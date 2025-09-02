Euroområdets inflation var i augusti högre än ECB:s mål – det släcker av allt att döma hoppet helt om en räntesänkning.
Nya inflationen stoppar troligen ECB-räntesänkning
Bloomberg rapporterar att inflationen skuttade upp till 2,1 procent under månaden, jämfört med augusti för ett år sedan, och därmed antas förväntningarna om att Europeiska centralbanken lämnar räntorna oförändrade cementeras.
ECB sammanträder nästa vecka och kommer då, skriver nyhetsbyrån, ”sannolikt” inte att peta på räntorna efter den nya inflationssiffran.
Läs även: Inflationen håller sig på mattan i Europa Realtid
Inflationen högre än ECB-målet
Förra månaden prickade konsumentpriserna i euroområdet centralbankens mål på 2 procent.
I den statistik som nu presenterats framgår det vidare att ett kärninflationsmått, som exkluderar exempelvis energi och livsmedel, ligger kvar på 2,3 procent.
Tjänstepriserna som övervakas noggrant sjönk till 3,1 procent i augusti.
ECB känner sig komfortabel nu
Allt talar för att Europeiska centralbanken pausar räntesänkningar den 11 september i linje med den egna bedömningen. ECB uppges vara ”bekväm med både inflationstakten och ekonomins förmåga att motstå högre amerikanska handelsavgifter”.
På ECB-mötet i juli rörde beslutsfattarna heller inte inlåningsräntan, som lämnades oförändrad på 2 procent. ECB:s ordförande Christine Lagarde uppgav då, enligt Bloomberg, att centralbanken är i en ”bra sits” och att investerare inte längre är övertygade om att det kommer fler sänkningar i år.
”Vår syn på ECB är inga fler räntesänkningar”, har även Josie Anderson, ekonom på Nomura, uttalat i en Bloomberg TV-intervju.
Centralbankstopp: Ett “slags jämvikt”
Centralbankens tjänstemän har deklarerat att ribban för ytterligare en räntesänkning är hög, exempelvis har Bundesbanks ordförande Joachim Nagel sagt att ekonomin befinner sig i ett ”slags jämvikt”, skriver nyhetsbyrån.
Inte heller Isabel Schnabel, känd för sin hökaktiga hållning, ser några skäl till att sänka ECB-räntan mer.
En som däremot går mot strömmen är Litauens centralbankschef Gediminas Simkus, som antytt att det är mer sannolikt med sänkta lånekostnader än tvärtom i ljuset av den nedåtgående prispressen.
Detta ska Simkus ha sagt till Econostream.
Från eurozonens länder har det droppat in blandade inflationssiffror. I Tyskland ligger inflationen över prognos medan inflationen kommit in lägre än väntat i Frankrike, Spanien och Italien.
Ser fler nedåtrisker med inflationen
I helgen varnade den finske ECB-rådsledamoten Olli Rehn för överhängande nedåtrisker med inflationen, dels på grund av en starkare euro, dels i spåren av billigare energi och lättnader i kärninflationen.
Fortfarande präglas eurozonen av stor ekonomisk osäkerhet, trots att EU träffat en uppgörelse med USA som kommer att fastställa nivån till 15 procent på tullarna på de flesta av Europas exportvaror till USA.
Läs också: Därför antas ECB inte röra räntan DagensPS
Läs mer: Deutsche Bank: Ingen räntesänkning från ECB i höst DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
