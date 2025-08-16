Många ärenden har passerat Högsta domstolen, HD. Men det här kan vara första gången vår högsta juridiska instans avgör en idrottstävling.
Högsta domstolen avgör motionstävling
Det handlar om Göteborgsvarvet, den halvmara i Göteborg där KO har varit i strid med arrangörerna.
Nu ger Högsta domstolen KO rätt. Det var ”oskäligt” av Göteborgs friidrottsförbund att behålla konsumenternas pengar när Göteborgsvarvet ställdes in.
HD slår fast detta och ändrar därmed tidigare domar i lägre instanser.
Det handlar om Göteborgsvarvet 2021 som ställdes in, för andra året i rad, med hänvisning till pandemin.
Människan utklassar maskinen i historiskt halvmaraton. Dagens PS
Besvikna och sedan arga
Många löpare blev besvikna på arrangörerna när beskedet kom att loppet var inställt.
När de dessutom fick beskedet att de inte skulle få tillbaka sin deltagaravgift valde många att vända sig endera till Konsumentverket eller till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.
För en utomstående och juridisk lekman kan ärendet synas enkelt. Även om Ulf Lundell en gång slog fast att ”En inställd spelning är också en spelning”, kunde det inte gälla en halvmara, ansåg Göteborgs-löparna.
Gick till domstol och fick nobben
KO valde att ta Göteborgs friidrottsförbund, arrangören, till domstol för att få ärendet prövat.
Något oväntat kom både Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen fram till att friidrottsförbundet inte alls gjort fel är man behöll närmare 40 miljoner kronor i deltagaravgifter till ett lopp ingen kunde delta i.
Trots att Göteborgs friidrottsförbund omsätter stora summor pekade domstolen mot tidigare domar, som sade att arrangören var en ideell förening och därför inte har samma skyldigheter som ett kommersiellt företag.
Hade det varit ett företag som arrangerat det inställda loppet, hade det tvingats betala tillbaka avgifterna, men det kunde man ju inte kräva av en förening, resonerar i tur och ordning två domstolar.
HD ändrar domen, men inga pengar tillbaka
Gentilt nog lämnade Patent- och marknadsöverdomstolen öppet för KO att överklaga till Högsta domstolen, om man nu ville fortsätta tjafsa.
Det ångrar man kanske i dag. Till skillnad från tidigare domstolar menar nämligen HD att avtalsvillkoren, där Göteborgs friidrottsförbund förbehåller sig rätten att behålla anmälningsavgifterna om loppet ställs in, är oskäliga.
Därför ska avtalsvillkoren förbjudas, men bara framöver. Så långt som till att kräva att förbundet ska betala tillbaka de 40 miljoner kronor man lagt beslag på, går dock inte HD.
Maximera träningen – med koffein. Dagens PS
Sov på parkbänk – nu är han aktie-rik: “Jag var pank”. E55
