystemet är i stort behov av tekniska och infrastrukturella uppgraderingar.

SAS presschef Pia Herrera skriver i ett mejl till Dagens PS att man inte upplevt några större avvikelser på Newark den senaste tiden. Betydande förseningar är ovanliga, och enligt vår uppfattning är de förseningar som förekommer oftast kopplade till de pågående renoveringarna av landningsbanan och rampområdet.