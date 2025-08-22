Därför antas ECB inte röra räntan nästa månad

Initierade källor uppger för nyhetsbyrån att det mesta pekar på att ECB kommer fram till att lämna räntan oförändrad mot bakgrund av att tillväxt och inflation i stort sett utvecklats i linje med centralbankens prognoser.

För att undvika ”oberättigade spekulationer om försämrade utsikter” ser ECB:s beslutsfattare inte skäl att stötta ekonomin mer i nuläget.

Förväntan är att pristrycket minskar under 2026 för att 2027 nå 2-procentsmålet.

ECB lägger locket på

”Kvartalsprognoserna för september förväntas i stor utsträckning bekräfta ett sådant scenario, sade personerna. Det skulle cementera argumenten från vissa tjänstemän om att ECB har avslutat sänkningarna och bör bevara politiskt utrymme för framtida chocker, samtidigt som det dämpar andras oro över en ihållande underskridande inflation, sade de”, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrån har bett en talesperson för ECB att kommentera uppgifterna, dock utan framgång.

ECB hade inför mötet i juli gjort åtta sänkningar av räntan på 25 punkter, vilket ledde fram till beslutet att lägga ribban högt nu för att på nytt komma in med en räntesänkning.

Fortsatt osäkerhet trots avtal

Efteråt har statistik släppts som visar på oväntad tillväxt i 20 länder i euroområdet.

Det har också klarnat något om handeln mellan EU och USA efter att det blev klart med ett avtal, det ska ändå sägas att beslutsfattarna på ECB fortfarande är ”på sin vakt” för att Trump kan svänga snabbt.

På onsdagen sade ECB:s ordförande Christine Lagarde att det senaste avtalet mellan EU och USA har ”lindrat” men inte ”eliminerat” den ekonomiska osäkerheten, denna hänger kvar till följd av de ”oförutsägbara politiska miljön”, enligt Lagarde.

