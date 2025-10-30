Marknaden tvivlar efter mötet mellan USA och Kina

Marknaderna i Asien och oljemarknaden har börjat en nedgång på de positiva orden om Kina från Donald Trump. Av någon anledning räcker inte de positiva orden för att möta marknadens förväntningar, än så länge finns inget avtal på plats.

Efter mötet med Kina: Oljan tappar – guldet håller

Oljepriserna fortsätter nedåt, pressade av signaler om högre produktion från OPEC och fortsatt produktionstillväxt i USA. Ett tillsynes lyckat möte mellan Xi och Trump räcker inte för att pressa upp priset.

Guldpriset återhämtar sig på morgonen, inte minst på grund av dollarn som backar efter onsdagens räntebesked.

Bolagsrapporter i fokus

Rapportsäsongen fortsätter att dominera nyhetsflödet i finansmedierna. Flera stora teknikbolag, däribland Microsoft och Alphabet, visar bättre siffror än väntat och ger stöd åt marknaderna.

Sammantaget kvarstår en försiktig optimism på marknaderna. Framtida inflationsdata från USA och signerade avtal mellan USA och Kina behövs för att cementera optimismen.

Electrolux glänser – Intrum och Itab följer efter

Stockholmsbörsen inledde torsdagen försiktigt uppåt efter det avvaktande toppmötet mellan USA och Kina. Bland rapportbolagen sticker Electrolux ut med ett resultat över förväntan och en rörelsevinst i USA för första gången på länge, rapporterar DI.

Intrum rapporterar förbättrat rörelseresultat och tillväxt i sin servicing-verksamhet för första gången sedan 2022. Aktien klättrar drygt två procent. Även Itab imponerar med ett trefaldigat rörelseresultat drivet av förvärv, medan Rottneros faller efter en oväntad förlust under kvartalet.