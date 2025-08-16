Högsta domstolen avgör motionstävling

Det handlar om Göteborgsvarvet, den halvmara i Göteborg där KO har varit i strid med arrangörerna.

Nu ger Högsta domstolen KO rätt. Det var ”oskäligt” av Göteborgs friidrottsförbund att behålla konsumenternas pengar när Göteborgsvarvet ställdes in.

HD slår fast detta och ändrar därmed tidigare domar i lägre instanser.

Det handlar om Göteborgsvarvet 2021 som ställdes in, för andra året i rad, med hänvisning till pandemin.

Besvikna och sedan arga

Många löpare blev besvikna på arrangörerna när beskedet kom att loppet var inställt.

När de dessutom fick beskedet att de inte skulle få tillbaka sin deltagaravgift valde många att vända sig endera till Konsumentverket eller till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

För en utomstående och juridisk lekman kan ärendet synas enkelt. Även om Ulf Lundell en gång slog fast att ”En inställd spelning är också en spelning”, kunde det inte gälla en halvmara, ansåg Göteborgs-löparna.

