När ledamöterna i Europeiska centralbanken, ECB, sätter sig ned på mötet i september väntas beslutet bli att inte peta på räntan, uppger Bloomberg.
Därför antas ECB inte röra räntan nästa månad
Mest läst i kategorin
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025. Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till. Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att …
Det pressar Tysklands ekonomi: "Ett bakslag"
Så mycket faller BNP i Europas största ekonomi Tyskland, som redovisar sämre siffror än tidigare beräknat för årets andra kvartal. Bloomberg rapporterar att bruttonationalprodukten, BNP, i Tyskland gick ned med 0,3 procent i Q2 jämfört med föregående kvartal. Siffrorna har tagits fram av den tyska, nationella statistikbyrån som nu tvingas revidera ned sin preliminära avläsning …
Finansprofilens dom: Politiken fäller ekonomin
Nästa recession kommer att ”utlösas av en politisk handling”. Prognosen kommer från Deutsche Banks tidigare ordförande. Nästa recession kommer sannolikt att “utlösas av en politisk handling”, säger tidigare ordförande för Deutsche Bank och Allianz finanschef. Paul Achleitner har varit ordförande för Deutsche Banks styrelse, tidigare finanschef för finansjätten Allianz och tidigare partner i Goldman Sachs. …
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …
Grönt Sverige kräver företag med ansvar
Kommuner får ta miljardrisker i den gröna omställningen, visar en ny rapport som landar i att företagen behöver ta ett större ansvar. Det är SNS som nu lanserar rapporten ”Risker i den gröna omställningen”, skriven av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi i Umeå. Utgångspunkten är att den gröna, industriella omställningen i Sverige kräver miljardinvesteringar från …
Initierade källor uppger för nyhetsbyrån att det mesta pekar på att ECB kommer fram till att lämna räntan oförändrad mot bakgrund av att tillväxt och inflation i stort sett utvecklats i linje med centralbankens prognoser.
För att undvika ”oberättigade spekulationer om försämrade utsikter” ser ECB:s beslutsfattare inte skäl att stötta ekonomin mer i nuläget.
Förväntan är att pristrycket minskar under 2026 för att 2027 nå 2-procentsmålet.
ECB lägger locket på
”Kvartalsprognoserna för september förväntas i stor utsträckning bekräfta ett sådant scenario, sade personerna. Det skulle cementera argumenten från vissa tjänstemän om att ECB har avslutat sänkningarna och bör bevara politiskt utrymme för framtida chocker, samtidigt som det dämpar andras oro över en ihållande underskridande inflation, sade de”, skriver Bloomberg.
Nyhetsbyrån har bett en talesperson för ECB att kommentera uppgifterna, dock utan framgång.
ECB hade inför mötet i juli gjort åtta sänkningar av räntan på 25 punkter, vilket ledde fram till beslutet att lägga ribban högt nu för att på nytt komma in med en räntesänkning.
Läs också: Europeiska centralbanken håller räntan oförändrad DagensPS
Fortsatt osäkerhet trots avtal
Efteråt har statistik släppts som visar på oväntad tillväxt i 20 länder i euroområdet.
Det har också klarnat något om handeln mellan EU och USA efter att det blev klart med ett avtal, det ska ändå sägas att beslutsfattarna på ECB fortfarande är ”på sin vakt” för att Trump kan svänga snabbt.
På onsdagen sade ECB:s ordförande Christine Lagarde att det senaste avtalet mellan EU och USA har ”lindrat” men inte ”eliminerat” den ekonomiska osäkerheten, denna hänger kvar till följd av de ”oförutsägbara politiska miljön”, enligt Lagarde.
Läs också: Amerikanska stablecoins skrämmer EU till handling Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Fyndläge – Tesla lockar med nollränta och inbytesbonus
Att skaffa en ny bil kan vara en dyr historia, men nu kan det bli betydligt enklare för fler svenskar. Nya incitament från en av marknadens ledande aktörer inom elbilar, Tesla, gör det mer överkomligt att köpa en Model 3 eller Model Y. Genom generösa inbytesbonusar, nollränta på lån och lägre driftskostnader, kan tusentals kronor …
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada
Ett samarbete mellan kanadensiska Roshel och svenska Swebor ska stärka det kanadensiska försvaret. Det handlar om svenskt specialstål. Den kanadensiska försvarskoncernen Roshel ska samarbeta med svenska stålföretaget Swebor, för att för första gången kunna producera ballistiskt skyddsstål i Kanada. Roshel, som tillverkar fordon för försvaret, kommer nu att kunna använda Swebors kunskaper och rättigheter för …
Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu
På Odinsvägen 47, Dalarö, reser sig ett vinterbonat fritidshus från 1896, en fastighet som andas både skärgårdsflärd och gedigen hantverkstradition. Här bjuds du in i 112 kvadratmeter fördelat på sex rum, inramade av två egna bryggor och oslagbar vy över kanalen. I annonsen på Hemnet står även att det till fastigheten hör två förrådsbodar, stor …
Sverige näst bäst i Europa för utlandsentreprenörer
Bara ett land rankas högre än Sverige i Europa när det kommer till att driva företag från utlandet, berättar Business Insider. Funderar du på att bosätta dig utomlands och bli entreprenör på distans. Då bör du rikta blicken mot Sverige. På en lista över de mest företagsvänliga länderna på den europeiska kontinenten för så kallade …
Kan nya Dior-kollektionen spela ut Labubu?
I kollektionen Lucky Capsule anammar modehuset Dior den lekfulla trend vi ser med bland annat bag charms. Men till skillnad från fluffiga monster-gosedjur låter man hos Dior stjärntecken, fyrklöver och små bin flytta in på de klassiska modellerna, allt för att du ska få lite extra tur (och glamour) i tillvaron. Eller som Dior själva …