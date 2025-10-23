Nordea: ”Hushållen har det fortsatt tufft”

En av fyra, 25 procent, av svenskarna uppger att de inte skulle klara av en ökad månadskostnad på 6 000 kronor eller mer, vilket är lika många som våren 2025.

På regional nivå har hushållens ekonomi försämrats i fyra av nio regioner jämfört med i våras.

I Östra Mellansverige svarar i dag 34 procent det mot 29) procent i våras, Västsverige är det 28 procent (23), Göteborg 24 procent (15) och Stockholm 19 procent (16).

Nordea: Sämst ställt i Norra Mellansverige

”Sämst ställt är det fortfarande i Norra Mellansverige där 36 procent (40) inte skulle klara denna kostnadsökning”, skriver Nordea i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.

”Vi är fortfarande i en lågkonjunktur och flera av de åtgärder som regeringen föreslagit har inte haft effekt än. Kostnader för el, drivmedel och räntor har stabiliserats, men maten är fortfarande dyr och arbetslösheten hög, vilket påverkar hushållen”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

Av de svenskar som planerar att flytta kommer över hälften, 55 procent, att sälja sin bostad innan de köper en ny. Endast en av tre, 34 procent, kommer att köpa först innan de säljer.