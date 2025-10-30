Optimismen har dominerat på världens börser på sistone. Lägre räntor och minskade spänningar mellan Kina och USA ger bränsle. Men när beskeden väl kommer visar investerare istället en oväntad försiktighet.
Marknaden tvivlar efter mötet mellan USA och Kina
Mest läst i kategorin
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent. I efterhandeln så fortsatta aktien att stiga vilket fick bolaget att tillfälligt passera en magisk ny milstolpe som första bolag i världen. Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS “Viktigaste …
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras
“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier. För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att …
Marknaderna i Asien och oljemarknaden har börjat en nedgång på de positiva orden om Kina från Donald Trump. Av någon anledning räcker inte de positiva orden för att möta marknadens förväntningar, än så länge finns inget avtal på plats.
Efter mötet med Kina: Oljan tappar – guldet håller
Oljepriserna fortsätter nedåt, pressade av signaler om högre produktion från OPEC och fortsatt produktionstillväxt i USA. Ett tillsynes lyckat möte mellan Xi och Trump räcker inte för att pressa upp priset.
Guldpriset återhämtar sig på morgonen, inte minst på grund av dollarn som backar efter onsdagens räntebesked.
Bolagsrapporter i fokus
Rapportsäsongen fortsätter att dominera nyhetsflödet i finansmedierna. Flera stora teknikbolag, däribland Microsoft och Alphabet, visar bättre siffror än väntat och ger stöd åt marknaderna.
Sammantaget kvarstår en försiktig optimism på marknaderna. Framtida inflationsdata från USA och signerade avtal mellan USA och Kina behövs för att cementera optimismen.
Electrolux glänser – Intrum och Itab följer efter
Stockholmsbörsen inledde torsdagen försiktigt uppåt efter det avvaktande toppmötet mellan USA och Kina. Bland rapportbolagen sticker Electrolux ut med ett resultat över förväntan och en rörelsevinst i USA för första gången på länge, rapporterar DI.
Intrum rapporterar förbättrat rörelseresultat och tillväxt i sin servicing-verksamhet för första gången sedan 2022. Aktien klättrar drygt två procent. Även Itab imponerar med ett trefaldigat rörelseresultat drivet av förvärv, medan Rottneros faller efter en oväntad förlust under kvartalet.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sexhjuligt lyxmonster – och mikroskopisk city-suv
Lexus tar ett djupt andetag och visar en vild sexhjulig familjebuss. Samtidigt krymper lyxen till en minimal självkörande pod. Lexus ritar om kartan för lyxbilar genom att avskaffa den traditionella sedan-formen. Märkets flaggskepp LS har genomgått en total omvandling och presenterats som både en futuristisk sexhjulig familjebuss, en suv-coupé – och en minimal, självkörande city-pod. …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension. Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …