Isberget som sänker USA:s ekonomi

USA:s statsskuld uppgår i dag till 37 000 miljarder dollar, över 20 procent mer än landets höga BNP. Och skulden fortsätter att växa.

Den som trodde att landets nya styre skulle sätta i gång en skuldsanering trodde fel. Landets finansdepartement bekräftade den höga siffran tidigare i veckan.

2020 trodde man att det skulle ta till 2030 att nå den höga skuldnivån, men berget växer i en rasande takt och det är amerikanska skattebetalare som får ta den stora smällen.

Statsskulden är i dag över 37 000 miljarder dollar eller drygt 108 000 dollar per amerikan. Nästan 10 gånger mer än den svenska statsskulden, per svensk. (Källa: Peterson Foundation)

Trumps politik bidrar

Inför valet pratades det mycket om att sätta stopp för det växande skuldberget, men i och med nya skattelättnader och ökade offentliga utgifter har skulden istället vuxit snabbt.

Det omtalade reformpaketet, kallat “the big beautiful bill”, väntas öka stattskulden med ytterligare 4 100 miljarder dollar under det kommande decenniet, främst i form av kostsamma skattesänkningar, rapporterar Newsweek.

Konsekvenserna blir allvarliga för USA. En högre skuldsättning innebär inte bara mer lån att betala räntor på. Långivarna kräver också högre räntor för att fortsätta låna ut pengar. De ökade räntekostnaderna belastar budgeten, och den onda spiralen riskerar att bli ett faktum.

Mer pengar går till att betala räntor, vilket innebär att mer måste lånas för att finansiera statens utgifter.