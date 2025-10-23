Nordea konstaterar att lågkonjunkturen håller Sverige i ett järngrepp och att regeringens reformer inte slagit igenom än, vilket bidrar till att hushållen har det fortsatt kämpigt privatekonomiskt.
Nordea: ”Hushållen har det fortsatt tufft”
En av fyra, 25 procent, av svenskarna uppger att de inte skulle klara av en ökad månadskostnad på 6 000 kronor eller mer, vilket är lika många som våren 2025.
På regional nivå har hushållens ekonomi försämrats i fyra av nio regioner jämfört med i våras.
I Östra Mellansverige svarar i dag 34 procent det mot 29) procent i våras, Västsverige är det 28 procent (23), Göteborg 24 procent (15) och Stockholm 19 procent (16).
Nordea: Sämst ställt i Norra Mellansverige
”Sämst ställt är det fortfarande i Norra Mellansverige där 36 procent (40) inte skulle klara denna kostnadsökning”, skriver Nordea i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.
”Vi är fortfarande i en lågkonjunktur och flera av de åtgärder som regeringen föreslagit har inte haft effekt än. Kostnader för el, drivmedel och räntor har stabiliserats, men maten är fortfarande dyr och arbetslösheten hög, vilket påverkar hushållen”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.
Av de svenskar som planerar att flytta kommer över hälften, 55 procent, att sälja sin bostad innan de köper en ny. Endast en av tre, 34 procent, kommer att köpa först innan de säljer.
Det tror svenskarna om bostadspriset
Färre än fyra av tio svenskar tror att priset på deras bostad stiger det kommande året. I våras trodde hälften, eller 49 procent, det.
Fler tror att bostadspriset blir oförändrat mot i våras, 39 procent mot 31 procent.
Viljan att sälja sin bostad först innan de köper ny är störst bland unga 18-29 år, 61 procent, och bland låg- och medelinkomsttagare, 54-60 procent. Hos hushåll i Stockholm, Göteborg och Malmö låg genomsnittet på 58 procent.
”I storstäder är troligtvis anledningen att bostäderna är kostsamma och bland yngre att de är känsligare för ekonomiska konsekvenser av att ha dubbla bostäder”, enligt Stenkrona.
Det tror hushållen om räntan
Nästan varannan svensk, 45 procent, tror på oförändrade räntor under året, vilket är betydligt fler än under våren 2025, då 37 procent uppgav detta.
Samtidigt tror 35 att räntan sänks de kommande tolv månaderna, färre än i våras då 42 procent uppgav det.
Vidare visar rapporten att 44 procent av svenskarna nu kommer välja rörlig ränta på bolånet, en minskning från våren då 46 procent angav detta.
Endast 17 procent vill binda bolånet, vilket är oförändrat jämfört med våren.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
