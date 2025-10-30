Dagens PS
Marknaden tvivlar efter mötet mellan USA och Kina

Donald Trump och Xi Jinping i Sydkorea
Efter mötet mellan Trump och Xi i Sydkorea har man gjort framsteg, men något nytt handelsavtal har man inte signerat. Marknaden blottar sin tvivel efter mötet. (Bild: Mark Schiefelbein / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Optimismen har dominerat på världens börser på sistone. Lägre räntor och minskade spänningar mellan Kina och USA ger bränsle. Men när beskeden väl kommer visar investerare istället en oväntad försiktighet.

Marknaderna i Asien och oljemarknaden har börjat en nedgång på de positiva orden om Kina från Donald Trump. Av någon anledning räcker inte de positiva orden för att möta marknadens förväntningar, än så länge finns inget avtal på plats.

Efter mötet med Kina: Oljan tappar – guldet håller

Oljepriserna fortsätter nedåt, pressade av signaler om högre produktion från OPEC och fortsatt produktionstillväxt i USA. Ett tillsynes lyckat möte mellan Xi och Trump räcker inte för att pressa upp priset.

Guldpriset återhämtar sig på morgonen, inte minst på grund av dollarn som backar efter onsdagens räntebesked.

Bolagsrapporter i fokus

Rapportsäsongen fortsätter att dominera nyhetsflödet i finansmedierna. Flera stora teknikbolag, däribland Microsoft och Alphabet, visar bättre siffror än väntat och ger stöd åt marknaderna.

Sammantaget kvarstår en försiktig optimism på marknaderna. Framtida inflationsdata från USA och signerade avtal mellan USA och Kina behövs för att cementera optimismen.

Electrolux glänser – Intrum och Itab följer efter

Stockholmsbörsen inledde torsdagen försiktigt uppåt efter det avvaktande toppmötet mellan USA och Kina. Bland rapportbolagen sticker Electrolux ut med ett resultat över förväntan och en rörelsevinst i USA för första gången på länge, rapporterar DI.

Intrum rapporterar förbättrat rörelseresultat och tillväxt i sin servicing-verksamhet för första gången sedan 2022. Aktien klättrar drygt två procent. Även Itab imponerar med ett trefaldigat rörelseresultat drivet av förvärv, medan Rottneros faller efter en oväntad förlust under kvartalet.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

