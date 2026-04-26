Putins bankir i rävsax när krasch hotar ryska ekonomin

Expert: Det har gett Ryssland en respit

Henrik Wachtmeister vid Utrikespolitiska institutet hävdar delvis i motsats till Thomas Nilsson att Ryssland för tillfället håller sig flytande tack vare de kraftigt stigande oljepriserna som följt i spåren av kriget i Iran. Han pekar på att även om Ryssland tvingas sälja sin olja med rabatt på grund av västs sanktioner är intäkterna nu dubbelt så höga som före krigsutbrottet i Mellanöstern.

Detta har gett regimen en respit efter en mycket svag inledning på året. Men glädjen kan bli kortvarig. Ukraina har framgångsrikt riktat attacker mot ryska raffinaderier och exporthamnar, vilket stryper de faktiska volymer som når marknaden.

”Det såg ganska dåligt ut för Ryssland i januari och februari. Då var den ryska ekonomin i sämst skick på många år. Irankriget och energikrisen är bra för Rysslands del. Faran ligger – som så ofta i ekonomiska krascher – hos bank- och finansbranschen”, säger Wachtmeister till Svenska Dagbladet.

Ryska bankerna pekas ut som största hotet

Anders Olofsgård, biträdande chef på Östekonomiska institutet, som också uttalar sig i tidningen, menar att det är i banksektorn en eventuell rysk krasch kommer att inledas i en tid när han förklarar att den ryska tillväxten är noll eller negativ. Putin har personligen uppmanat oljebolagen att använda sina extraprofiter till att amortera på bankskulder, ett drag som tolkas som ett tydligt tecken på oro för bankernas stabilitet.

”Det är ingenting man sett tidigare och i väst har det tolkats som att han har identifierat att det är i bankerna det mest kritiska händer”, säger Olofsgård.

Situationen förvärras av att staten tvingar bankerna att låna ut pengar till det militärindustriella komplexet till räntor långt under marknadsnivå.

Centralbankschefen – Putins räddare i nöden

Elvira Nabiullina har tidigare hyllats internationellt för sin kompetens. Hennes penningpolitik har ”upprepade gånger räddat rubeln och hållit landets ekonomi flytande”, enligt tidningen Politico. Men i dag ses Nabiullina snarare som den främsta teknokraten som håller Putins krigsmaskin igång.

Enligt Oleg Vjugin, som känt henne i decennier har tidigare sagt till Bloomberg, att hon är en av få som kan tala klarspråk med Putin och få honom att acceptera obekväma sanningar. Efter Rysslands invasionen av Ukraina 2022 försökte hon lämna sin post, men tvingades kvar. Nu har hon suttit längre än någon annan rysk centralbankschef.

Regimen behöver inte falla – kolla på Nordkorea

Trots den dystra ekonomiska bilden innebär en ekonomisk kollaps inte nödvändigtvis regimens fall. Henrik Wachtmeister drar i SvD paralleller till länder som Nordkorea, Venezuela och Iran. Enligt honom kan en regim hålla fast vid sin politiska inriktning och fortsätta kriga, även om det sker med färre missiler och drönare i en alltmer utarmad ekonomi.

